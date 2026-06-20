CM 2026. Paraguay a învins Turcia, deşi a jucat o repriză în inferioritate numerică

Reprezentativa Paraguayului a învins, sâmbătă, la Santa Clara, selecţionata Turciei, scor 1-0, în etapa a doua a grupei D de la Cupa Mondială.

Galarza a deschis scorul în secunda 65, acesta fiind cel mai rapid gol al Cupei Mondiale până în prezent.

Din minutul 45+3, Paraguay a jucat în inferioritate numerică, după ce Miguel Almiron a fost eliminat, deoarece şi-a ţinut mâna la gură într-o discuţie cu un adversar.

Turcia: Cakir - Muldur, Demiral, Bardakci (Kokcu - 86), Kadioglu (Elmali - 71) - Yuksek (Uzun - 60), Calhanoglu - Akgun (Gul - 60), Guler, Yildiz - Akturkoglu (Ylmaz - 46). Selecţioner: Vincenzo Montella

Paraguay: Gill - Caceres (Maidana - 81), G. Gomez (Velazquez - 67), Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Pitta (Bobadilla - 46), Enciso. Selecţioner:

Pe stadionul Levi's din Santa Clara, SUA, arbitrul meciului a fost Ivan Barton din El Salvador.

În primul meci al grupei D, SUA a învins Australia, scor 2-0, şi este deja calificată în 16-imi.

În clasament, SUA are 6 puncte, Australia şi Paraguay câte 3, iar Turcia nu are niciun punct.

În ultima etapă a grupei D, la 26 iunie, de la ora 05.00, se dispută meciurile Paraguay - Australia şi Turcia - SUA.

Editor : Ș.R.