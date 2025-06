„Scenariu de coșmar” pentru șefii militari din Occident: război simultan cu Rusia și China în doi ani. Unde ar fi punctul de aprindere

Se pare că șefii militari occidentali se tem de un „scenariu de coșmar” în care se vor purta războaie simultane împotriva Rusiei și Chinei, dacă NATO nu se înarmează rapid, scrie The Times.

Descurajarea, element esențial

Ministerul Apărării din Regatul Unit a elaborat planuri de urgență pentru a răspunde la dubla criză, a dezvăluit fostul șef al armatei.

Generalul Sir Patrick Sanders a declarat că există îngrijorări serioase că scenariul s-ar putea desfășura în mai puțin de doi ani dacă membrii alianței nu vor putea descuraja cele două puteri prin regenerarea suficient de rapidă a armatelor lor diminuate.

Sanders, care a demisionat din funcția de șef al Statului Major General în urmă cu 11 luni, a declarat că foștii șefi „gândesc și gestionează” această posibilitate, adăugând: „Îi îngrijorează cu adevărat”.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, lansează o campanie pentru a convinge alianța formată din 32 de națiuni să accepte o creștere masivă a cheltuielilor pentru apărare la 3,5% din produsul intern brut (PIB) la un summit al liderilor care va avea loc peste trei săptămâni.

După lansarea ambițioasei revizuiri strategice a apărării (SDR) a Marii Britanii în această săptămână, Keir Starmer este criticat din ce în ce mai mult pentru că nu a finanțat în mod corespunzător reforma militară. Prim-ministrul refuză să promită că Marea Britanie va crește cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB până în 2034, o situație pe care și-a stabilit-o doar ca o ambiție.

Cum ar putea izbucni un conflict

Explicând cum s-ar putea desfășura scenariul, Sanders, co-prezentator al noului podcast The General and The Journalist de la The Times, a declarat în episodul din această săptămână: „Am putea ajunge ca puterile Axei - Rusia și China, susținute potențial de Iran și Coreea de Nord - să colaboreze pentru a crea un război pe două fronturi.”

„Ar începe cu o confruntare la scară largă în Indo-Pacific, precum o invazie chineză a Taiwanului, care ar atrage ceea ce a mai rămas din forțele americane din Europa. O Rusie oportunistă ar acționa apoi împotriva unei părți a unui teritoriu NATO unde știe că poate câștiga prin obținerea dominației locale, cum ar fi țările baltice sau undeva în nordul îndepărtat, cum ar fi Svalbard.”

„După ce au acaparat rapid obiective limitate, teritorii limitate, se ascund în spatele unei umbrele nucleare și provoacă NATO să acționeze. Asta e o miză incredibil de mare, dar câștigul pentru Putin ar fi foarte, foarte mare.”

Ce ar duce la sfârșitul NATO

Dacă NATO nu ar reuși să vină în ajutorul națiunii aliate și să inverseze incursiunea, „aceasta înseamnă efectiv sfârșitul NATO”, a spus Sanders. „Așadar, este un dublu pericol, cu consecințe globale.”

Președintele Xi a stabilit anul 2027 ca dată la care armata sa va fi capabilă să invadeze Taiwanul. Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a semnalat săptămâna aceasta că acest lucru ar putea avea loc mai devreme, numind amenințarea pe care China o reprezintă pentru Taiwan drept „iminentă” .

Sanders, în vârstă de 59 de ani, s-a alăturat apelurilor adresate Marii Britanii de a accelera considerabil reînarmarea, ca o chestiune de urgență. O armată mai mare este „o primă de asigurare” împotriva unei policrize ruso-chineze, a spus el, adăugând: „Lucrul bun la descurajare este că, dacă funcționează, nu trebuie niciodată să mergi la război”.

Deși i-a lăudat pe autorii independenți ai SDR pentru amploarea ambiției lor, Sanders a insistat că „un interval de timp relevant” a fost un deficit al analizei.

„Aproape că nu există date fixe, termene limită, liste de capabilități - și acestea sunt lucrurile care vor da sens ambiției. Deci asta înseamnă și mai multă întârziere, pentru că Ministerul Apărării rezolvă toate acestea în etapa următoare și apoi se tocmește cu sine însuși și cu Trezoreria, iar neclaritatea din spatele acestui lucru înseamnă că livrarea poate fi amânată la nesfârșit.”

Generalul decorat a cerut guvernului să acorde prioritate cheltuielilor pentru apărare, de la proiectele costisitoare la cele care generează o creștere rapidă a letalității. Aceasta a inclus și creșterea bazei industriale a Regatului Unit pentru a începe producția în masă de echipamente precum rachete și drone.

Sanders a declarat: „Trebuie să concentrăm cheltuielile la începutul mandatului. Putem face ca forța pe care o avem acum să fie mult, mult mai letală, astfel încât dimensiunea relativă să conteze mult mai puțin decât capacitatea noastră de a provoca pierderi unor forțe mult mai mari într-o bătălie defensivă. Putem face asta acum, iar Ucraina ne arată calea.”

Editor : Ș.R.