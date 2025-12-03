Live TV

Schimbare radicală de abordare în Coreea de Sud față de Nord: „Cred că ar trebui să-mi cer scuze”

Data publicării:
steag coreea de sud
Foto: Getty Images
Din articol
Criză fără precedent  Seulul, echidistant

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că datorează scuze Coreei de Nord pentru ordinul dat de predecesorul său de a trimite drone şi fluturaşi de propagandă peste graniţă.

„Cred că ar trebui să-mi cer scuze, dar ezit să o spun cu voce tare”, a declarat el într-o conferinţă de presă care a marcat un an de la impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale de către fostul preşedinte Yoon Suk-yeol, demis între timp şi judecat. „Dacă o fac, mă tem că acest lucru ar putea fi folosit ca argument în bătălii ideologice sau pentru a mă acuza că sunt partizan al Nordului”, a adăugat Lee Jae-myung.

Preşedintele sud-coreean s-a referit la acuzaţiile potrivit cărora Yoon Suk-yeol ar fi ordonat armatei să trimită drone deasupra Phenianului şi să arunce fluturaşi ostili Coreei de Nord, cu scopul de a provoca o reacţie militară. O reacţie din partea Phenianului ar fi putut legitima proclamarea legii marţiale de către Yoon Suk-yeol, oferindu-i pretextul unei urgenţe naţionale.

La 3 decembrie 2024, într-un discurs surprinzător la televiziune, Yoon Suk-yeol a şocat sud-coreenii proclamând legea marţială, descriind o ţară paralizată de opoziţia de stânga şi infiltrată de forţe comuniste pro-nord-coreene. El a trimis armata să preia controlul asupra Adunării Naţionale, dar un număr suficient de deputaţi au reuşit să se strecoare în hemiciclu şi să voteze în unanimitate abrogarea stării de urgenţă, în timp ce mii de manifestanţi s-au adunat spontan în faţa clădirii pentru a-şi striga indignarea.

Yoon Suk-yeol şi alte persoane „au conspirat pentru a crea condiţiile necesare declarării legii marţiale de urgenţă, crescând astfel riscul unui conflict armat intercoreean şi prejudiciind interesele militare publice”, a fost concluzia la care a ajuns parchetul sud-coreean.

Criză fără precedent 

Problemele judiciare lui Yoon, aflat în arest preventiv şi vizat de o multitudine de proceduri penale, au contribuit, de asemenea, la consolidarea imaginii sale de martir în rândul extremei drepte. Procesul liderului destituit este încă în curs, pentru insurecţie şi alte infracţiuni legate de declararea legii marţiale. El riscă pedeapsa cu moartea.

Soţia sa este, de asemenea, încarcerată, acuzată de corupţie, manipularea pieţei bursiere şi primirea de cadouri de lux în valoare de peste 50.000 de dolari. Este pentru prima dată în istoria politică tumultoasă a Coreei de Sud când un fost preşedinte şi o fostă primă-doamnă se află amândoi în închisoare.

Noul preşedinte sud-coreean Lee Jae-myung a declarat miercuri că ţara sa a depăşit „o criză fără precedent” pentru democraţie, la exact un an de la proclamarea efemeră a legii marţiale de către preşedintele destituit Yoon Suk Yeol. După această primă încercare de a impune legea marţială în peste 40 de ani, ţara rămâne polarizată şi se confruntă cu o încetinire economică, cu ameninţarea persistentă a Coreei de Nord şi cu îmbătrânirea populaţiei. Preşedintele de centru-stânga Lee Jae Myung, care i-a succedat lui Yoon după destituirea acestuia în aprilie, a declarat că sud-coreenii au „depăşit o criză fără precedent în istoria mondială pentru democraţia pe timp de pace”. Adresându-se presei străine, el a lăudat avantajele „K-democracy”, sau democraţia coreeană, care a reuşit să-l destituie pe Yoon. El a recunoscut însă că ţara rămâne profund polarizată.

Aproape douăzeci de persoane apropiate lui Yoon, printre care fostul şef al serviciilor secrete naţionale şi ministrul de interne, sunt de asemenea urmărite penal pentru insurecţie. Toate audierile legate de declararea legii marţiale ar urma să se încheie cel târziu în februarie 2026.

Seulul, echidistant

Actualul preşedinte al Coreei de Sud a profitat, de asemenea, de conferinţa de presă pentru a reveni asupra acordului finalizat în noiembrie cu Washingtonul privind construirea de submarine cu propulsie nucleară. Deşi locul de construcţie al acestora rămâne nedeterminat, el a declarat că ar fi „extrem de dificil” să le fabrice în Statele Unite. „Din punctul nostru de vedere, producerea lor acolo este extrem de dificilă din punct de vedere practic”, a estimat liderul sud-coreean.
Lee Jae-myung a afirmat, de asemenea, că Seulul nu ar trebui să ia partea Japoniei sau a Chinei, în contextul în care relaţiile dintre cele două ţări sunt tensionate pe tema Taiwanului. „Japonia şi China sunt în conflict, iar a lua partea uneia dintre ele nu face decât să agraveze tensiunile”, a estimat Lee Jae-myung. „Abordarea ideală constă în coexistenţă, respect reciproc şi cooperare pe cât posibil”, a arătat el, calificând Asia de Nord-Est drept „o regiune foarte periculoasă din punct de vedere al securităţii militare”.

Relaţiile dintre Beijing şi Tokyo s-au tensionat de când noul prim-ministru japonez, Sanae Takaichi, a sugerat luna trecută că ţara sa ar putea interveni militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului. China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său şi nu exclude recurgerea la forţă pentru a recuceri insula democratică. Beijingul, furios din cauza declaraţiilor lui Sanae Takaichi, a recomandat cetăţenilor săi să evite să meargă în Japonia, a convocat ambasadorul acestei ţări şi a anulat vineri concertul unei cântăreţe japoneze la Shanghai.

Cel mai recent incident a avut loc chiar marţi, când paza de coastă japoneză a afirmat că două nave chineze au intrat în apele teritoriale japoneze din jurul insulelor Senkaku, în Marea Chinei de Est, marţi dimineaţa devreme. Aceste insule nelocuite, numite Senkaku de Tokyo – care le administrează – şi Diaoyu de Beijing, sunt un punct de tensiune constant, cele două ţări revendicând suveranitatea asupra acestui teritoriu care prezintă un interes atât economic, cât şi strategic.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Soldați Coreea de Nord în Rusia
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Soldații nord-coreeni din Ucraina sunt încurajați să se detoneze, pentru a nu fi capturați
prajituri pe farfurie
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost achitat după doi ani de procese
Hyundai Sonata Police Car. White with blue and yellow markings. Used by the National Police Agency in South Korea. Symbol of law and order in South Ko
Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a ucis trei persoane. Alți 10 oameni au fost răniți în urma incidentului din Coreea de Sud
Ambasada Chinei la Londra
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”
Grunge country flag illustration (cracked concrete background) / Japan vs China (Political or economic conflict)
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”
Recomandările redacţiei
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - ORLANDO TEODOROVICI - DEPUNERE
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei
pacient in patul de spital
Pacientă cu cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață...
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de...
Ultimele știri
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie te provoacă să fii brutal de sincer cu tine însuți. Patru zodii vor fi forțate să ia decizii...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Ce înseamnă COP și SCOP la pompele de căldură. Valorile care îți arată cât vei plăti iarna
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Pro FM
Alexandra Stan, agresată într-o altă relație după scandalul cu managerul Marcel Prodan: „M-a dat afară din...
Film Now
Noi detalii despre divorțul dintre Channing Tatum și Jenna Dewan. Cum își împart banii acumulați în timpul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Imaginea dragostei. Romanticii Catherine Zeta Jones și Michael Douglas fac furori pe Instagram: „Adorabili”
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...