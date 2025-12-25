Live TV

Scurgeri de ulei vegetal și păsări moarte găsite pe plajele din Odesa după un atac rusesc

Data publicării:
Scurgeri de ulei vegetal la Odesa. Foto Serhii Lysak Facebook
Scurgeri de ulei vegetal la Odesa. Foto: Serhii Lysak/Facebook

Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, relatează AFP și Ukrainskaia Pravda.

Pe două plaje din Odesa au fost găsite scurgeri de ulei vegetal și cadavre de păsări moarte. Poluarea a fost cauzată de un atac rusesc care a dus la deversarea uleiului în apele Mării Negre, a declarat Serhii Lisak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa.

Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând atacurile ca fiind o încercare de a distruge infrastructura maritimă a ţării, de care depind în mare măsură exporturile agricole.

Un jurnalist AFP a filmat miercuri bălţi de ulei brun pe coasta Odesei şi o pată de ulei plutind la suprafaţa mării. Voluntarii curăţau nisipul şi scoteau păsări marine moarte din apă.

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleg Kiper într-un comunicat.

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a descris incidentul drept un „dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a scris el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar implicat în salvarea păsărilor, a declarat pentru AFP că acestea mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.

Uleiul vegetal din apa de mare formează o peliculă superficială care restricționează accesul organismelor marine la oxigen și lumină și poate duce la moartea lor.

