Dronele evoluează constant pe frontul din Ucraina. O publicație de profil militar raportează că au început să fie văzute și identificate drone propulsate de motoare hibride sau, direct, drone electrice. „Este o schimbare a tacticii” este comentariul publicației.

Pe 17 iulie, a apărut prima fotografie care arăta o dronă de recunoaștere rusă aterizând pe teritoriul controlat de forțele ucrainene. Cel mai neobișnuit detaliu? Vehiculul aerian fără pilot folosește în mod evident panouri solare pentru reîncărcare, sugerând o strategie complet nouă pentru supravegherea pe termen lung în spatele liniilor inamice.

Pare a fi o dronă artizanală sau modificată, probabil cu un panou solar adăugat pentru alimentare. Designul include patru motoare cu rotor și un cadru realizat din materiale ușoare, precum plastic sau lemn. Drona este dificil de identificat, deoarece pare a fi non-standard. Ar putea fi un prototip sau un proiect DIY destinat să prelungească timpul de zbor folosind energia solară.

„Dronele rusești FPV cu panouri solare se pot reîncărca pe câmpul de luptă, sporind capacitatea de camuflaj, rezistența și flexibilitatea tactică în războiul cu drone care se desfășoară în Ucraina”, comentează BulgarianMilitary.

În plus, o dronă alimentată de la soare poate să îndeplinească o emisiune în mai mulți pași, prin încercări succesive reușind să ajungă mult în spatele liniilor inamice.

Energia solară în contextul războiului

Războiul din Ucraina a devenit un câmp de luptă pentru inovația tehnologică, în special în ceea ce privește utilizarea dronelor, unde energia solară găsește aplicații inovatoare. Atât Rusia, cât și Ucraina integrează panouri solare în sistemele lor fără pilot pentru a le îmbunătăți eficiența și autonomia în condiții de luptă.

Forțele ruse modifică dronele FPV [First Person View] utilizate pentru atacuri și recunoaștere, adăugând panouri solare ușoare. Aceste panouri – adesea modele comerciale, cum ar fi cele de 5 wați de la Voltaic Systems – cântăresc sub jumătate de kilogram și costă mai puțin de 50 de dolari. Deși nu pot alimenta dronele în timpul zborului – deoarece cererea de energie ajunge la aproximativ 100 de wați – ele permit reîncărcarea bateriei în timp ce se află la sol. Acest lucru extinde autonomia operațională a dronelor, reducând dependența lor de sursele convenționale de energie.

De ce utilizează Rusia panouri solare pe dronele FPV?

Inginerii ruși instalează panouri solare pe dronele FPV pentru a le crește autonomia de funcționare. Panourile nu alimentează motoarele în timpul zborului, ci asigură încărcarea constantă a bateriilor în timp ce drona este staționară. În acest fel, drona poate rămâne în standby cu camerele și transmițătoarele active, fără a depinde de o sursă externă de energie.

În plus, Rusia caută modalități de a reduce presiunea logistică asupra forțelor sale. Panourile solare permit încărcarea în terenuri unde nu există poziții sigure sau generatoare electrice. Acest lucru transformă orice obiect ascuns – copac, pod sau clădire – într-o potențială stație de reîncărcare. Prin urmare, o dronă echipată cu panouri solare poate opera în spatele liniilor inamice pentru perioade mai lungi și cu un risc mai mic de detectare.

Avantaj tactic

Această abordare oferă unităților de recunoaștere rusești un avantaj tactic. Dronele cu această configurație pot aștepta ore întregi în ambuscadă fără să se miște și apoi pot decola numai când este detectată o țintă. Astfel, Rusia folosește o dronă cu panouri solare nu numai ca instrument de supraveghere, ci și ca parte a unei strategii în rețea pentru atac sau răspuns în timp real.

Ucraina, la rândul său, aplică energia solară într-un mod diferit. În loc să monteze panouri direct pe drone, forțele ucrainene se bazează pe stații de lansare camuflate, care seamănă cu clădiri civile, pentru a rămâne nedetectate. Aceste stații sunt echipate cu panouri solare pe acoperișuri, care probabil alimentează sistemele interne sau încarcă bateriile dronelor. Ele găzduiesc drone, încărcătoare și alte echipamente, ceea ce le face centre operaționale autonome.

Utilizarea energiei solare în conflict demonstrează ingeniozitatea ambelor părți în adaptarea tehnologiilor durabile în scopuri tactice. Aceste inovații nu numai că îmbunătățesc eficacitatea dronelor, dar sugerează și viitorul tehnologiei militare, în care sursele regenerabile pot juca un rol cheie.

De ce să folosiți o dronă de recunoaștere alimentată cu energie solară?

Panourile solare pot genera 15-45 wați-oră pe zi, în funcție de condiții. Dronele consumă aproximativ 7 wați-oră pe zi când sunt la sol și 5 wați pentru a alimenta camera și transmițătorul în modul de așteptare. Aceste drone funcționează ca „sentinele CCTV” în timpul zilei, utilizând energia solară pentru a menține camerele și transmițătoarele, iar apoi utilizează energia stocată pentru a urmări țintele atunci când sunt detectate. Acest lucru le face ideale pentru roluri de ambuscadă.

În ceea ce privește stațiile de lansare ucrainene, acestea permit încărcarea dronelor și pregătirea lor pentru decolare fără a-și dezvălui prezența. Acoperișul stației se poate deschide printr-un sistem de șine motorizat pentru a elibera dronele. Panourile solare de pe stații furnizează probabil energie pentru încărcarea bateriilor și alimentarea sistemelor de bord, deși nu există date specifice privind puterea sau eficiența acestora.

Se poate reîncărca o dronă pe câmpul de luptă?

Da, în anumite condiții, o dronă echipată cu panouri solare se poate reîncărca complet într-un mediu de luptă. În modul staționar, drona folosește lumina soarelui pentru a-și reîncărca bateria suficient pentru a susține sistemele esențiale. Aceste sisteme includ supravegherea video, sincronizarea GPS și transmisia de date. Acest lucru este posibil datorită consumului redus de energie al dronei atunci când se află în standby.

