Live TV

Video Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”

Data publicării:
Drona
Dronă de recuoaștere încărcându-se la soare. Foto Captură Video Telegram
Din articol
Energia solară în contextul războiului De ce utilizează Rusia panouri solare pe dronele FPV? Avantaj tactic De ce să folosiți o dronă de recunoaștere alimentată cu energie solară? Se poate reîncărca o dronă pe câmpul de luptă?

Dronele evoluează constant pe frontul din Ucraina. O publicație de profil militar raportează că au început să fie văzute și identificate drone propulsate de motoare hibride sau, direct, drone electrice. „Este o schimbare a tacticii” este comentariul publicației.

Pe 17 iulie, a apărut prima fotografie care arăta o dronă de recunoaștere rusă aterizând pe teritoriul controlat de forțele ucrainene. Cel mai neobișnuit detaliu? Vehiculul aerian fără pilot folosește în mod evident panouri solare pentru reîncărcare, sugerând o strategie complet nouă pentru supravegherea pe termen lung în spatele liniilor inamice.

Pare a fi o dronă artizanală sau modificată, probabil cu un panou solar adăugat pentru alimentare. Designul include patru motoare cu rotor și un cadru realizat din materiale ușoare, precum plastic sau lemn. Drona este dificil de identificat, deoarece pare a fi non-standard. Ar putea fi un prototip sau un proiect DIY destinat să prelungească timpul de zbor folosind energia solară.

„Dronele rusești FPV cu panouri solare se pot reîncărca pe câmpul de luptă, sporind capacitatea de camuflaj, rezistența și flexibilitatea tactică în războiul cu drone care se desfășoară în Ucraina”, comentează BulgarianMilitary.

În plus, o dronă alimentată de la soare poate să îndeplinească o emisiune în mai mulți pași, prin încercări succesive reușind să ajungă mult în spatele liniilor inamice.

Energia solară în contextul războiului

Războiul din Ucraina a devenit un câmp de luptă pentru inovația tehnologică, în special în ceea ce privește utilizarea dronelor, unde energia solară găsește aplicații inovatoare. Atât Rusia, cât și Ucraina integrează panouri solare în sistemele lor fără pilot pentru a le îmbunătăți eficiența și autonomia în condiții de luptă.
Forțele ruse modifică dronele FPV [First Person View] utilizate pentru atacuri și recunoaștere, adăugând panouri solare ușoare. Aceste panouri – adesea modele comerciale, cum ar fi cele de 5 wați de la Voltaic Systems – cântăresc sub jumătate de kilogram și costă mai puțin de 50 de dolari. Deși nu pot alimenta dronele în timpul zborului – deoarece cererea de energie ajunge la aproximativ 100 de wați – ele permit reîncărcarea bateriei în timp ce se află la sol. Acest lucru extinde autonomia operațională a dronelor, reducând dependența lor de sursele convenționale de energie.

Russian-drone-with-solar-panels-lands-in-Ukraine-for-recharging
Foto Telegram

De ce utilizează Rusia panouri solare pe dronele FPV?

Inginerii ruși instalează panouri solare pe dronele FPV pentru a le crește autonomia de funcționare. Panourile nu alimentează motoarele în timpul zborului, ci asigură încărcarea constantă a bateriilor în timp ce drona este staționară. În acest fel, drona poate rămâne în standby cu camerele și transmițătoarele active, fără a depinde de o sursă externă de energie.

În plus, Rusia caută modalități de a reduce presiunea logistică asupra forțelor sale. Panourile solare permit încărcarea în terenuri unde nu există poziții sigure sau generatoare electrice. Acest lucru transformă orice obiect ascuns – copac, pod sau clădire – într-o potențială stație de reîncărcare. Prin urmare, o dronă echipată cu panouri solare poate opera în spatele liniilor inamice pentru perioade mai lungi și cu un risc mai mic de detectare.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Avantaj tactic

Această abordare oferă unităților de recunoaștere rusești un avantaj tactic. Dronele cu această configurație pot aștepta ore întregi în ambuscadă fără să se miște și apoi pot decola numai când este detectată o țintă. Astfel, Rusia folosește o dronă cu panouri solare nu numai ca instrument de supraveghere, ci și ca parte a unei strategii în rețea pentru atac sau răspuns în timp real.

Ucraina, la rândul său, aplică energia solară într-un mod diferit. În loc să monteze panouri direct pe drone, forțele ucrainene se bazează pe stații de lansare camuflate, care seamănă cu clădiri civile, pentru a rămâne nedetectate. Aceste stații sunt echipate cu panouri solare pe acoperișuri, care probabil alimentează sistemele interne sau încarcă bateriile dronelor. Ele găzduiesc drone, încărcătoare și alte echipamente, ceea ce le face centre operaționale autonome.

Utilizarea energiei solare în conflict demonstrează ingeniozitatea ambelor părți în adaptarea tehnologiilor durabile în scopuri tactice. Aceste inovații nu numai că îmbunătățesc eficacitatea dronelor, dar sugerează și viitorul tehnologiei militare, în care sursele regenerabile pot juca un rol cheie.

De ce să folosiți o dronă de recunoaștere alimentată cu energie solară?

Panourile solare pot genera 15-45 wați-oră pe zi, în funcție de condiții. Dronele consumă aproximativ 7 wați-oră pe zi când sunt la sol și 5 wați pentru a alimenta camera și transmițătorul în modul de așteptare. Aceste drone funcționează ca „sentinele CCTV” în timpul zilei, utilizând energia solară pentru a menține camerele și transmițătoarele, iar apoi utilizează energia stocată pentru a urmări țintele atunci când sunt detectate. Acest lucru le face ideale pentru roluri de ambuscadă.

În ceea ce privește stațiile de lansare ucrainene, acestea permit încărcarea dronelor și pregătirea lor pentru decolare fără a-și dezvălui prezența. Acoperișul stației se poate deschide printr-un sistem de șine motorizat pentru a elibera dronele. Panourile solare de pe stații furnizează probabil energie pentru încărcarea bateriilor și alimentarea sistemelor de bord, deși nu există date specifice privind puterea sau eficiența acestora.

Se poate reîncărca o dronă pe câmpul de luptă?

Da, în anumite condiții, o dronă echipată cu panouri solare se poate reîncărca complet într-un mediu de luptă. În modul staționar, drona folosește lumina soarelui pentru a-și reîncărca bateria suficient pentru a susține sistemele esențiale. Aceste sisteme includ supravegherea video, sincronizarea GPS și transmisia de date. Acest lucru este posibil datorită consumului redus de energie al dronei atunci când se află în standby.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Digi Sport
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
Nicușor Dan.
Trei luni cu Nicușor Dan președinte. Bilanțul activității la Cotroceni
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în...
Ultimele știri
Test reuşit pentru Starship. După o serie de eşecuri, mega-racheta lui Elon Musk marchează o revenire de succes
Sezon estival slab pe litoralul românesc. De la 1 septembrie, mai multe hoteluri anunță că își închid porțile
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldat
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Ukrainian Artillery Brigade Shoots American M777 Cannon On Russian Position
Kievul recunoaște în premieră că trupele ruse au pătruns într-o nouă regiune a Ucrainei. „Da, au intrat, luptele continuă”
pod budapesta
Partidul lui Viktor Orban a avut o reacție furioasă după ce primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile Ucrainei
Noul cancelar german Friedrich Merz
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
soldați pe front în ucraina
Rusia a mai cucerit două localități într-o nouă regiune din Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță