Video Serviciul de informații militare din Ucraina publică imagini cu „luptele aprige” din Pokrovsk, în curs de desfășurare

Lupte Pokrovsk
Lupte aprige se dau ]n Pokrovsk Foto: Profimedia

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat pe 4 noiembrie imagini cu ceea ce se spune că ar fi o operațiune specială în curs de desfășurare în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk.

Videoclipul arată imagini filmate atât de drone, cât și de la sol, cu atacuri ale dronelor, tancuri, infanterie, elicoptere și artilerie, oferind o perspectivă asupra amplorii bătăliei pentru salvarea orașului de invazia forțelor ruse.

HUR a declarat că imaginile arată activitatea Unității Speciale Timur. „Au loc lupte aprige cu ocupanții ruși”, a adăugat acesta.

Forțele ucrainene au declarat pe 3 noiembrie că au oprit o încercare rusă de a avansa la nord de Pokrovsk, un nod logistic cheie din regiunea Donețk, care este înconjurat parțial de forțele ruse și locul unor lupte aprige.

Rapoartele din weekend sugerează că HUR a lansat o operațiune specială care implică unități de asalt aerian în Pokrovsk, sub comanda șefului HUR, Kirilo Budanov.

Reuters a raportat pe 31 octombrie că raidul a început la începutul acestei săptămâni, când forțele speciale ucrainene au aterizat dintr-un elicopter Black Hawk în zone compromise de activitatea dronelor rusești.

Un videoclip văzut de agenție pare să arate cel puțin 10 soldați debarcând într-un câmp deschis. Locația și data filmării nu au fost verificate independent.

Editor : Sebastian Eduard

