Sindicatele italiene CGIL anunță grevă generală în ziua de 12 decembrie. Giorgia Meloni comentează ironic pe social media

giorgia meloni
Giorgia Meloni, Foto: Profimedia
Meloni, ironii pe social media

Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează RAI News.

Anunțul a fost făcut în timpul unui eveniment sindical la Florența de către Fulvio Fammoni, președintele adunării generale CGIL. La eveniment a participat și secretarul general Maurizio Landini.

„Ne opunem unei legi a bugetului defectuoase și tuturor măsurilor care s-au acumulat de-a lungul anilor”, a subliniat Fammoni la Forumul Mandela, unde s-au adunat delegațiile. O măsură, a adăugat el, care „îi recompensează pe cei mai bogați și nu pe cei mai săraci, care stimulează inegalitatea și care prevede o creștere practic zero”.

„Facem apel la tineri și femei, care plătesc un preț greu, la muncitori și la pensionari, să ni se alăture în stradă pe 12 decembrie” pentru greva generală. „Vom organiza demonstrații în fiecare zonă. Vrem să demonstrăm că majoritatea țării, cei care o mențin prin muncă pe linia de plutire, cer să fie auziți și să schimbe o logică defectuoasă pe care nu o mai putem tolera”, a declarat Landini, explicând motivele grevei generale.

Meloni, ironii pe social media

„Noua grevă generală a CGIL împotriva guvernului anunțată de secretarul general Maurizio Landini. În ce zi a săptămânii va fi 12 decembrie?”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni pe rețelele de socializare. O aluzie ironică la faptul că această dată cade într-o vineri. Meloni a criticat această grevă generală cu o lună înainte, declarând că „un weekend lung și o revoluție nu fac casă bună”.

„În ultimele ore, au fost făcute numeroase intervenții, unele dintre ele ajungând chiar să ne întrebe dacă putem schimba data. Vreau să răspund foarte calm: dacă doresc, pot anula greva; pot modifica ei înșiși programul .” Acestea au fost cuvintele lui Landini la încheierea adunării delegaților care a avut loc la Florența, unde a fost anunțată greva generală.

„Înțeleg că cei care nu au participat niciodată la o grevă pot avea dificultăți în a înțelege motivele acesteia. Repet, atunci când o persoană care are nevoie să lucreze pentru a trăi – și vorbim despre o țară în care mulți oameni sunt săraci în ciuda faptului că au un loc de muncă – decide să intre în grevă, renunță la salariul său zilnic.

Ei încearcă să discrediteze greva”, a adăugat el. „Vedeți voi, le este frică și încearcă să evite abordarea fondului problemei, distrăgând atenția către alte subiecte, cum ar fi weekendul lung sau weekendul scurt... Refuză să discute despre asta. Dacă există un mesaj pe care trebuie să îl transmitem, este că nu trebuie să ne fie frică. Dacă cineva are un loc de muncă precar, dacă pensia lui este amenințată, dacă nu o primește la sfârșitul lunii, explicați-mi ce mai avem de pierdut, în afară de ceea ce s-a întâmplat deja.”

„Până pe 12 decembrie, trebuie să ne mobilizăm la locul de muncă, în orașe și pe piețe, așa cum am făcut în timpul campaniei pentru referendum. Avem nevoie de un contact direct cu cetățenii, de dialog și de angajament, exprimându-ne clar revendicările. Îi chemăm să iasă în stradă, să sacrifice o zi de grevă: nu doar pentru a protesta împotriva cuiva, ci pentru a schimba politicile puse în aplicare, pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață și de muncă. Cerem creșteri salariale, cerem o creștere a cheltuielilor pentru sănătate publică”, a subliniat Landini.

 

 

 

 

 

 

 

