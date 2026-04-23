Iranul: Încercarea de a exclude naţionala de la CM 2026 scoate la iveală „falimentul moral” al SUA. Se tem de 11 tineri pe teren

donald trump cu trofeul cupei mondiale
Donald Trump. Foto: Profimedia
„Pentru a merge la Cupa Mondială, trebuie să-ţi câştigi locul”

FIFA nu are niciun plan de a înlocui Iranul cu Italia la Cupa Mondială din această vară, potrivit unor surse citate de BBC, după ce această schimbare a fost propusă de trimisul special al preşedintelui american Donald Trump.

Există incertitudini constante cu privire la participarea Iranului la turneu din cauza conflictului cu SUA şi Israelul.

Trimisul special al SUA, Paolo Zampolli, a declarat pentru Financial Times: „Confirm că le-am sugerat lui Trump şi lui Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană şi ar fi un vis să văd echipa italiană la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceştia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”.

FIFA nu a comentat oficial sugestia lui Zampolli, dar a subliniat o declaraţie făcută săptămâna trecută de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în care acesta a spus: „Echipa iraniană va veni, cu siguranţă.”

Ambasada iraniană a declarat că sugestia lui Zampolli demonstrează „falimentul moral” al Statelor Unite. „Italia şi-a câştigat măreţia în fotbal pe teren, nu datorită privilegiilor politice”, a declarat ambasada iraniană pe X. „Încercarea de a exclude Iranul de la Cupa Mondială nu face decât să scoată la iveală «falimentul moral» al Statelor Unite, care se tem chiar şi de prezenţa a unsprezece tineri iranieni pe terenul de joc.”

FT a relatat că planul lui Zampolli a fost propus pentru a aplana conflictul dintre SUA şi Italia, după ce prim-ministrul Giorgia Meloni l-a criticat pe Trump pentru comentariile sale la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Italia, de patru ori campioană mondială, nu a reuşit să se califice pentru a treia Cupă Mondială consecutivă, după ce a fost învinsă în barajul de calificare de Bosnia şi Herţegovina, luna trecută.

Iranul urmează să înfrunte Noua Zeelandă şi Belgia la Los Angeles, în 15 şi, respectiv, 21 iunie, şi Egiptul la Seattle, în 26 iunie.

Turneul, care începe la 11 iunie, este găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Conform regulilor FIFA, forul mondial de conducere are dreptul exclusiv de a decide ce se întâmplă în cazul în care o echipă se retrage sau este exclusă din competiţie.

Articolul şase din regulamentul Cupei Mondiale prevede, de asemenea: „FIFA poate decide să înlocuiască federaţia membră participantă în cauză cu o altă federaţie.”

Ministrul economiei din Italia, Giancarlo Giorgetti, a declarat că ideea propusă de Zampolli este „ruşinoasă”, în timp ce ministrul sportului din această ţară, Andrea Abodi, a declarat pentru La Press: „În primul rând, nu este posibil, iar în al doilea rând, nu este adecvat... Te califici pe teren.”

Preşedintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio, nu a fost de acord cu ideea, spunând că s-ar simţi „ofensat”.

„Pentru a merge la Cupa Mondială, trebuie să-ţi câştigi locul”, a adăugat Buonfiglio.

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
4
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
bolojan si grindeanu in parlament
5
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
Te-ar putea interesa și:
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Israelul așteaptă undă verde din partea SUA pentru a-i elimina pe membrii rămași ai „dinastiei Kh
Gas fueling in station
Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi
Donald Trump.
Săptămâna decisivă. Trump mai are șapte zile în care poate rezolva conflictul cu Iranul, după va avea nevoie de aprobarea Congresului
Minge fotbal
CM 2026. Metoda prin care Donald Trump ar putea fi împăcat cu Giorgia Meloni trece prin fotbal
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Criza din Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea de deminare a căii navigabile ar putea dura 6 luni, estimează Pentagonul (WP)
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Voturile AUR nu ajung. PSD ar trebui să mobilizeze și parlamentari de...
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a...
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Miniștrii din Italia au răbufnit când au aflat cum ar vrea Donald Trump să repare relația cu Giorgia Meloni...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun