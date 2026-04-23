Iranul: Încercarea de a exclude naţionala de la CM 2026 scoate la iveală „falimentul moral” al SUA. Se tem de 11 tineri pe teren

FIFA nu are niciun plan de a înlocui Iranul cu Italia la Cupa Mondială din această vară, potrivit unor surse citate de BBC, după ce această schimbare a fost propusă de trimisul special al preşedintelui american Donald Trump.

Există incertitudini constante cu privire la participarea Iranului la turneu din cauza conflictului cu SUA şi Israelul.

Trimisul special al SUA, Paolo Zampolli, a declarat pentru Financial Times: „Confirm că le-am sugerat lui Trump şi lui Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană şi ar fi un vis să văd echipa italiană la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceştia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”.

FIFA nu a comentat oficial sugestia lui Zampolli, dar a subliniat o declaraţie făcută săptămâna trecută de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în care acesta a spus: „Echipa iraniană va veni, cu siguranţă.”

Ambasada iraniană a declarat că sugestia lui Zampolli demonstrează „falimentul moral” al Statelor Unite. „Italia şi-a câştigat măreţia în fotbal pe teren, nu datorită privilegiilor politice”, a declarat ambasada iraniană pe X. „Încercarea de a exclude Iranul de la Cupa Mondială nu face decât să scoată la iveală «falimentul moral» al Statelor Unite, care se tem chiar şi de prezenţa a unsprezece tineri iranieni pe terenul de joc.”

FT a relatat că planul lui Zampolli a fost propus pentru a aplana conflictul dintre SUA şi Italia, după ce prim-ministrul Giorgia Meloni l-a criticat pe Trump pentru comentariile sale la adresa Papei Leon al XIV-lea.

„Pentru a merge la Cupa Mondială, trebuie să-ţi câştigi locul”

Italia, de patru ori campioană mondială, nu a reuşit să se califice pentru a treia Cupă Mondială consecutivă, după ce a fost învinsă în barajul de calificare de Bosnia şi Herţegovina, luna trecută.

Iranul urmează să înfrunte Noua Zeelandă şi Belgia la Los Angeles, în 15 şi, respectiv, 21 iunie, şi Egiptul la Seattle, în 26 iunie.

Turneul, care începe la 11 iunie, este găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Conform regulilor FIFA, forul mondial de conducere are dreptul exclusiv de a decide ce se întâmplă în cazul în care o echipă se retrage sau este exclusă din competiţie.

Articolul şase din regulamentul Cupei Mondiale prevede, de asemenea: „FIFA poate decide să înlocuiască federaţia membră participantă în cauză cu o altă federaţie.”

Ministrul economiei din Italia, Giancarlo Giorgetti, a declarat că ideea propusă de Zampolli este „ruşinoasă”, în timp ce ministrul sportului din această ţară, Andrea Abodi, a declarat pentru La Press: „În primul rând, nu este posibil, iar în al doilea rând, nu este adecvat... Te califici pe teren.”

Preşedintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio, nu a fost de acord cu ideea, spunând că s-ar simţi „ofensat”.

„Pentru a merge la Cupa Mondială, trebuie să-ţi câştigi locul”, a adăugat Buonfiglio.

Editor : Liviu Cojan