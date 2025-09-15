Live TV

Sistemul ucrainean de detectare a dronelor Azimuth „a învățat” să intercepteze imaginile video ale UAV-urilor rusești

Data publicării:
Operatori dronă
Operatori dronă ucraineni lucrând dintr-un loc camuflat. FotoȘ Profimedia

Sistemul pasiv de detectare a dronelor Azimuth, produs de compania ucraineană Kvertus, a dobândit capacitatea de a intercepta canalele video de la UAV-uri, scrie Ukrainska Pravda, care distribuie și un clip video al producătorului.

După cum s-a menționat, specialiștii în informații radio pot vizualiza acum imaginile video capturate de drone în timpul zborului într-o fereastră separată a interfeței Azimuth. Acest lucru le permite să vadă ceea ce vede operatorul dronei rusești și să ia măsurile necesare.

Cu alte cuvinte, dacă videoclipul interceptat arată o dronă rusă zburând spre pozițiile ucrainene, este posibil să se determine direcția din care se deplasează, timpul aproximativ necesar pentru a ajunge la ele și alți indicatori. Drept urmare, aceasta poate fi doborâtă de la o distanță mare.

Compania menționează că sistemul de interceptare video a fost deja introdus în noul Azimuth, iar în curând dezvoltatorii vor oferi posibilitatea de a actualiza toate modelele lansate anterior prin intermediul internetului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
femeie cu o umbrela
5
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone...
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
resturi de drona gheran prabusita la tulcea, plauru
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în...
Traian Băsescu pe strada
Traian Băsescu critică reacția României în cazul dronei rusești...
guvernatorul spencer cox sustine o conferinta de presa
Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe...
Ultimele știri
Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi. El va fi audiat luni în Londra
Sindicaliștii din administrația publică protestează luni dimineață în București. Ei amenință cu greva generală
Donald Trump și Nicolas Maduro, pe calea războiului. Ce se află în spatele tensiunilor dintre SUA și Venezuela
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ministrul Apărării oferă noi detalii despre acțiunea avioanelor F-16 care au vânat drona rusească în spațiul aerian românesc
soldati rusi
Peste 1.000 de candidaţi cu legături cu războiul din Ucraina participă la alegerile locale şi regionale din Rusia
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Ionuț Moșteanu: Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian
profimedia-0323662443
Lucrătoarele sexuale din Sankt Petersburg, sub teroarea soldaților ruși. „Am decapitat ucraineni, crezi că nu-ți tai și ție capul?”
mig-31 cu racheta kinjal
Rusia a exersat lovituri cu rachete hipersonice „Kinjal”, în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
BREAKING! Haos pe cursa TelAviv – Otopeni: 30 de pasageri s-au luat la bătaie. Ce s-a întâmplat după...
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile?
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea