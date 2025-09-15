Sistemul ucrainean de detectare a dronelor Azimuth „a învățat” să intercepteze imaginile video ale UAV-urilor rusești

Sistemul pasiv de detectare a dronelor Azimuth, produs de compania ucraineană Kvertus, a dobândit capacitatea de a intercepta canalele video de la UAV-uri, scrie Ukrainska Pravda, care distribuie și un clip video al producătorului.

După cum s-a menționat, specialiștii în informații radio pot vizualiza acum imaginile video capturate de drone în timpul zborului într-o fereastră separată a interfeței Azimuth. Acest lucru le permite să vadă ceea ce vede operatorul dronei rusești și să ia măsurile necesare.

Cu alte cuvinte, dacă videoclipul interceptat arată o dronă rusă zburând spre pozițiile ucrainene, este posibil să se determine direcția din care se deplasează, timpul aproximativ necesar pentru a ajunge la ele și alți indicatori. Drept urmare, aceasta poate fi doborâtă de la o distanță mare.

Compania menționează că sistemul de interceptare video a fost deja introdus în noul Azimuth, iar în curând dezvoltatorii vor oferi posibilitatea de a actualiza toate modelele lansate anterior prin intermediul internetului.

Editor : Sebastian Eduard