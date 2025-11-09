Imagini cu Donald Trump care pare să aibă ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval săptămâna aceasta au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, criticii preşedintelui profitând de ocazie pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea lui Trump de a face faţă funcţiei.

Trump a participat joi la un anunţ oficial de reducere a preţurilor la medicamentele populare pentru slăbit, vorbind din spatele biroului Resolute alături de alţi oficiali, relatează CNN, preluat de News.ro.

În anumite momente, Trump părea să aibă ochii închişi, iar în altele părea să se străduiască să îi ţină deschişi. La un moment dat, s-a frecat la ochi.

Imaginile au stârnit critici rapide din partea inamicilor politici ai lui Trump. Biroul de presă al guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, unul dintre principalii adversari ai preşedintelui, a postat imaginile de la eveniment şi a scris: „SOMNOROSUL DON S-A ÎNTORS”.

Explicațiile venite de la Casa Albă

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat pentru sursa citată că „preşedintele nu dormea; de fapt, el a vorbit pe tot parcursul evenimentului şi a răspuns la multe întrebări ale presei în timpul acestui anunţ, care reprezintă o reducere istorică a preţurilor pentru americani la două medicamente ce îi ajută pe americanii care se luptă cu diabetul, bolile de inimă, obezitatea şi alte afecţiuni. Acest anunţ al preşedintelui Trump va economisi o sumă semnificativă de bani şi va salva nenumărate vieţi americane, şi totuşi mass-media liberală, care eşuează, vrea să promoveze o naraţiune fără sens în loc să acopere acest eveniment”, a comentat oficialul Casei Albe.

Trump apare regulat în public şi participă la sesiuni lungi de întrebări şi răspunsuri cu reporterii. Asistenţii şi membrii cabinetului îi laudă în mod obişnuit rezistenţa şi descriu cum primesc telefoane sau mesaje de la el la orice oră.

Cu o zi înainte de evenimentul de joi, Trump a călătorit la Miami pentru a ţine un discurs economic care a durat mai mult de o oră. De asemenea, la sfârşitul lunii trecute, el a făcut un turneu în trei ţări din Asia.

Cu toate acestea, întrebările despre starea de sănătate a lui Trump au persistat de când a preluat funcţia, fiind cel mai în vârstă om (79 de ani) care a fost vreodată învestit în această funcţie, depăşind recordul care îi aparţinea anterior lui Joe Biden (78 de ani).

Preşedintele în vârstă de 79 de ani a declarat luna trecută că a fost supus unui examen RMN în timpul unui control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, fără a preciza motivul.

Trump l-a criticat anterior pe „Sleepy Joe Biden”

În timpul verii, Casa Albă a anunţat că medicii l-au examinat pe Trump pentru umflarea picioarelor şi l-au diagnosticat cu insuficienţă venoasă cronică. Este o afecţiune destul de frecventă după o anumită vârstă în care valvele din interiorul anumitor vene nu funcţionează aşa cum ar trebui, ceea ce poate permite sângelui să se acumuleze în vene.

De asemenea, preşedintele a fost observat în mai multe rânduri cu o echimoză pe mână, dar el susţine că este cauzată de faptul că strânge prea multe mâini.

Toţi preşedinţii, în anumite momente, au părut obosiţi în public. Chiar şi un preşedinte mult mai tânăr, precum Barack Obama, îşi freca ocazional ochii obosiţi în timpul summiturilor lungi.

Trump l-a criticat dur pe fostul preşedinte Joe Biden pentru lipsa sa de vigoare, numindu-l „Sleepy Joe” (Joe cel Adormit) în alegerile de anul trecut şi continuând să folosească această poreclă. Biden, cel mai în vârstă preşedinte din istorie, a fost văzut, de asemenea, închizând ochii în anumite momente în timpul evenimentelor publice.

