Ce au obținut țările din Asia după turneul lui Donald Trump

Donald Trump a încheiat un turneu fulger în Asia, cu opriri în Malaezia, Japonia și Coreea de Sud, unde a semnat o serie de acorduri comerciale și de securitate. Acum, analiștii se întreabă cât de mult au avut de câștigat țările asiatice, în condițiile în care Washingtonul nu a oferit reciprocitate privind reducerea tarifelor.

În timpul turneului său fulger prin Asia, care a inclus opriri în Malaezia, Japonia și Coreea, președintele american Donald Trump a adunat triumfător noi acorduri comerciale cu țări care sperau la o reducere a tarifelor impuse de el la începutul acestui an. Totuși, în afara Chinei, analiștii se întreabă cât de mult au avut de câștigat națiunile asiatice din aceste înțelegeri, scrie The Guardian.

Malaezia

Prima oprire a lui Trump în Asia a fost Kuala Lumpur, unde întâlnirile cu liderii mondiali s-au încheiat cu acorduri comerciale cu Malaezia, Brazilia, Thailanda, Cambodgia și Vietnam, printre altele. Capitala malaeziană găzduia reuniunea anuală a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Cele 11 state membre exportă colectiv mai mult către SUA decât China, ceea ce le face parteneri comerciali importanți, dar și extrem de vulnerabili la regimul tarifar impus de Trump.

Președintele american a obținut angajamente din partea Vietnamului de a-și crește semnificativ achizițiile din SUA și a semnat acorduri cu Malaezia și Thailanda privind un cadru pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice.

Cele patru țări au convenit, de asemenea, să elimine barierele comerciale și să ofere acces preferențial pe piață pentru diverse bunuri americane. Însă SUA au menținut tarifele generale de 19% pentru Thailanda, Malaezia și Cambodgia, respectiv 20% pentru Vietnam.

„Este într-adevăr derutant ce ar putea obține cele patru țări din Asia de Sud-Est în schimbul semnării acestor acorduri și cadre comerciale cu SUA, care le-ar obliga să îndeplinească unele angajamente dificile”, a declarat William Yang, analist principal pentru Asia de Nord-Est la Crisis Group. „Eșecul de a obține reciprocitate imediată din partea SUA în reducerea tarifelor sugerează că o eventuală relaxare ar putea depinde de modul în care vor fi implementate aceste acorduri comerciale”, a adăugat el.

Thailanda și Cambodgia

Trump nu a vizitat aceste două țări din Asia de Sud-Est, dar a avut un rol esențial în semnarea unui acord extins de încetare a focului, legat de conflictul lor de frontieră din iulie. Acordul, fără valoare juridică obligatorie, a fost semnat la Kuala Lumpur, înaintea summitului ASEAN.

Trump a ajutat Malaezia să medieze încheierea celui mai grav conflict de frontieră dintre Thailanda și Cambodgia din istoria recentă, avertizând liderii celor două țări că riscă să blocheze negocierile comerciale cu SUA dacă nu pun capăt ostilităților.

„Statele Unite vor avea un comerț și o cooperare robustă, cu multe tranzacții, cu ambele națiuni, atât timp cât trăiesc în pace”, a spus Trump.

Acordul a întărit imaginea lui Trump de „făcător de pace” global, o etichetă criticată de unii, care invocă sprijinul SUA pentru acțiunile Israelului în Palestina, dar susținută de alții, precum liderul cambodgian Hun Manet, care l-a nominalizat pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

Japonia

Marți, Trump a aterizat în Japonia pentru a se întâlni cu noul premier, Sanae Takaichi, care a declarat că speră să inaugureze „o nouă epocă de aur” în relațiile SUA-Japonia.

Pe lângă avansarea negocierilor pentru reducerea tarifelor americane asupra produselor japoneze, cei doi lideri au semnat un cadru de cooperare privind mineralele rare și alte resurse strategice, un subiect crucial în contextul interdicției chineze asupra exporturilor aflate încă în vigoare. Scopul acordului este, potrivit declarației comune, „sprijinirea ambelor țări în asigurarea rezilienței și securității lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice și pământuri rare.”

Takaichi, o conservatoare apropiată de fostul premier Shinzo Abe, asasinat în 2022, i-a mulțumit lui Trump pentru „prietenia de durată” cu mentorul ei. Printre cadourile oferite lui Trump s-au numărat un putter al lui Abe expus într-o vitrină și mingi de golf aurite.

„Campania de seducție a lui Takaichi a întărit probabil relația Japoniei cu Statele Unite”, a spus Yang de la Crisis Group. „A fost semnificativ faptul că a reușit să-l determine pe Trump să reafirme public angajamentul Washingtonului față de Tokyo, într-un moment în care mediul de securitate externă devine tot mai complicat.”

Coreea de Sud

Miercuri, în Coreea de Sud, Trump și președintele Lee Jae Myung au deblocat un acord comercial de 350 de miliarde de dolari, care include 200 de miliarde în investiții directe și 150 de miliarde în construcții navale. Trump a aprobat, de asemenea, cererea Coreei de Sud de a comanda un submarin cu propulsie nucleară, construit într-un șantier naval american, o solicitare respinsă de Washington timp de decenii.

„Chiar dacă acest acord ar putea fi controversat, efectul de șoc a fost atenuat de scandalul deja existent privind acordul Aukus pentru submarinele australiene”, a explicat Ja Ian Chong, profesor la Universitatea Națională din Singapore. „Totuși, faptul că Seulul merge pe calea nuclearizării unei părți a armatei sale ar putea declanșa o mișcare spre înarmare nucleară în Asia de Nord-Est. Rămâne de văzut ce efecte va avea această evoluție.”

Trump a fost primit cu entuziasm în Coreea de Sud. Președintele american, cunoscut pentru pasiunea sa pentru aur, a primit o replică a unei coroane din regatul antic Silla și Ordinul Mare al Mugunghwa, cea mai înaltă distincție a țării.

Ultima zi a sa în Coreea a fost cea mai urmărită: la plecare, s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping, care tocmai sosea. Întâlnirea s-a încheiat cu un nou aparent „armistițiu comercial” între SUA și China, care a inclus suspendarea interdicției chineze asupra exporturilor de pământuri rare. Totuși, decizia lui Trump de a nu participa la reuniunea APEC a fost criticată.

„Întâlnirea Trump-Xi a evitat unele scenarii de criză, dar în regiune persistă provocări economice care necesită soluții multilaterale. APEC ar trebui să fie mai mult decât un loc pentru armistiții comerciale”, a declarat Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul.

Absența lui Trump de la summit i-a lăsat lui Xi teren liber pentru a promova China drept principal partener comercial al regiunii. „Lumea devine tot mai volatilă”, a spus liderul chinez în fața reuniunii. „Cu cât vremurile sunt mai tulburi, cu atât trebuie să lucrăm mai uniți.”

