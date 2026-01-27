Live TV

Câți soldați ruși trebuie eliminați lunar de pe front pentru ca „Moscova să nu-și poată reface armata”. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Data publicării:
Volodimir Zelenski cu ofițeri ai armatei ucrainene
Informațiile despre locul și momentul în care vor ataca ucrainenii rămân secrete, dar contraofensiva ar putea fi un moment decisiv al războiului. Foto: Profimedia Images

Sarcina Forţelor de Apărare ale Ucrainei este să asigure un nivel atât de mare al pierderilor armatei de ocupaţie încât aceasta din urmă să nu-și poată reface efectivul, ideal fiind de 50 de mii pe lună, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski în timpul prezentării iniţiativei E-Score pentru evaluarea eficacităţii unităţilor de drone, conform Ukrinform.

Sarcina unităţilor ucrainene este să asigure un astfel de nivel de distrugere a ocupanţilor atunci când pierderile ruseşti devin mai mari decât cantitatea de reaprovizionare pe care o pot trimite armatei în fiecare lună. Aceasta este o sarcină realistă. Când vine vorba de 50 de mii de pierderi ruseşti pe lună, acesta este nivelul optim. Aceasta este cu siguranţă o sarcină dificilă, dar, cu toate acestea, acesta este nivelul optim pentru ca Rusia să înceapă să cântărească ceea ce face şi pentru ce luptă, a spus şeful statului ucrainean.

Zelenski a remarcat că asigurarea unor astfel de pierderi inamice este sarcina Ministerului Apărării al Ukrainei, a armatei şi a tuturor Forţelor de Apărare şi Securitate. 
 
Acest obiectiv poate fi atins în principal datorită dronelor de diverse tipuri, analizei clare şi concluziilor din operaţiunile de luptă, precum şi unui nivel ridicat de instruire şi coordonare a acţiunilor unităţilor.
 
În multe privinţe, experienţa celor mai eficiente unităţi ale noastre în drone ar trebui să fie adaptată la toate trupele ţării noastre. Dar, în acelaşi timp, ne amintim că nivelul pierderilor ruseşti nu poate fi primul şi ultimul obiectiv cheie al muncii noastre cu dronele, cu tehnologia. Este important să creşti controlul spaţiului - până la o adâncime din faţă. Să distrugă logistica inamicului, a operatorilor săi de drone şi a forţei sale ca ocupant", a subliniat preşedintele.
 
 
Potrivit şefului statului, este important să se dezvolte direcţia de protecţie împotriva Shahed-ilor ruşi, a altor UAV-uri de atac şi a dronelor de recunoaştere.
 
Este necesar ca evoluţia interceptoarelor noastre să nu rămână în urmă faţă de schimbările din dronele de atac ruseşti. Ucraina trebuie să menţină conducerea şi să câştige în fiecare ciclu de dezvoltare tehnologică," a subliniat preşedintele.
 
Zelenski a mai menţionat că în decembrie 2025, unităţile ucrainene au distrus 35.000 de ocupanţi. Timp de 10 ani de război din Afganistan, armata sovietică a pierdut jumătate din cât au pierdut ruşii într-o lună de război," a subliniat el.
 
Potrivit Ukrinform, preşedintele Volodimir Zelenski a spus că astăzi peste 80% dintre ţintele inamice sunt distruse de drone. În special, dronele au lovit 819.737 de ţinte anul trecut.

Editor : C.A.

