Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi”

Data publicării:
Ucraina UE
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la blocul comunitar ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa, relatează Reuters.

„De aceea vorbim despre o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia noastră”, a scris liderul de la Kiev pe X după o convorbire telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker.

Zelenski a făcut declarația referindu-se la informarea pe care i-a făcut-o cancelarului austriac privind discuţiile trilaterale din Emiratele Arabe Unite de săptămâna trecută.

„Părţile au discutat în primul rând chestiuni militare, dar au vorbit şi despre garanţii de securitate. Aderarea Ucrainei la UE este una din principalele garanţii de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă. Până la urmă, forţa colectivă a Europei este posibilă, în special, mulţumită contribuţiilor de securitate, tehnologice şi economice ale Ucrainei”, a menţionat el în mesaj.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la sfârşitul lunii februarie 2022, la numai câteva zile după ce Rusia a lansat invazia. Comisia Europeană şi-a dat avizul cu privire la cererea de aderare a Ucrainei în iunie 2022. În aceeaşi lună, toate statele membre i-au acordat Ucrainei statutul de ţară candidată.

În decembrie 2023, liderii UE au hotărât să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina. UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Ucraina în cadrul primei conferinţe interguvernamentale din iunie 2024, a informat executivul UE într-un comunicat pe această temă.

Ucraina aşteaptă în prezent începerea negocierilor pe capitole cu Comisia Europeană, care este blocată de opoziţia Ungariei în Consiliu.

Zelenski explică modul în care Ucraina poate contribui la armata Europei. „Rusia va ajunge la 3,5 milioane de soldați în 2030”

Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina

Editor : A.M.G.

