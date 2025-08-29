Live TV

Șomajul în Germania depășește trei milioane de persoane, pentru prima dată în ultimul deceniu

Job centre, Müllerstrasse, Wedding, middle, Berlin, Germany, Jobcenter, Muellerstrasse, Mitte, Deutschland
Agenție pentru ocuparea forței de muncă în Germania. Foto: Profimedia
Piața muncii este afectată de recesiunea din ultimii ani

Numărul șomerilor din Germania a depășit trei milioane pentru prima dată în ultimii zece ani, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul pentru Ocuparea Forței de Muncă, ceea ce sporește miza pentru planurile de investiții masive ale guvernului, care trebuie să dea rezultate rapide, relatează TVPWorld.

Numărul persoanelor fără loc de muncă în Germania a ajuns în august la 3,02 milioane, marcând un nivel record pentru ultimii zece ani. Creșterea șomajului și cererea de muncă în scădere pun presiune pe guvernul german, care a lansat investiții masive în infrastructură pentru a stimula economia. În paralel, vânzările retail și prețurile la import arată semne de slăbiciune, semnalând provocări suplimentare pentru cea mai mare economie europeană.

În august, numărul șomerilor a fost de 3,02 milioane, în termeni neajustați sezonier, cu o creștere de 46.000 față de luna precedentă.

Piața muncii este afectată de recesiunea din ultimii ani

„Piața muncii este încă afectată de recesiunea economică din ultimii ani”, a declarat șefa agenției pentru ocuparea forței de muncă, Andrea Nahles. Germania se confruntă cu o economie persistent slabă, iar tarifele de import impuse de președintele american Donald Trump ar putea conduce la al treilea an consecutiv fără creștere.

Rata șomajului ajustată sezonier a rămas stabilă la 6,3%, conform estimărilor analiștilor dintr-un sondaj Reuters.

Însă cererea de muncă încetinește. În august erau 631.000 de locuri de muncă vacante, cu 68.000 mai puține decât acum un an.
„Incertitudinile economice globale și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze slăbiciune economică”, a spus ministrul Muncii, Baerbel Bas. 

Bas a declarat că guvernul oferă un impuls major economiei, inclusiv un fond special de 500 de miliarde de euro pentru infrastructură, după relaxarea regulilor fiscale.
Însă economiștii și asociațiile de afaceri susțin că va dura ani până când aceste cheltuieli își vor produce efectul complet și că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a aborda problemele structurale profunde ale celei mai mari economii din Europa.

„Trei milioane de șomeri reprezintă o condamnare clară a refuzului de a reforma în ultimii ani”, a declarat Rainer Dulger, președintele asociației angajatorilor BDA. „Germania are nevoie de un adevărat ‘toamnă a reformelor’.”

 

 

