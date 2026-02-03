Live TV

Elon Musk, atac la Pedro Sanchez după anunțul privind măsurile care vizează rețelele sociale: „Un tiran și un trădător”

După ce Pedro Sanchez a anunțat în cadrul unui discurs din Dubai o serie de măsuri care vizează platformele digitale, Elon Musk a lansat un atac la adresa premierului, descriindu-l drept „un tiran” și un „trădător pentru poporul Spaniei”, relatează AFP.

„Sanchez cel necinstit este un tiran şi un trădător pentru poporul Spaniei", a scris miliardarul american pe reţeaua X.

Pedro Sanchez a declarat marţi că Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele sociale, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, potrivit Reuters.

Guvernul de coaliţie de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta", a spus premierul spaniol într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare.

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital", a adăugat el.

În decembrie, Australia a devenit prima ţară care a interzis reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită atent de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Marea Britanie şi Franţa.

Sanchez a precizat că guvernul său va introduce, de asemenea, săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

El a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram.

Citește și:

Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD

Percheziții la birourile X din Paris. Elon Musk este citat de procurori la audieri

