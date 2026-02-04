Live TV

Elon Musk răbufnește în urma perchezițiilor la birourile X din Paris: „Un atac politic”

Data publicării:
Elon Musk
Foto: Profimedia

Magnatul american Elon Musk a catalogat miercuri drept un „atac politic” procedura judiciară franceză împotriva reţelei sale sociale X, al cărui sediu din Franţa a fost percheziţionat marţi, iar el a fost citat pentru un interogatoriu pe 20 aprilie, transmite agenţia EFE.

A fost o percheziţie bazată pe motivaţii politice” sub pretextul unor acuzaţii de manipulare a algoritmilor şi de extragere frauduloasă de date, a reacţionat Musk. Suntem dezamăgiţi de această evoluţie, dar nu suntem surprinşi”, a adăugat el, remarcând publicitatea făcută evenimentului de către Parchetul din Paris, ceea ce demonstrează că este vorba despre un act judiciar abuziv care urmăreşte mai degrabă atingerea unor obiective politice ilegitime decât aplicarea corectă a legii”.

În opinia lui Musk, Parchetul din Paris încearcă să pună presiune pe conducerea reţelei sociale X din SUA şi neagă categoric că ar fi comis fie şi cea mai mică infracţiune”. Totuşi, el nu precizează dacă se va conforma citaţiei pe care justiţia franceză a transmis-o atât lui cât şi directoarei executive a platformei X, Linda Yaccarino, şi altor angajaţi ai platformei. Audierea lor este programată în intervalul 20-24 şi ar putea conduce la inculpări.

Parchetul din Paris afirmă că ancheta a pornit de la plângeri privind utilizarea Grok, aplicaţia de inteligenţă artificială a platformei X care a fost utilizată pentru a distribui conţinuturi negaţioniste şi deepfake-uri” cu conţinut sexual explicit.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat anul trecut internaţională reacţionară” susţinută de Elon Musk, care de partea sa acuză UE de cenzură.

Musk a distribuit marţi pe X, împreună cu mesajul Tiranii iubesc cenzura”, raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor a SUA, care semnalează că, de când a intrat în vigoare în 2023 Regulamentul privind Serviciile Digitale în UE (DSA - Digital Services Act), Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra reţelelor de socializare pentru a cenzura conţinuturi înaintea alegerilor din România, Republica Moldova, Franţa, Slovacia, Olanda şi Irlanda, precum înaintea alegerilor europarlamentare.

