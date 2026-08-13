Spania exclude orice discuție privind Ceuta și Melilla: „Sunt de neatins. Suveranitatea noastră nu va fi niciodată negociată”

Spania a respins categoric orice discuție privind statutul orașelor Ceuta și Melilla, după ce ministrul marocan al Justiției a afirmat că problema celor două enclave „rămâne pe masa discuțiilor” dintre Madrid și Rabat. Surse diplomatice spaniole au declarat pentru Euronews că suveranitatea țării asupra celor două teritorii este „mai presus de orice îndoială” și nu va fi negociată.

„Statutul spaniol al orașelor Ceuta și Melilla este mai presus de orice îndoială”

Reacția oficialilor diplomatici spanioli vine după ce ministrul marocan al Justiției, Abdellatif Ouahbi, a susținut că problema celor două orașe „rămâne pe masa discuțiilor” cu Spania.

„Suveranitatea Spaniei asupra orașelor Ceuta și Melilla este mai presus de orice îndoială”, au declarat surse diplomatice spaniole pentru Euronews.

„Ceuta și Melilla fac parte din integritatea teritorială a Spaniei, recunoscută la nivel internațional. Integritatea teritorială a Spaniei nu a fost și nu va fi niciodată negociată cu nimeni”, au subliniat aceleași surse.

Declarațiile lor întăresc mesajul ferm transmis de ministrul Apărării, Margarita Robles, care a afirmat în repetate rânduri, în ultimele zile, în orașul autonom Ceuta, că „Ceuta și Melilla sunt de neatins”.

Robles a încercat să-i liniștească pe locuitorii din Ceuta și a dat asigurări că forțele armate vor rămâne mobilizate pentru a sprijini populația.

Într-o scurtă declarație, Robles a insistat că evenimentele din data de 30 nu trebuie să se mai repete. „Ceuta și Melilla sunt în întregime spaniole”, a afirmat ea, evidențiind ulterior activitatea militarilor desfășurați în zonă în ultimele 11 zile.

„Locuitorii din Ceuta trebuie să știe că forțele lor armate le vor fi alături. Nu îi vom abandona”, a dat ea asigurări.

Analiștii consideră că mesajul nu a avut doar rolul de a-i liniști pe locuitori și de a risipi temerile provocate de zvonurile privind o nouă tentativă de intrare în masă a migranților în acest weekend, ci, mai ales, a fost adresat Marocului.

Ouahbi prezintă public Ceuta și Melilla drept revendicări teritoriale ale Marocului

Asigurările oferite de Spania vin în contextul revendicărilor teritoriale formulate de ministrul marocan al Justiției, Abdellatif Ouahbi, în privința celor două enclave.

Într-un interviu acordat marți postului saudit Asharq News, ministrul marocan al Justiției a declarat că disputa privind controlul celor două orașe autonome reprezintă „o problemă nerezolvată”.

Ouahbi a afirmat că problema orașelor Ceuta și Melilla „rămâne pe masă” în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanții Spaniei și cei ai Marocului.

În timp ce Marocul redeschide acest subiect sensibil, autoritățile de la Rabat nu au actualizat încă bilanțul persoanelor moarte sau dispărute pe teritoriul marocan în urma crizei migrației.

Ouahbi a criticat Madridul pentru că „acceptă” și „legalizează” situația migranților care ajung ilegal pe teritoriul său, în timp ce Rabatul încearcă, potrivit acestuia, să îi împiedice să plece din Maroc.

Anterior, el declarase pentru presa spaniolă că „Marocul ia în considerare suspendarea acordului de extrădare încheiat cu Spania”.

Situația minorilor, printre problemele nerezolvate dintre Madrid și Rabat

Interviul acordat în Arabia Saudită vine la aproape două săptămâni după criza migrației din Ceuta, în condițiile în care situația minorilor marocani rămași în oraș continuă să fie una dintre problemele nerezolvate dintre Madrid și Rabat.

Ministrul a cerut întoarcerea acestora în Maroc și a insistat că minorii trebuie reuniți cu familiile lor.

„Nu ne abandonăm copiii. Vrem și cerem ca aceștia să se întoarcă în Maroc”, a insistat el.

În acest context, Ouahbi a răspuns uneia dintre întrebările esențiale apărute în timpul crizei: dacă Marocul a folosit migrația în masă ca instrument de presiune asupra Spaniei.

„Continuăm să ne susținem revendicările teritoriale” și dorim să rezolvăm problema prin dialog, a declarat Ouahbi, adăugând însă că „nu am folosit niciodată această chestiune ca instrument de presiune”.

Ouahbi a respins ideea că minorii marocani ar putea rămâne în Spania pentru a contribui la acoperirea nevoilor demografice ale țării și a susținut că Marocul nu trebuie să îndeplinească acest rol.

„Nu suntem un stat al cărui scop este să rezolve problema demografică a unei alte țări”, a conchis el.

Editor : Ș.A.