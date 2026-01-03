Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că Rusia ar pregăti „o provocare de amploare cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba negocierile de pace mediate de SUA, scrie Kyiv Independent.

Serviciul de Informații Externe a declarat că prevede cu „probabilitate ridicată” că serviciile speciale ruse ar putea planifica o provocare armată, care ar urma să aibă loc în ajunul sau în ziua de Crăciun, conform calendarului iulian, pe 7 ianuarie.

Posibila provocare ar putea avea loc la un lăcaș de cult sau la alte locuri cu o semnificație simbolică importantă, fie în Rusia, fie în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Această operațiune este complexă prin natura sa. După așa-numitul „atac asupra reședinței lui Putin”, vedem cum Kremlinul răspândește noi informații falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o escaladare suplimentară.

Prevedem cu o probabilitate ridicată o tranziție de la influența manipulatoare la provocarea armată a serviciilor speciale ale Federației Ruse, care va avea ca rezultat pierderi umane semnificative. Momentul preconizat – în ajunul sau în timpul sărbătorii Crăciunului, conform calendarului iulian. Locul provocării ar putea fi o clădire religioasă sau un alt obiect cu o semnificație simbolică importantă, fie în Rusia, fie în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei”, se arată într-un comunicat al Serviciul de Informații Externe ucrainean.

„Regimul lui Putin a folosit în repetate rânduri această tactică”

Spionajul ucrainean afirmă că Moscova ar urma să încerce să falsifice dovezi astfel încât să pară că Ucraina este implicată.

„Pentru a falsifica dovezile implicării Ucrainei, se prevede utilizarea unor fragmente de drone de luptă fabricate în Occident, care vor fi livrate la locul provocării de pe linia de contact.

Exploatarea fricii și comiterea de acte teroriste cu victime umane sub «steag fals» este în deplină concordanță cu modul de operare al serviciilor speciale ruse”, mai arată sursa citată.

„Regimul lui Putin a folosit în repetate rânduri această tactică în cadrul Federației Ruse, iar acum același model este exportat în străinătate, așa cum confirmă indirect declarațiile publice ale înalților oficiali ruși.”

Serviciul de Informații Externe nu a furnizat dovezi care să susțină această afirmație, mai scrie Kyiv Independent, precizând că nu a putut verifica în mod independent presupusa planificare a provocării de către Rusia.

Publicația amintește de recentele acuzații ale Moscovei privind un așa-zis atentat al Ucrainei asupra unei reședințe a lui Vladimir Putin, în regiunea Novgorod.

