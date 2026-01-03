Live TV

Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii

Data actualizării: Data publicării:
putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Regimul lui Putin a folosit în repetate rânduri această tactică”

Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că Rusia ar pregăti „o provocare de amploare cu victime umane” ca parte a eforturilor sale de a perturba negocierile de pace mediate de SUA, scrie Kyiv Independent.

Serviciul de Informații Externe a declarat că prevede cu „probabilitate ridicată” că serviciile speciale ruse ar putea planifica o provocare armată, care ar urma să aibă loc în ajunul sau în ziua de Crăciun, conform calendarului iulian, pe 7 ianuarie.

Posibila provocare ar putea avea loc la un lăcaș de cult sau la alte locuri cu o semnificație simbolică importantă, fie în Rusia, fie în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Această operațiune este complexă prin natura sa. După așa-numitul „atac asupra reședinței lui Putin”, vedem cum Kremlinul răspândește noi informații falsificate pentru a pregăti publicul rus și străin pentru o escaladare suplimentară.

Prevedem cu o probabilitate ridicată o tranziție de la influența manipulatoare la provocarea armată a serviciilor speciale ale Federației Ruse, care va avea ca rezultat pierderi umane semnificative. Momentul preconizat – în ajunul sau în timpul sărbătorii Crăciunului, conform calendarului iulian. Locul provocării ar putea fi o clădire religioasă sau un alt obiect cu o semnificație simbolică importantă, fie în Rusia, fie în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei”, se arată într-un comunicat al Serviciul de Informații Externe ucrainean.

„Regimul lui Putin a folosit în repetate rânduri această tactică”

Spionajul ucrainean afirmă că Moscova ar urma să încerce să falsifice dovezi astfel încât să pară că Ucraina este implicată.

„Pentru a falsifica dovezile implicării Ucrainei, se prevede utilizarea unor fragmente de drone de luptă fabricate în Occident, care vor fi livrate la locul provocării de pe linia de contact.

Exploatarea fricii și comiterea de acte teroriste cu victime umane sub «steag fals» este în deplină concordanță cu modul de operare al serviciilor speciale ruse”, mai arată sursa citată.

„Regimul lui Putin a folosit în repetate rânduri această tactică în cadrul Federației Ruse, iar acum același model este exportat în străinătate, așa cum confirmă indirect declarațiile publice ale înalților oficiali ruși.”

Serviciul de Informații Externe nu a furnizat dovezi care să susțină această afirmație, mai scrie Kyiv Independent, precizând că nu a putut verifica în mod independent presupusa planificare a provocării de către Rusia.

Publicația amintește de recentele acuzații ale Moscovei privind un așa-zis atentat al Ucrainei asupra unei reședințe a lui Vladimir Putin, în regiunea Novgorod. 

Citește și: Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend. Discuțiile diplomatice vor trece la „detaliile practice” ale unui armistițiu

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
5
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul...
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Digi Sport
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal FOTO Profimedia
Cine este Mihailo Fedorov, tânărul de 34 de ani pe care Zelenski îl vrea în fruntea ministerului Apărării
v zelenski si un militar in uniforma participa la discutii in sua
Întâlnire cu aliaţii la Kiev pentru a discuta garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă
Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba
Avertisment de la Kiev: Şanse „zero” de încetare a războiului în 2026. Proiecțiile unui fost oficial din echipa lui Zelenski
NATO Exercises Take Place In Poland
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în apropierea graniței. Avioane F-16, ridicate în aer
drone kamikaze cu funcții AI furnizate Ucrainei
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei
Recomandările redacţiei
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas
Explozii puternice la Caracas, în alte zone din Venezuela. Maduro a...
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze...
pompieri-smurd
Incendiu într-un apartament din Slatina din cauza unei neglijențe...
Ultimele știri
Revoluție în cardiologie: cum ar putea inteligența artificială să personalizeze tratamentele pentru inimă
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Cum descrie starea lui unul din cei mai buni jurnaliști din Formula 1
„Un tsunami de hărțuire”. Astronauta Amanda Nguyen a vorbit despre depresie și traume după zborul Blue Origin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Fanatik.ro
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Adevărul
Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la...
Playtech
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de...
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a...
Newsweek
Pensie scăzută cu 250 lei pentru un pensionar. A pierdut bani pentru că a avut grupe de muncă. Cum se poate?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...