Live TV

Statele Golfului, în criză de rachete antiaeriene după atacurile iraniene, interesate de interceptoare anti-dronă ucrainene ieftine

Data actualizării: Data publicării:
drona ucraineana profimedia
Foto: Profimedia
Din articol
Statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU), explorează o dronă interceptoare proiectată de Ucraina şi al cărei preţ este de numai aproximativ 2.500 de dolari, ca o modalitate ieftină de a contracara atacurile iraniene care epuizează stocurile de rachete interceptoare americane, a declarat miercuri pentru Reuters o companie japoneză care comercializează respectiva tehnologie anti-dronă în străinătate.

De la începutul războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, acesta din urmă a lansat asupra aliaţilor SUA din Golf valuri de drone ieftine produse în masă, în special drone Shahed, similare cu dronele Geran folosite de Rusia împotriva Ucrainei, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Statele din Golf şi forţele americane staţionate acolo au recurs în mare măsură la rachete interceptoare costisitoare pentru a le doborî, mai ales rachete Patriot, situaţie ce evidenţiază necesitatea unei schimbări de paradigmă în apărarea antiaeriană, întrucât dronele ieftine lansate în valuri pot epuiza şi copleşi rapid sistemele antiaeriene avansate, care sunt deopotrivă costisitoare şi insuficiente cantitativ.

„Toată lumea a început să facă unele calcule. Pur şi simplu nu are sens din punct de vedere economic şi oamenii în sfârşit îşi dau seama de asta”, a remarcat directorul executiv al companiei japoneze Terra Drone, Toru Tokushige.

Preţul unei drone interceptoare furnizate de această companie este de 400.000 de yeni, echivalentul a 2.526 de dolari. În comparaţie, rachetele interceptoare Patriot pot costa în jur de patru milioane de dolari fiecare, în timp ce o dronă Shahed costă doar aproximativ 20.000 de dolari.

În prima săptămână a războiului, Iranul a lansat peste 1.000 de drone şi se estimează că are capacitatea de a produce aproximativ 10.000 de drone pe lună.

Compania Terra Drone, cunoscută anterior pentru dronele comerciale, şi-a anunţat intrarea pe piaţa echipamentelor militare luna trecută printr-o colaborare cu o companie ucraineană, Amazing Drones. Aceasta din urmă a proiectat drona interceptoare Terra A1, cu scopul de a contracara atacurile cu drone Shahed/Geran lansate asupra Ucrainei de Rusia.

Conform acordului de colaborare convenit, compania japoneză va comercializa drona interceptoare pe pieţele externe, oferind în acelaşi timp investiţii şi know-how pentru procesul de fabricaţie. Drona Terra A1 nu a fost încă testată în luptă, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în lunile următoare pe frontul ucrainean.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mojtaba Khamenei
2
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Lebanon Israel Iran War
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul a doborât o dronă israeliană și amenință cu...
Petrolier
5
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iraniene
Iranul a atacat mai multe state din regiune, în ciuda armistițiului cu SUA
MQ-9 Reaper
Franţa a testat cu succes tiruri de rachete de pe o dronă MQ-9 Reaper împotriva altor drone folosind muniție antitanc
hackeri cu steagul rusiei
Lituania afirmă că Rusia își intensifică operațiunile de dezinformare. „Un atac coordonat menit să influențeze opinia publică”
drone Shahed
Alerte în județul Tulcea. Două avioane militare mobilizate, 17 ținte aeriene urmărite aproape de graniță. Anunțul MApN
drona in zbor
„Nu sunt din alea rusești”. O comună din Giurgiu a cumpărat 3 drone, dar primarul spune că nu știe cât au costat. La ce vor fi folosite
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Russia Hungary
Noi interceptări ale discuțiilor telefonice Lavrov-Szijjártó. Cum...
Ultimele știri
Bogdan Ivan anunță creșteri masive de capacitate: energie regenerabilă, gaz și stocare până la finalul anului
Agenția Spațială Europeană amână lansarea satelitului SMILE, care va studia vânturile solare
Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Ionuț Lupescu: „După tatăl meu, i-am avut pe...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, pus în dificultate. Ce se întâmplă cu resorturile sale de lux: „Am decis...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...