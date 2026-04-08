Statele Golfului, în criză de rachete antiaeriene după atacurile iraniene, interesate de interceptoare anti-dronă ucrainene ieftine

Statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU), explorează o dronă interceptoare proiectată de Ucraina şi al cărei preţ este de numai aproximativ 2.500 de dolari, ca o modalitate ieftină de a contracara atacurile iraniene care epuizează stocurile de rachete interceptoare americane, a declarat miercuri pentru Reuters o companie japoneză care comercializează respectiva tehnologie anti-dronă în străinătate.

De la începutul războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, acesta din urmă a lansat asupra aliaţilor SUA din Golf valuri de drone ieftine produse în masă, în special drone Shahed, similare cu dronele Geran folosite de Rusia împotriva Ucrainei, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Statele din Golf şi forţele americane staţionate acolo au recurs în mare măsură la rachete interceptoare costisitoare pentru a le doborî, mai ales rachete Patriot, situaţie ce evidenţiază necesitatea unei schimbări de paradigmă în apărarea antiaeriană, întrucât dronele ieftine lansate în valuri pot epuiza şi copleşi rapid sistemele antiaeriene avansate, care sunt deopotrivă costisitoare şi insuficiente cantitativ.

„Toată lumea a început să facă unele calcule. Pur şi simplu nu are sens din punct de vedere economic şi oamenii în sfârşit îşi dau seama de asta”, a remarcat directorul executiv al companiei japoneze Terra Drone, Toru Tokushige.

Preţul unei drone interceptoare furnizate de această companie este de 400.000 de yeni, echivalentul a 2.526 de dolari. În comparaţie, rachetele interceptoare Patriot pot costa în jur de patru milioane de dolari fiecare, în timp ce o dronă Shahed costă doar aproximativ 20.000 de dolari.

În prima săptămână a războiului, Iranul a lansat peste 1.000 de drone şi se estimează că are capacitatea de a produce aproximativ 10.000 de drone pe lună.

Compania Terra Drone, cunoscută anterior pentru dronele comerciale, şi-a anunţat intrarea pe piaţa echipamentelor militare luna trecută printr-o colaborare cu o companie ucraineană, Amazing Drones. Aceasta din urmă a proiectat drona interceptoare Terra A1, cu scopul de a contracara atacurile cu drone Shahed/Geran lansate asupra Ucrainei de Rusia.

Conform acordului de colaborare convenit, compania japoneză va comercializa drona interceptoare pe pieţele externe, oferind în acelaşi timp investiţii şi know-how pentru procesul de fabricaţie. Drona Terra A1 nu a fost încă testată în luptă, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în lunile următoare pe frontul ucrainean.

