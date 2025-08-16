Live TV

SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Reacția lui Zelenski

NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, preluată de Agerpres. De asemenea, surse diplomatice citate de AFP au declarat că SUA a propus sâmbătă Kievului o garanție de securitate similară celei din articolul 5 al Tratatului NATO, fără aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică.

„Securitatea trebuie să fie garantată cu încredere şi pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât şi a Statelor Unite”, a scris Zelenski pe X după discuţia sa cu mai mulţi lideri europeni, în urma reuniunii din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin.

El a subliniat că problemele teritoriale pot fi decise numai cu participarea Ucrainei.

Referitor la garanţiile de securitate, şefa guvernului italian Giorgia Meloni a afirmat că ele au fost discutate de Trump şi Putin la Anchorage (Alaska).

„Punctul esenţial rămâne reprezentat de garanţiile de securitate necesare pentru a se împiedica noi invazii ruse şi acesta este aspectul unde s-au înregistrat cele mai interesante evoluţii la Anchorage”, a menţionat Meloni într-o declaraţie.

Ea a spus că Donald Trump a evidenţiat o propunere italiană anterioară pentru garanţii de securitate pentru Ucraina „inspirată de articolul 5 din Tratatul NATO”.

„Punctul de pornire al propunerii este definiţia clauzei securităţii colective ce ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, printre care SUA, pregătiţi să ia măsuri în cazul în care (Ucraina) este atacată din nou”, a detaliat Giorgia Meloni.

O sursă diplomatică a declarat că Washingtonul i-a propus sâmbătă Ucrainei o garanţie de securitate similară celei prevăzute de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, dar fără aderarea oficială la Alianţa Nord-Atlantică.

„Ca una dintre garanţiile de securitate pentru Ucraina, partea americană a propus o garanţie de tipul articolului 5, dar în afara NATO, cu acordul a priori al lui Putin”, a indicat sursa citată de AFP.

Propunerea a fost făcută Kievului în timpul apelului telefonic avut sâmbătă între Trump şi Zelenski şi „reiterată” în cursul discuţiei preşedintelui american cu liderii europeni.

„Nimeni nu ştie în detaliu cum ar funcţiona acest lucru şi de ce ar accepta Putin aşa ceva dacă el este categoric contra NATO şi contra oricărei garanţii efective de suveranitate a Ucrainei”, a comentat o altă sursă diplomatică europeană, sub rezerva anonimatului.

