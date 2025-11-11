Live TV

SUA încearcă să elimine referirea la integritatea teritorială a Ucrainei din rezoluția ONU (Kyiv Post)

Potrivit Kyiv Post, care citează surse familiarizate cu discuțiile interne ale ONU, administrația președintelui american Donald Trump ar fi insistat să elimine din viitoarea rezoluție a ONU formularea care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă ocuparea Crimeii și a altor regiuni de către Rusia.

Rezoluția anuală, prezentată de Ucraina în fața Comitetului al treilea al Adunării Generale a ONU sub titlul „Situația drepturilor omului în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, inclusiv Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol”, a rămas de ani de zile un instrument diplomatic important.

În decembrie 2024, Statele Unite, împreună cu alte 77 de țări, au votat în favoarea rezoluției, care a fost adoptată cu 78 de voturi.

„Un format mai larg”

Acum, potrivit surselor Kyiv Post, Washingtonul ar încerca să elimine referirile la ocuparea Crimeei de către Rusia și descrierile deteriorării situației drepturilor omului în teritoriile ocupate.

Două surse susțin că Statele Unite doresc ca rezoluția să fie prezentată într-un format mai larg – sub titlul „Războiul din Ucraina” – și fără referiri la „integritatea teritorială” sau „agresiune”.

Îngrijorare

Aliații Ucrainei și-au exprimat îngrijorarea în cadrul unor conversații informale, afirmând că o astfel de măsură ar slăbi efectiv principalul document anual al ONU care condamnă în mod constant invazia Rusiei.

„Acesta este un alt exemplu al faptului că Washingtonul se îndepărtează de interesele fundamentale ale Ucrainei într-un moment diplomatic critic”, a declarat duminică un trimis european pentru Kyiv Post. „Dacă limbajul dispare, mesajul către Moscova este că SUA nu mai conduce apărarea ordinii internaționale.”

Se spune că diplomații din mai multe țări europene încearcă să convingă Statele Unite să-și schimbe poziția înainte de vot.

Comitetul al treilea al Adunării Generale a ONU, care se ocupă de drepturile omului și problemele umanitare, ar trebui să examineze rezoluția în următoarele săptămâni.

În ciuda asigurărilor oficialilor americani că modificările propuse au scopul de a face rezoluția „mai incluzivă” și „orientată spre viitor”, diplomații occidentali le consideră, în privat, ca parte a unui efort de a minimiza referirile la agresiunea rusă în forurile multilaterale.

„Nu este vorba de semantică”, a declarat un diplomat european de rang înalt implicat în negocieri. „Este vorba despre faptul dacă lumea continuă să recunoască ocupația Rusiei ca fiind ilegală – sau începe să o trateze ca pe un fapt împlinit”, a subliniat diplomatul.

Context

La sfârșitul lunii februarie 2025, SUA au propus o rezoluție a ONU care marca a treia aniversare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia – în mod notabil fără a include condamnarea Moscovei.

Cu toate acestea, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția sponsorizată de Ucraina care condamna agresiunea Rusiei, în timp ce Statele Unite au votat împotriva acesteia, alături de Rusia și mai puțin de 20 de alte țări.

Proiectul american, în schimb, a fost modificat atât de mult încât Statele Unite s-au abținut în cele din urmă de la votul asupra propriului text.

La începutul verii, mass-media a raportat că administrația americană a discutat propriul proiect de rezoluție cu Rusia înainte de a treia aniversare a invaziei, încercând să înlocuiască textul ucrainean – o mișcare care, potrivit unor surse, a provocat furia aliaților europeni.

