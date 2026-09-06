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Negociatorul Iranului amenință SUA cu riposte „mai rapide și mai intense”: „Era răspunsurilor proporţionale s-a încheiat”

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Mohammad Bagher Ghalibaf
Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele Parlamentului iranian / Sursa foto: Profimedia Images
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Negociatorul-şef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ameninţat duminică cu răspunsuri „mai rapide şi mai intense” la atacurile SUA, după ce Teheranul a vizat nave de război americane ca represalii pentru atacurile asupra petrolierelor iraniene, informează AFP şi Reuters.

„Americanii trebuie să fi înţeles că era răspunsurilor proporţionale s-a încheiat”, a declarat Ghalibaf într-un mesaj difuzat de presa de stat. Oficialul iranian a adăugat că „orice agresiune împotriva intereselor şi securităţii Iranului va primi un răspuns mai rapid, mai intens şi mai dureros”.

Iranul a revendicat duminică dimineaţa atacul asupra unei drone navale americane în zona Strâmtorii Ormuz, după ce SUA au atacat trei petroliere. 

Forţele americane au lovit şi distrus sâmbătă trei petroliere iraniene - unul în Golful Persic şi două în Golful Oman după ce Iranul atacase două nave militare americane, a anunţat sâmbătă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

„Mesajul pentru Gardienii Revoluției trebuie să fie clar: dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vă vom face să plătiți un preț economic și mai mare, distrugând trei dintre ale voastre. Nu vom ezita să apărăm forțele americane și, dacă va fi necesar, să distrugem flota petrolieră limitată și vulnerabilă a Iranului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

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Editor : A.M.G.

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