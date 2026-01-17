SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”

Danemarca pregăteşte noi exerciţii militare în Groenlanda, în contextul unor tensiuni tot mai puternice în Arctica, şi doreşte ca Statele Unite să se asocieze acestor exerciţii, a declarat vineri șeful Comandamentului Arctic danez, generalul Søren Andersen.

Danemarca invită Statele Unite să participe la exerciţii militare în Groenlanda, în cadrul unei consolidări a NATO în Artica împotriva Rusiei, în contextul unor tensiuni, în urma unor declaraţii ale lui Trump cu privire la anexarea acestui teritoriu autonom danez arctic.

„Bineînţeles, Statele Unite, în calitate de membru NATO, sunt invitate aici”, a declarat la Nuuk, la bordul unei nave a Marinei daneze, Søren Andersen.

El a anunțat că a discutat vineri cu aliaţii din NATO, „inclusiv americani” şi că i-a invitat „să vină aici”.

Comandantul Comandamentului Arctic danez a făcut acest anunţ în contextul în care mai mulţi membri europeni ai NATO, inclusiv Franţa şi Germania, au trimis cercetaşi în Groenlanda pentru a pregăti noi exerciţii în „frigul extrem”, în Arctica.

Între ei se află şi vânători de munte francezi.

Această desfăşurare are loc pe fondul unor tensiuni politicie legate de Groenlanda, un teritoriu autonom danez râvnit de către preşedintele american Donald Trump, care a anunţat că vrea să o dobândească „într-un fel sau altul”.

Casa Albă a dat însă asigurări că această prezenţă europeană nu va avea „niciun impact” asupra obiectivului lui Donald Trump de a „dobândi” Groenlanda.

Potrivit generalului Andersen, aceste manevre vizează în primul rând să anticipeze o ascensiune a puterii Rusiei după războiul din Ucraina.

„Pentru mine, este în legătură cu Rusia. Este vorba despre ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a declarat el.

Moscova şi-ar putea redesfăşura apoi mijloacele „către alte teatre de operaţiuni, inclusiv Arctica”, a estimat el.

Execiţiul „Arctic Endurance” urmează să se desfăşoare de-a lungul întreg an 2026 şi „poate că şi anul viitor”, a anunţat generalul danez.

Vineri, avioane de vânătoare daneze de tip F-35 au patrulat deasupra coastei de est a Groenlandei, cu sprijinul unui avion de reaprovizionare în zbor francez, a anunţat comandantul Comandamentului Arctic danez Søren Andersen.

