SUA roagă China să intervină pe lângă Iran să deschidă Strâmtoarea Ormuz. „Haideţi să vedem cum îşi intensifică acţiunile”

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut luni Chinei să-şi intensifice eforturile diplomatice pentru a convinge Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim internaţional. Oficialul american a precizat că subiectul va fi discutat săptămâna viitoare în cadrul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping.

„China, haideţi să vedem cum îşi intensifică acţiunile diplomatice şi îi determină pe iranieni să deschidă strâmtoarea”, a declarat Scott Bessent în timpul unui interviu în direct pentru canalul Fox News, potrivit Agerpres.

Bessent a spus că Beijingul achiziţionează 90% din exporturile de petrol ale Iranului, prin urmare „finanţează cel mai mare stat sponsor al terorismului”.

El a cerut Chinei să se alăture SUA „în această operaţiune internaţională” pentru deschiderea strâmtorii Ormuz, dar nu a specificat ce măsuri ar trebui să ia Beijingul.

Bessent a adăugat că Rusia şi China ar trebui să înceteze blocarea iniţiativelor la ONU, cum ar fi o rezoluţie care încurajează luarea de măsuri pentru protejarea transportului maritim comercial prin strâmtoarea Ormuz.

„Cei doi lideri au un mare respect unul pentru celălalt”

El a spus că Trump şi Xi au discutat despre situaţia din Iran şi vor face schimb de opinii pe această temă în timpul summitului lor din 14-15 mai de la Beijing. El a subliniat că cei doi lideri vor încerca să menţină stabilitatea în relaţia SUA-China, stabilită prin armistiţiul comercial încheiat în octombrie anul trecut la Busan, în Coreea de Sud.

„Am avut o mare stabilitate în relaţie şi, încă o dată, aceasta vine din faptul că cei doi lideri au un mare respect unul pentru celălalt”, a mai spus el.

Bessent a insistat, de asemenea, că SUA deţin controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz prin blocada impusă transporturilor maritime iraniene şi că noua operaţiune a Marinei SUA de ghidare a transporturilor maritime prin această cale navigabilă strategică va reduce preţurile petrolului. El a numit preţurile ridicate la combustibil o „anomalie temporară” care se va termina în câteva săptămâni sau luni.

„Încă o dată, suntem conştienţi că această creştere bruscă a preţurilor afectează poporul american, dar sunt, de asemenea, încrezător că, pe de altă parte, preţurile vor scădea foarte repede”, a spus Bessent, adăugând că piaţa petrolului va fi bine aprovizionată.

