Live TV

SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia

Data publicării:
Serbian oil company NIS in ownnership by the Russian oil producer Gazprom Neft
Benzinărie a producătorului rus de petrol Gazprom Neft, care controlează compania petrolieră sârbă NIS, în fața sediului central din Belgrad, Serbia. REUTERS/Djordje Kojadinovic
Din articol
Sancțiuni occidentale, din cauza războiului din Ucraina Măsurile au fost amânate de șase ori de Washington

Statele Unite au sancționat principalul furnizor de petrol al Serbiei, care este deținut în majoritate de Rusia, a confirmat joi compania. Sancțiunile împotriva Industriei Petrolului din Serbia (NIS), care are 5.000 de angajați, au intrat în vigoare joi, la ora 06:00 dimineața, informează Euronews.

Autoritățile americane au sancționat gigantul petrolier, care operează o rafinărie și 330 de benzinării în Serbia, deoarece este controlat de Moscova.

Sancțiuni occidentale, din cauza războiului din Ucraina

Măsura face parte din măsurile represive ale Occidentului asupra sectorului energetic al Moscovei, din cauza invaziei ruse din Ucraina în februarie 2022.

Serbia depinde aproape în întregime de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia, pe care le primește în principal prin conducte din Croația și alte state vecine. Gazul este apoi distribuit de Industria Petrolieră a Serbiei (NIS), care este deținută majoritar de monopolul de stat rusesc Gazprom Neft.

Gazprom Neft deține, de asemenea, singura rafinărie de petrol din Serbia.

Măsurile au fost amânate de șase ori de Washington

NIS a anunșat joi că nu a reușit să obțină o altă amânare a sancțiunilor SUA, ceea ce ar putea pune în pericol eforturile sale de a asigura livrările de petrol și gaze pe termen lung.

Proprietatea majoritară rusă poate fi rezolvată numai prin cumpărare sau naționalizare. Deși nu există bani pentru prima opțiune, președintele sârb Aleksandar Vucic nu este dispus să aleagă a doua opțiune. „Naționalizarea ar putea fi singura cale de ieșire din sancțiuni, dar este ultimul lucru pe care l-aș face”, a declarat Vucic joi.

Proprietarii ruși nu sunt dispuși să se retragă voluntar de pe piață, deoarece „și-au stabilit o poziție solidă”, potrivit lui Vucic. De asemenea, ei au motive politice pentru a rămâne într-o regiune pe care o consideră a fi în sfera lor de interes.

Sancțiunile, care au fost anunțate cu un preaviz de 45 de zile, au fost amânate de șase ori la cererea Belgradului, dar acum nici măcar președintele sârb nu mai speră la o nouă amânare din partea Washingtonului.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Digi Sport
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
BUCURESTI - CEREMONIE - VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI - 9 OCT 2025
Nicușor Dan, provocat să-și explice poziția față de legionari. „Ce-i...
volodimir zelenski - octombrie 2025
Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă Rusia va...
Ultimele știri
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE
A fost publicat proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș. Când ar putea începe lucrările
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: „Dacă Putin vrea să cucerească estul Ucrainei, va trebui să îngroape un milion din soldații săi”
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Lupte în Donețk.
Lupte intense în estul Ucrainei. Zelenski susţine că forțele Kievului au provocat pierderi masive trupelor ruse
ucraina
Nou bombardament mortal al rușilor. Cel puțin cinci oameni au fost uciși de dronele lui Putin în Ucraina
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Naraţiunile Rusiei despre „operaţiuni sub steag fals”, o poziţionare premergătoare unui război cu NATO. „Suntem în Faza Zero”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Grupa de muncă pentru cadrele militare și polițiști: cum se calculează vechimea și reducerea vârstei
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Emma Bunton, însoțită de fiul cel mare la premiera documentarului Victoriei Beckham. Băiatul lui Baby Spice...
Film Now
Conservatorii critică „One Battle After Another”: „Cel mai iresponsabil film al anului”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...