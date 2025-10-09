SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia

Statele Unite au sancționat principalul furnizor de petrol al Serbiei, care este deținut în majoritate de Rusia, a confirmat joi compania. Sancțiunile împotriva Industriei Petrolului din Serbia (NIS), care are 5.000 de angajați, au intrat în vigoare joi, la ora 06:00 dimineața, informează Euronews.

Autoritățile americane au sancționat gigantul petrolier, care operează o rafinărie și 330 de benzinării în Serbia, deoarece este controlat de Moscova.

Sancțiuni occidentale, din cauza războiului din Ucraina

Măsura face parte din măsurile represive ale Occidentului asupra sectorului energetic al Moscovei, din cauza invaziei ruse din Ucraina în februarie 2022.

Serbia depinde aproape în întregime de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia, pe care le primește în principal prin conducte din Croația și alte state vecine. Gazul este apoi distribuit de Industria Petrolieră a Serbiei (NIS), care este deținută majoritar de monopolul de stat rusesc Gazprom Neft.

Gazprom Neft deține, de asemenea, singura rafinărie de petrol din Serbia.

Măsurile au fost amânate de șase ori de Washington

NIS a anunșat joi că nu a reușit să obțină o altă amânare a sancțiunilor SUA, ceea ce ar putea pune în pericol eforturile sale de a asigura livrările de petrol și gaze pe termen lung.

Proprietatea majoritară rusă poate fi rezolvată numai prin cumpărare sau naționalizare. Deși nu există bani pentru prima opțiune, președintele sârb Aleksandar Vucic nu este dispus să aleagă a doua opțiune. „Naționalizarea ar putea fi singura cale de ieșire din sancțiuni, dar este ultimul lucru pe care l-aș face”, a declarat Vucic joi.

Proprietarii ruși nu sunt dispuși să se retragă voluntar de pe piață, deoarece „și-au stabilit o poziție solidă”, potrivit lui Vucic. De asemenea, ei au motive politice pentru a rămâne într-o regiune pe care o consideră a fi în sfera lor de interes.

Sancțiunile, care au fost anunțate cu un preaviz de 45 de zile, au fost amânate de șase ori la cererea Belgradului, dar acum nici măcar președintele sârb nu mai speră la o nouă amânare din partea Washingtonului.

