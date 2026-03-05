SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a monitoriza patrulele aeriene rusești în apropiere de Alaska

SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunţat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD).

Două TU-142 - avioane de patrulare maritimă şi război antisubmarin - au fost detectate şi escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spaţiului aerian suveran şi funcţionează ca o zonă tampon, scrie dpa preluată de Agerpres.

NORAD a declarat că avioanele ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian suveran al SUA sau al Canadei.

La operaţiune au participat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 şi F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 şi un avion cisternă CC-150.

Potrivit NORAD, astfel de incidente cu avioane ruseşti au loc în mod periodic şi nu sunt considerate o ameninţare directă. Experţii militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei ţări.

Un episod similar a avut loc în februarie când au fost interceptate două bombardiere ruseşti TU-95 pe distanţe lungi, două avioane vânătoare SU-35 şi un aparat de recunoaştere ruseşti.

Editor : Ana Petrescu