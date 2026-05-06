SUA şi Iranul se apropie de un memorandum de înţelegere, de o pagină, pentru a pune capăt conflictului. Următoarele 48 de ore, cruciale

Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul în privinţa unui memorandum de înţelegere de o pagină pentru a pune capăt războiului şi a stabili un cadru pentru negocieri mai detaliate pe tema chestiunii nucleare, potrivit a doi oficiali americani şi a altor două surse informate cu privire la acest subiect, citate de Axios.

SUA aşteaptă răspunsuri din partea Iranului cu privire la câteva puncte cheie în următoarele 48 de ore. Nu s-a convenit încă nimic, dar sursele au afirmat că părţile nu au fost niciodată atât de aproape de un acord de la începutul conflictului.

Printre alte prevederi, acordul ar implica angajamentul Iranului faţă de un moratoriu asupra îmbogăţirii nucleare, acordul SUA de a ridica sancţiunile şi de a debloca miliarde de dolari din fondurile iraniene îngheţate, precum şi ridicarea de către ambele părţi a restricţiilor în ceea ce priveşte trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Multe dintre condiţiile stabilite în memorandum ar depinde de ajungerea la un acord final, lăsând deschisă posibilitatea unui război reînnoit sau a unei perioade prelungite de incertitudine în care războiul deschis s-a oprit, dar nimic nu este cu adevărat rezolvat, punctează Axios.

Casa Albă consideră că cei de la conducerea Iranului sunt divizaţi şi ar putea fi dificil să se ajungă la un consens între diferitele facţiuni. Unii oficiali americani rămân sceptici cu privire la posibilitatea ajungerii chiar şi la un acord iniţial.

Oficialii americani şi-au exprimat optimismul cu privire la un acord în mai multe rânduri în timpul rundelor anterioare de negocieri şi în timpul războiului actual, dar încă nu au ajuns la unul, reaminteşte Axios.

Totuşi, cei doi oficiali americani au afirmat că decizia preşedintelui Trump de a renunţa la operaţiunea pe care tocmai o anunţase în Strâmtoarea Ormuz şi de a evita prăbuşirea fragilului armistiţiu s-a bazat pe progresele înregistrate în cadrul discuţiilor.

Memorandumul de înţelegere de o pagină, cu 14 puncte, este negociat între emisarii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, şi mai mulţi oficiali iranieni, atât direct, cât şi prin intermediul unor mediatori.

Ce prevede memorandumul

În forma sa actuală, memorandumul ar declara sfârşitul războiului din regiune şi începutul unei perioade de 30 de zile de negocieri pentru un acord detaliat privind deschiderea strâmtorii, limitarea programului nuclear al Iranului şi ridicarea sancţiunilor SUA. Aceste negocieri ar putea avea loc la Islamabad sau Geneva, au declarat două surse.

Restricţiile impuse de Iran asupra transportului maritim prin strâmtoare şi blocada navală a SUA ar fi ridicate treptat în timpul acelei perioade de 30 de zile, potrivit unui oficial american.

Dacă negocierile eşuează, forţele americane ar putea restabili blocada sau relua acţiunile militare, a mai spus oficialul american.

Durata moratoriului asupra îmbogăţirii uraniului este în prezent negociată intens, trei surse afirmând că ar fi de cel puţin 12 ani, iar una estimând 15 ani ca termen probabil. Iranul a propus un moratoriu de 5 ani asupra îmbogăţirii, iar SUA au cerut 20 de ani.

SUA doresc să introducă o prevedere prin care orice încălcare a Iranului privind îmbogăţirea ar prelungi moratoriul, a spus sursa.

Iranul ar putea să îmbogăţească ulterior, la un nivel scăzut, de 3,67% după expirarea moratoriului.

Iranul s-ar angaja în memorandumul de înţelegere să nu urmărească niciodată obţinerea unei arme nucleare şi să nu desfăşoare activităţi legate de militarizare. Potrivit unui oficial american, părţile discută o clauză prin care Iranul s-ar angaja să nu opereze instalaţii nucleare subterane.

Iranul s-ar angaja, de asemenea, la un regim de inspecţii consolidat, inclusiv inspecţii inopinate efectuate de inspectorii ONU, potrivit oficialului american.

Statele Unite s-ar angaja, ca parte a memorandumului de înţelegere, la o ridicare treptată a sancţiunilor impuse Iranului şi la eliberarea treptată a miliarde de dolari din fondurile iraniene îngheţate în întreaga lume.

Problema uraniului

Două surse avizate au afirmat, de asemenea, că Iranul ar fi de acord să-şi scoată uraniul puternic îmbogăţit din ţară, o prioritate cheie a SUA pe care Teheranul a respins-o până acum.

O sursă a spus că o opţiune discutată este mutarea materialului în SUA.

„Nu trebuie să avem acordul propriu-zis scris într-o singură zi”, a declarat marţi secretarul de stat Marco Rubio. „Este o chestiune extrem de complexă şi tehnică. Dar trebuie să avem o soluţie diplomatică care să fie foarte clară în privinţa subiectelor pe care sunt dispuşi să le negocieze şi a amplorii concesiilor pe care sunt dispuşi să le facă de la început, pentru ca totul să merite efortul”, a adăugat el.

Însă Rubio i-a numit pe unii dintre liderii de vârf ai Iranului „nebuni de legat” şi a spus că nu este clar dacă aceştia vor încheia un acord.

Editor : Sebastian Eduard