SUA și Ucraina au elaborat un plan de pace în 20 de puncte, anunță Zelenski. „Există șanse de a pune capăt acestui război”

Ucraina și SUA au transformat foaia de parcurs pentru pace propusă inițial de americani într-un plan în 20 de puncte, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Dublin, unde se află în vizită oficială, relatează Sky News.

El a afirmat că propunerea inițială a fost redusă de la 28 la 20 de puncte la Geneva și „finalizată” în cadrul discuțiilor de weekendul trecut din Florida.

„Unele aspecte mai trebuie încă puse la punct”, a spus el.

Președintele a adăugat că acesta a fost „unul dintre momentele cele mai dificile, dar și cele mai optimiste” pentru pacea în Ucraina. „Acum mai mult ca oricând există șansa de a pune capăt acestui război”, a spus Zelenski.

Zelenski s-a referit și la întâlnirea de astăzi de la Kremlin, în cadrul căreia trimișii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor discuta planul de pace dintre SUA și Ucraina cu Vladimir Putin.

El a declarat că așteaptă vești de la echipa SUA imediat după întâlnirea cu Putin și alți oficiali de la Kremlin.

„Sunt pregătit să susțin toate semnalele care apropie sfârșitul războiului, sunt pregătit să mă întâlnesc cu președintele Trump”, a subliniat Zelenski. „Totul depinde de discuțiile de astăzi”, a adăugat el.

Președintele ucrainean solicită o pace „echitabilă” și „certitudine pentru poporul ucrainean” în ceea ce privește granțiile de securitate.

Referindu-se la natura unei viitoare păci, Zelenski a solicitat un plan de pace „deschis, echitabil și just”, care să nu fie discutat „pe la spatele Ucrainei”.

Ucraina ar trebui, de asemenea, să înțeleagă „cum vor fi și cum vor funcționa” viitoarele garanții de securitate, a adăugat el. „Trebuie să oprim războiul în așa fel încât, peste un an, Rusia să nu revină cu a treia invazie în zece ani”, a spus Zelenski.

„Suntem recunoscători Statelor Unite pentru faptul că sunt pregătite să fie garantul securității, dar vrem să înțelegem acest lucru.” El a adăugat: „Certitudinea pentru poporul ucrainean este ceea ce avem nevoie.”

