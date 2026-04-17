„20 de miliarde de dolari în 20 de minute”: Cine este omul care l-a transformat pe Donald Trump într-o mașinărie de tranzacții globale

Evoluția lui Paolo Zampolli, care se laudă că este cel care i-a făcut cunoștință lui Donald Trump cu actuala sa soție, Melania, de la fondator al unei agenții de fotomodele la trimis special pentru parteneriate globale al președintelui SUA, oferă o imagine mai clară despre natura tranzacțională a modului în care Trump își exercită puterea. În ciuda scandalurilor apărute recent în jurul său, Zampolli a reușit să își construiască un rol oficial și un model de afaceri facilitând semnarea mai multor acorduri internaționale pentru America lui Trump, se arată într-o analiză Financial Times.

Expresia preferată a lui Zampolli, o persoană ce călătorește frecvent în Europa și Orientul Mijlociu, uneori alături de oficiali americani de top, alteori alături de fotomodele, este ușor de reținut: „20 de miliarde de dolari în 20 de minute”.

„Șeful meu numărul unu este președintele Americii”, a spus Zampolli pentru FT. „Eu primesc instrucțiuni de la Casa Albă, de la Departamentul Comerțului și cel al Războiului... orice pentru promovarea agendei America Prima.”

În calitate de trimis special al SUA, Zampolli a călătorit de curând în Ungaria alături de vicepreședintele JD Vance, unde a negociat un acord în domeniul energiei nucleare, iar câteva luni mai devreme, s-a aflat în Uzbekistan pentru a discuta despre vânzarea de avioane Boeing.

„Am devenit, de fapt, al doilea cel mai important agent de vânzări al Boeing, imediat după președinte... neplătit, dar este adevărat”, s-a lăudat Zampolli.

Boeing nu a confirmat rolul jucat de Zampolli, dar felul în care se prezintă acesta surprinde un arhetip specific unei ere a câștigurilor exorbitante.

În actuala administrație, loialiștii lui Trump sunt folosiți ca intermediari într-un sistem unde relațiile, accesul la persoane influente și acordurile internaționale formează un singur amalgam.

„Sunteți nebuni? Nu o să îl sun pe șeful meu doar pentru 4 miliarde”

Zampolli a fost acuzat recent, într-un reportaj publicat de New York Times, că ar fi apelat la autoritățile americane din domeniul imigrației într-o dispută contra fostei sale partenere, Amanda Ungaro, un fotomodel din Brazilia.

Raportul sugerează faptul că Zampolli s-ar fi folosit de legăturile sale cu oficialii de la Casa Albă ca să obțină deportarea lui Ungaro, cu care se află într-o dispută privind custodia fiului lor.

În Uzbekistan, oficialii țării din Asia Centrală au oferit inițial 4 miliarde de dolari pentru cumpărarea unor avioane Boeing, însă Zampolli a reușit să îi convingă să investească de cinci ori mai mult, potrivit trimisului lui Trump.

„Am spus: ‘Sunteți nebuni? Nu o să îl sun pe șeful meu doar pentru 4 miliarde... vreau 50 de miliarde de dolari’”, a povestit Zampolli, care a precizat că suma convenită în final a fost de 20 de miliarde de dolari.

„20 de miliarde de dolari în 20 de minute. Am lucrat la multe alte acorduri... unele mai mici, de care mi-e rușine să pomenesc pentru că sunt mai mici de un miliard”, a mai spus Zampolli.

În realitate, Trump a anunțat în luna septembrie că Uzbekistan Airways va cumpăra 22 de avioane în schimbul a 8 miliarde de dolari, având opțiunea de a cumpăra și mai multe avioane pe viitor. Mai târziu, președintele SUA a spus că Uzbekistanul va investi „peste 100 de miliarde de dolari” în industria americană.

„Președintele a încheiat singur acordul Boeing cu Uzbekistan Airways pentru 22 de avioane Dreamliner în timpul apelului din 5 septembrie 2025 cu președintele Mirzioev”, a spus un oficial al departamentului de stat al SUA pentru FT. „Președintele a format o echipă solidă dedicată implementării viziunii sale America Prima și promovării intereselor noastre naționale.”

„Dacă vreți să îl faceți fericit pe președinte, cumpărați Boeing”

Zampolli s-a lăudat și cu încheierea unui acord pentru deschiderea „Parcului Donald J Trump” la București, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

„Eu reunesc oameni, parteneriate globale. Apoi, urmează detaliile... aici intervin secretarii”, a spus Zampolli. În ciuda reticenței sale de a oferi detalii despre acordurile pe care le negociază în numele lui Trump, logica diplomației sale este una simplă și revelatoare.

„De fiecare dată când mă văd oamenii, ei vor ceva. Vor să aibă acces la președinte. Eu le spun: Cumpărați Boeing. Dacă vreți să îl faceți fericit pe președinte, cumpărați Boeing. Este cel mai simplu lucru din lume”, a explicat Zampolli.

Cu mult înainte de a deveni trimis special al SUA, Zampolli putea fi văzut în cluburile de noapte și la evenimentele cu fotomodele din New York de la finalul anilor ‘90.

Zampolli: Jeffrey Epstein „nu m-a invitat niciodată pe insulă”

În acea perioadă, Zampolli, care provine dintr-o familie bogată cu interese de afaceri în industria siderurgică și feroviară și care susține că este o rudă îndepărtată a Papei Paul al VI-lea și că ar avea legături cu familia Agnelli, a încheiat o „afacere” care i-a schimbat viața.

Zampolli a spus că el i-a făcut cunoștință lui Trump cu Melania Knauss, o tânără din lumea modellingului din Slovenia, în 1998.

După ce fosta lui parteneră, Amanda Ungaro, a postat un mesaj pe X în care indica faptul că Melania Trump ar avea o legătură cu Epstein, fapt negat de Prima Doamnă a Statelor Unite, Zampolli a răspuns: „Și ce spune Jeffrey Epstein despre mine? ‘Este problematic, stai departe’. Și într-adevăr, mă ura.”

„Nu este ca și când dosarele Epstein au dezvăluit că ‘dacă vrei prostituate, sună-l pe Paolo’ sau ‘Paolo este pe insulă’. Nu, el nu m-a invitat niciodată pe insulă”, a mai spus Zampolli.

Cifre cât mai mari, rezultate cât mai rapide

Într-o administrație Trump care pune accent pe loialitate și rezultate mai mult decât pe respectarea unor proceduri, Zampolli reprezintă un fel de diplomație paralelă: informală, bazată pe personalitate și axată doar pe încheierea unor acorduri.

Pentru Zampolli, nu există nicio diferență între arta de a conduce un stat și arta de a încheia o afacere, între funcția publică și rețeaua privată sau între diplomație și tranzacționare.

Mesajul este același, fie că este transmis unui ministru de la Budapesta sau unui oficial de la Tașkent: cifre cât mai mari, rezultate cât mai rapide și un mesaj clar despre cum să obții ceea ce îți dorești.

„Cumpără din America”, spune Zampolli. Iar dacă acest mesaj nu funcționează, el poate mereu să apeleze la expresia lui preferată: „20 de miliarde de dolari în 20 de minute.”

Editor : Raul Nețoiu