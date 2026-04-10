„Eu i-am prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, nu Jeffrey Epstein”. Cine este italianul care le-a făcut cunoștință celor doi

Un oficial al administrației Trump și fost agent de casting pentru modele s-a oferit să depună mărturie în fața Congresului, afirmând că el, și nu Jeffrey Epstein, a fost cel care i-a prezentato pe Melania Knauss lui Donald Trump, scrie The Times. Paolo Zampolli, numit anul trecut de președinte în funcția de reprezentant special pentru parteneriate globale la Națiunile Unite, a declarat că informațiile potrivit cărora cuplul prezidențial ar fi fost prezentat de regretatul infractor sexual sunt „o absurditate totală”. Zampolli este o figură cheie a administrației SUA în ceea ce privește accesul politicienilor români la liderii aflați acum la Casa Albă, el fiind cel care a făcut posibilă o scurtă întrevedere între Nicușor Dan și Marco Rubio, în februarie, în marja Consiliului de Pace al lui Donald Trump.

„Ea nu are nicio legătură cu acest criminal Epstein”, a declarat Zampolli, cetățean cu dublă cetățenie italiană și americană, pentru Sky News vineri. „Sunt dispus să depun mărturie în fața Congresului dacă mi se cere și să spun adevărul.”

Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților a citat o serie de asociați ai lui Epstein să se prezinte în fața acesteia pentru a răspunde la întrebări despre ceea ce știau despre rețeaua sa de trafic sexual.

Melania Trump a făcut joi o declarație surprinzătoare, negând că ar fi avut cunoștință despre abuzurile lui Epstein sau că ar fi fost victima acestuia.

Declarațiile primei-doamne în fața camerelor de la Casa Albă nu erau programate și au marcat o intervenție extraordinară într-un scandal care îl bântuie de mult timp pe soțul ei.

„Minciunile care mă leagă de rușinosul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi”, a spus ea. „Persoanele care mint despre mine sunt lipsite de standarde etice, modestie și respect.”

Prima doamnă Melania Trump face declarații în răspuns la acuzațiile și zvonurile apărute pe rețelele de socializare cu privire la implicarea sa în scandalul Jeffrey Epstein și a solicitat Congresului Statelor Unite să organizeze o audiere publică pentru ca supraviețuitoarele să-și poată spune povestea. 9 aprilie 2026 Foto: Profimedia

Donald Trump a declarat pentru MSNow, într-un interviu acordat după declarațiile ei, că nu „știa nimic” despre conferința de presă.

Intervenția a avut loc și în ajunul publicării anticipate a unui interviu pe care fosta iubită a lui Zampolli, Amanda Ungaro, un model brazilian și fostă prietenă a Melaniei Trump, l-a acordat ziarului spaniol El País. Nu este clar dacă Ungaro a vorbit despre Epstein sau despre Melania Trump.

Ungaro a susținut că Zampolli a cerut Serviciului de Imigrare și Vamă să o rețină în timpul unei dispute privind custodia fiului lor. Zampolli a negat acest lucru pentru The New York Times.

Echipa primei-doamne a declarat că povestea adevărată a modului în care l-a cunoscut pe Trump este prezentată în memoriile sale din 2024, intitulate „Melania”.

Prima-doamnă, născută în Slovenia, a declarat că Zampolli, care conducea agenția de modelling care a adus-o în Statele Unite și era prieten cu Trump, pe atunci un magnat imobiliar din New York, le-a făcut cunoștință la o petrecere pe care o organiza la Kit Kat Club în timpul săptămânii modei din oraș, în 1998. Ea avea 28 de ani la acea vreme, iar el 52.

Zampolli conducea ID Model Management la acea vreme și se spune că ar fi planificat să cumpere Elite Model Management împreună cu Epstein, dar tranzacția nu s-a concretizat niciodată. Numele lui Zampolli apare de mai multe ori în documentele legate de ancheta privindu-l pe Epstein, deși el nu este acuzat de nicio faptă ilegală.

El a declarat pentru The New York Times luna trecută că nu a avut o relație strânsă cu Epstein. „Cel puțin am fost inclus, pentru că dacă nu ești pe listă, ești un ratat, nu-i așa?”, a spus el.

Nu a fost clar de ce Melania Trump a decis să facă această declarație publică și nu a oferit detalii cu privire la acuzații specifice referitoare la ea și la finanțist. Soții Trump fuseseră fotografiați anterior împreună cu Epstein, dar ea a spus că îl cunoscuse pe soțul ei independent, cu doi ani înainte de a-l cunoaște pe Epstein.

„Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein. Donald și cu mine eram invitați din când în când la aceleași petreceri ca Epstein, deoarece suprapunerea cercurilor sociale este ceva obișnuit în New York City și Palm Beach”, a spus Melania Trump joi. „Ca să fie clar, nu am avut niciodată o relație cu Epstein sau cu complicea lui, [Ghislaine] Maxwell.”

Într-un e-mail inclus în așa-numitele dosare Epstein, publicate la sfârșitul lunii ianuarie, Melania este văzută schimbând mesaje cu Maxwell, scriind: „Știu că ești foarte ocupată, călătorind prin toată lumea. Cum a fost la Palm Beach? Abia aștept să merg și eu acolo. Sună-mă când te întorci la New York. Distracție plăcută!” Ea semnează „Cu drag, Melania!”.

Într-un alt document, un asistent al lui Epstein pare să spună FBI-ului că „Epstein l-a prezentat pe Donald Melaniei”, fără a da detalii.

Echipa juridică a Melaniei Trump a amenințat cu un proces de calomnie de 1 miliard de dolari împotriva autorului Michael Wolff, cerând retractarea și scuze pentru afirmațiile potrivit cărora ar fi fost prezentată soțului ei de către Epstein.

Wolff a dat-o în judecată pe prima-doamnă în octombrie anul trecut, susținând că amenințarea a fost menită să-l „hărțuiască, să-l intimideze și să-l pedepsească” pentru reportajele sale. Melania Trump a solicitat respingerea acțiunii, invocând notificarea necorespunzătoare. Cazul este în curs.

Discursul primei-doamne la Casa Albă nu a fost fără precedent. În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024, ea a dat publicității o declarație în care discuta despre fosta sa carieră de model, comparându-și ședințele foto nud cu reprezentarea artistică a nudului din „David” al lui Michelangelo și „Lady Godiva” a lui John Collier.

Melania Trump, care a fost descoperită de un fotograf în orașul său natal din Slovenia la vârsta de 16 ani, a pozat nud pentru o revistă franceză pentru adulți în 1995, iar apoi din nou în avionul privat al lui Trump pentru British GQ în 2000. Aceste ultime fotografii au reapărut înaintea alegerilor prezidențiale din 2016, dar mass-media nu le-a mai menționat nici măcar în treacăt de atunci.

