Live TV

20 de state americane au intentat proces împotriva taxei de 100.000 de dolari impuse de Administrația Trump pentru vizele H-1B

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump. Foto. Getty Images
Din articol
Procese contra Administrației Trump

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat vineri că el și alte 19 state dau în judecată administrația Trump pentru politica sa de a majora taxele pentru noile cereri de viză H-1B la 100.000 de dolari.

Bonta a susținut că majorările pentru viza pentru lucrători calificați sunt ilegale, deoarece depășesc ceea ce a autorizat Congresul și subminează intenția acestuia de a institui programul. Toate statele care s-au alăturat procesului au procurori generali democrați, scrie Politico.

„Niciun guvern prezidențial nu poate rescrie legea imigrației”, a declarat Bonta într-o conferință de presă la San Francisco. „Niciun președinte nu poate ignora ramura guvernamentală egală a Congresului, nu poate ignora Constituția sau nu poate ignora legea.”

Citește și

Statele Unite ar putea să nu mai acorde vize de imigrant persoanelor supraponderale (Le Figaro)

Cei mai mari utilizatori ai vizelor sunt marile companii de tehnologie care aduc lucrători străini cu înaltă calificare, pe care republicanii MAGA i-au acuzat că abuzează de program pentru a-i ocoli pe americani în favoarea forței de muncă mai ieftine. Dar Bonta a susținut că taxele vor agrava și deficitul de forță de muncă în alte sectoare importante pentru economia statului, făcând mai dificilă ocuparea posturilor de medici, cercetători, profesori, asistenți medicali și angajați în serviciile publice.

El a avertizat, de asemenea, că plata de 100.000 de dolari, pe care președintele Donald Trump a emis-o prin proclamație prezidențială în septembrie, ar putea fi aplicată în mod selectiv, la discreția secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem.

Procese contra Administrației Trump

Noul proces va fi intentat la curtea federală din Massachusetts și condus de Bonta împreună cu procurorul general al statului Bay, Andrea Joy Campbell. Este pentru a 49-a oară când Bonta cheamă administrația Trump în instanță în acest an.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
pensionari handicap invaliditate
4
Veteranii, văduvele de război și pensionarii vor beneficia de reduceri la transport și în...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
5
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki. Anunțul SUA privind ridicarea sancțiunilor
peter greene
A murit Peter Greene, cunoscut pentru rolurile celebre din „Masca” și „Pulp Fiction”. Actorul avea 60 de ani
Avertismenmt casa alba uniunea europeana ue steag ue drapel ue
Europa și acuzațiile „absurde” ale lui Trump privind „dispariția civilizației”: care trebuie să fie răspunsul bătrânului continent
Demolare East Wing Casa Albă
Proces împotriva lui Trump pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă. Ce acuzații i se aduc
witkoff si zelenski, colaj
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni
Recomandările redacţiei
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță la alegerile...
Screenshot 2025-12-13 011129
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia...
pupitru psd
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și...
soldați și rachete în ucraina
Atacuri masive ale Rusiei în Ucraina. Nave turcești lovite de rachete...
Ultimele știri
Stâlpi lăsați în mijlocul trotuarului la Slobozia. Primarul ceartă drumarii: „Suntem cascadorii râsului. Ce ați făcut este o panaramă”
Epidemie de gripă „fără precedent” în Marea Britanie. Numărul cazurilor a crescut cu 55%. Guvernul cere medicilor să renunțe la greva
Un raton beat a fost găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice, după Black Friday. „A început să bea tot ce găsea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Ce a pățit această femeie din Germania, după ce a primit în chirie un cuplu de români. Ce au lăsat în urmă...
Fanatik.ro
Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Fostul campion care a ajuns de 13 ori la dezintoxicare. Mama sa i-a cumpărat inclusiv un loc în cimitir, dar...
Adevărul
Moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după loviturile la cap. Este vizat iubitul cu 50 de ani mai tânăr...
Playtech
Când pot fi amendați șoferii pentru muzica dată tare sau claxonat excesiv. Prevederile din Codul Rutier
Digi FM
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță care pensionari iau bani în plus la pensie în 2026. „Puterea de cumpărare, prea mică”
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție