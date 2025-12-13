20 de state americane au intentat proces împotriva taxei de 100.000 de dolari impuse de Administrația Trump pentru vizele H-1B

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat vineri că el și alte 19 state dau în judecată administrația Trump pentru politica sa de a majora taxele pentru noile cereri de viză H-1B la 100.000 de dolari.

Bonta a susținut că majorările pentru viza pentru lucrători calificați sunt ilegale, deoarece depășesc ceea ce a autorizat Congresul și subminează intenția acestuia de a institui programul. Toate statele care s-au alăturat procesului au procurori generali democrați, scrie Politico.

„Niciun guvern prezidențial nu poate rescrie legea imigrației”, a declarat Bonta într-o conferință de presă la San Francisco. „Niciun președinte nu poate ignora ramura guvernamentală egală a Congresului, nu poate ignora Constituția sau nu poate ignora legea.”

Cei mai mari utilizatori ai vizelor sunt marile companii de tehnologie care aduc lucrători străini cu înaltă calificare, pe care republicanii MAGA i-au acuzat că abuzează de program pentru a-i ocoli pe americani în favoarea forței de muncă mai ieftine. Dar Bonta a susținut că taxele vor agrava și deficitul de forță de muncă în alte sectoare importante pentru economia statului, făcând mai dificilă ocuparea posturilor de medici, cercetători, profesori, asistenți medicali și angajați în serviciile publice.

El a avertizat, de asemenea, că plata de 100.000 de dolari, pe care președintele Donald Trump a emis-o prin proclamație prezidențială în septembrie, ar putea fi aplicată în mod selectiv, la discreția secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem.

Procese contra Administrației Trump

Noul proces va fi intentat la curtea federală din Massachusetts și condus de Bonta împreună cu procurorul general al statului Bay, Andrea Joy Campbell. Este pentru a 49-a oară când Bonta cheamă administrația Trump în instanță în acest an.

