A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă s-a tras asupra influencerului lui Trump

Charlie Kirk a fost asasinat într-un campus universitar. Foto: Profimedia Images
Cum a scăpat trăgătorul

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk. De asemenea, FBI afirmă că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump.

Robert Coles, agentul special FBI de la biroul din Salt Lake Field, a declarat că oficialii au recuperat o puşcă cu bolt de mare putere, pe care o consideră a fi arma folosită în asasinatul de miercuri, potrivit News.ro.

Puşca a fost recuperată într-o zonă împădurită unde trăgătorul a fugit, iar laboratorul FBI va analiza această armă, a declarat Coles.

El a adăugat că anchetatorii au colectat, de asemenea, „încălţăminte, amprente, o amprentă de palmă şi amprente de antebraţ pentru analiză”.

Cum a scăpat trăgătorul

Beau Mason, comisar al Departamentului de Siguranţă Publică din Utah, a spus că după ce a tras, trăgătorul „s-a amestecat în peisaj” şi „pare să fie de vârstă universitară”.

Noile imagini cu suspectul au rezultat peste noapte, după ce anchetatorii au studiat înregistrările disponibile de la evenimentul din campusul universitar.

Coles a precizat că FBI a primit peste 130 de ponturi, care sunt „investigate atent”.

Coles a mai spus că nu crede că publicul este în pericol, considerând atacul un „eveniment cu ţintă precisă”.

