Actrița porno Stormy Daniels spune că a fost amenințată să tacă în legătură cu Donald Trump

Actrița porno Stormy Daniels, care susține că a avut relații sexuale cu Donald Trump, în 2006, spune că a fost amenințată ca să păstreze tăcerea. Ea a povestit acest lucru într-un interviu pentru postul de televiziune CBS News.

Întâlnirea cu actualul preşedinte al SUA ar fi avut loc la un an după căsătoria acestuia cu Melania, când fiul lor abia se născuse.

Până acum, liderul de la Casa Albă a dezmințit că ar fi avut o aventură cu femeia. Însă avocații lui Donald Trump îi cer actriței să plătească despăgubiri de 20 de milioane de dolari, pentru că ar fi încălcat un acord de confidențialitate, semnat înaintea campaniei electorale din 2016.

Stormy Daniels: Eram într-o parcare, mergeam la sală cu fiica mea. Un tip a venit spre mine şi mi-a zis: „Lasă-l în pace pe Trump. Uită toată povestea.” Apoi s-a întors, s-a înclinat spre fiica mea şi a spus: „Ce fetiţă frumoasă. Ar fi păcat dacă mama ei ar păţi ceva.” După care a plecat.

Anderson Cooper: Ai luat-o ca pe o ameninţare directă?

Stormy Daniels: Desigur. Eram zdruncinată. Îmi amintesc că am mers la sală, mâinile îmi tremurau atât de tare încât am crezut că o s-o scap din braţe.

Anderson Cooper: Ai mai văzut vreodată acea persoană?

Stormy Daniels: Nu, dar dacă l-aş vedea, aş şti imediat.

Anderson Cooper: Ai mers la poliţie?

Stormy Daniels: Nu

Anderson Cooper: De ce?

Stormy Daniels: Pentru că îmi era frică.