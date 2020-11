Alegeri SUA 2020. Donald Trump, portretul unui excentric obișnuit cu luminile rampei

Rămâne sau nu Donald Trump la Casa Albă? Sondajele de peste Ocean nu-i dau șanse la un nou mandat, dar surprize au mai fost. Inclusiv acum patru ani, când magnatul a câștigat, deși favorită era Hillary Clinton. Ajuns la Casa Albă, Donald Trump a rescris complet manualul președintelui american. A adus la Casa Albă războiul cu presa, declarațiile scandaloase și suspiciunile. Omul de afaceri devenit, peste noapte, politician și cel mai puternic lider al lumii are o carte de vizită care-l poartă de la dezvoltator imobiliar la personaj monden.

„Sunt un geniu foarte stabil”.

„Voi fi cel mai bun președinte pentru locuri de muncă pe care l-a dat vreodată Dumnezeu”.

„Eu sunt alesul!”

Sunt câteva dintre frazele memorabile lansate de Donald Trump.

Cine l-a influențat pe Donald Trump

Pentru Donald Trump eșecul personal n-a fost niciodată o opțiune, iar scopul scuză mijloacele pare să fi fost sloganul după care s-a ghidat în viață. Tatăl său, Fred Trump, unul dintre cei mai de succes dezvoltatori imobiliari din New York, a fost mentorul și salvatorul său, spune scriitoarea Gwenda Blair care semnează una dintre biografiile familiei Trump.

„A devenit preferatul tatălui său înaintea primului născut, botezat chiar după tatăl lor, Fred Jr., pentru că Donald era mai agresiv, mai ambițios și mai dispus să facă orice. Și urma foarte bine metodele tatălui său. Într-un fel, a fost cel mai bun ucenic pe care tatăl său l-a avut vreodată. Statutul (tatălui, n.r.) său, nu doar prin conexiunile financiare și cele politice, ci chiar prin resursele sale, l-a scos de multe ori pe Donald din încurcătură”, a explicat, într-un interviu pentru Digi24, Gwenda Blair.

Și-a călit o voință de fier la școala miliară

O fire energică, greu de stăpânit, Donald Trump a fost trimis încă din vremea gimnaziului la o școală militară. Și nu doar că nu părea să simtă vreun dor de casă ori de familie, dar a excelat în mediul cazon. Și nu vă lăsați păcăliți de indisciplina cu care tratează subiectele de interes național. Pe plan personal, Donald Trump are o voință de fier, călită din experiențele familiei sale.

„Probabil n-aș mai fi fost astăzi aici, dacă nu era fratele meu Fred. El m-a ferit de alcool. La temperamentul meu, poate aș fi fost un alcoolic. Chiar nu știu. Ce știu e că în viața mea n-am pus gura pe alcool”, declara în 2016 Donald Trump într-un interviu.

Fratele despre care vorbea Donald Trump în interviu este Fred Trump jr. A fost pilot și a murit din cauza alcoolismului, în urma unui infarct, la 42 de ani. Este tatăl lui Mary Trump, nepoata lui Donald Trump care a devenit faimoasă după cartea în care a făcut dezvăluiri negative despre unchiul său.

În ceea ce îl privește pe Donald Trump, cea mai importantă influență a venit din partea tatălui său, mentor și concurent în același timp, omul care trebuia egalat și depășit. Așa se face că Donald Trump și-a fixat ca țintă să fie dacă nu cel mai bogat, măcar cel mai cunoscut dezvoltator imobiliar.

O viață sub lumina reflectoarelor

„Numele meu este Donald Trump și sunt cel mai mare dezvoltator imobiliar din New York. Am desăvârșit arta negocierii și am transformat numele Trump într-o marcă de înaltă calitate. Ca maestru vreau să transmit mai departe înțelepciunea dobândită. Caut un ucenic”, așa era introducerea pe care și-o făcea Donald Trump în propria sa emisiune, „The Apprentice”.

Toată viața și-a trăit-o în lumina reflectoarelor. Afacerile, familia, dragostea, succesul, totul a devenit parte a brandului Trump, iar numele lui a devenit sinonim cu celebritatea.

A apărut în mai multe filme ca fiind chiar cel care era, omul de afaceri Donald Trump: „The Fresh Prince of Bel-Air” (1990), „Sex and the City” (1998) și chiar „Singur acasă 2”.

Cum a intrat în politică

Ajuns în acest punct al vieții, lui Donald Trump nu îi lipsea decât un singur rol din palmares: cel de politician.

„În 1987 a publicat cartea Arta negocierii, pe care își dorea să o promoveze. În loc să cumpere spațiu de publicitate, a pretins că vrea să candideze la președinție. A mers în New Hampshire, a susținut câteva discursuri, și-a dat cu părerea despre câteva dintre eșecurile administrației Reagan și a captat atenția. A fost printre primii care s-au folosit de candidatura la președinție ca strategie de afaceri”, a explicat Michael D'Antonio - biograf.

A învățat rapid că în discursul public e mai importantă convingerea cu care faci o afirmație decât consecvența în opinii.

Iată ce declara la CNN în 1987:

- Donald, ești republican?

- Da, sunt republican.

- Deci, dacă ai intra în politică, ai face-o ca republican?

- Da, bănuiesc, ca republican. Dar nu cred că voi intra în politică.

În 2012 o lăuda pe Hillary Clinton

Apoi tot la CNN, în 2004, spunea:

„Ai fi șocat să afli că în multe privințe mă consider mai degrabă democrat”.

În 2012, la Fox News, o lăuda chiar pe Hillary Clinton, viitoarea sa adversară din 2016: „Cred că Hillary Clinton e o femeie extraordinară. Dar sunt ușor subiectiv pentru că o cunosc de multă vreme”.

În 2016, avea, desigur, altă părere: „Cei mai mulți știu că (Hillary Clinton, n.r.) e o mincinoasă de talie mondială”.

În cursa pentru Casa Albă

Când nimeni nu mai credea în seriozitatea intențiilor politice ale lui Donald Trump, magnatul a intrat în cursa pentru Casa Albă:

„Vă anunț oficial că voi candida la funcția de președinte al Statelor Unite. Vom face țara aceasta măreață din nou”.

Era în iunie 2015.

Privind cu atenție cariera lui Donald Trump, vom constata că președinția nu l-a schimbat mai deloc. Și ce dacă a înlocuit biroul panoramic din Trump Tower cu Biroul Oval din Casa Albă? Atitudinea, vocabularul, interesele au rămas aceleași.

„Iranul știe, pentru că a fost avertizat, dacă cineva încearcă să-și bată joc noi, dacă încearcă să ne facă rău, vom riposta cum n-a mai făcut-o nimeni niciodată”, amenința el într-un interviu.

Consecvența lui Trump: Orice, pentru a scăpa nepedepsit

- Cum credeți că l-a schimbat, dacă a făcut-o în vreun fel, președinția pe Donald Trump și cum a schimbat Donald Trump instituția președintelui Statelor Unite? am întrebat-o pe biografa Gwenda Blair.

- Într-un mod oarecum remarcabil, Trump a fost consecvent în cei aproape 50 de ani de când se află în lumina reflectoarelor - agresiv, ambițios, neobosit, intimidant, orice, pentru a scăpa nepedepsit. Acesta e modul lui de operare, totul e de vânzare, toată lumea are un punct slab, găsește-l, folosește-te de el. Donald Trump și-a clădit cariera pe această strategie și a adus conceptul de a scăpa nepedepsit și la Casa Albă, a spus scriitoarea.

- Și credeți că funcția de președinte a avut vreo influență asupra lui?

- Cât de puțin s-a putut, a punctat Gwenda Blair.