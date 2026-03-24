Live TV

Ambasadorul SUA, primul mesaj pe rețeaua Truth Social a lui Trump: Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda „America First”

Data actualizării: Data publicării:
Darryl Nirenberg. Foto: US Embassy Bucharest/ Facebook

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, afirmă, în prima sa postare pe reţeaua Truth Social a preşedintelui Donald Trump, că angajamentul neclintit al preşedintelui faţă de puterea şi libertatea Americii reprezintă o inspiraţie pentru munca din fiecare zi , el declarându-se mândru să reprezinte naţiunea americană şi să întărească relaţiile cu România şi cu poporul român. 

„Onorat să servesc sub conducerea preşedintelui DonaldTrump în calitate de ambasador al SUA în România. Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda «America First» a preşedintelui. Angajamentul neclintit al preşedintelui faţă de puterea şi libertatea Americii ne inspiră munca în fiecare zi. Mândru să reprezint marea noastră naţiune şi să întăresc relaţiile cu România şi poporul român, să susţin parteneriatul nostru militar şi să promovez şi să apăr interesele economice şi de securitate ale Americii”, a scris diplomatul în prima sa postare pe reţeaua Truth Social a preşedintelui Trump, conform News.ro . 

Cu o zi în urmă Darryl Nirenberg şi-a prezentat povestea într-un videoclip, arătându-se „recunoscător” preşedintelui Donald Trump pentru desemnarea sa ca reprezentantul „în această ţară remarcabilă”. 

„Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea Statelor Unite şi României în trei domenii cheie”, arată el, menţionând consolidarea parteneriatului în domeniul apărării şi securităţii, în calitate de aliaţi NATO, extinderea relaţiilor comerciale, inclusiv în domeniul energiei şi al tehnologiei, şi aprofundarea legăturilor strânse dintre cele două ţări. 

Darryl Nirenberg şi-a început oficial mandatul în România în 3 martie, când şi-a prezentat scrisorile de acreditare în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. 

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, în 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti. 

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump. 

Nirenberg a fost nominalizat oficial în 18 iunie 2025, iar în 19 decembrie a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite. 

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis atunci Ambasada SUA la Bucureşti. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Digi Sport
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Fanatik.ro
Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu: „Poveste de block-buster. Dă gol în minutul...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie...
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Cât ar putea să scadă prețul carburanților după intervenția statului. Scenariile pentru benzină și motorină
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Jessie J s-a accidentat în timpul turneului din China: „Am crezut că mi-am rupt gâtul”. Artista a ajuns de...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...