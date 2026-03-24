Ambasadorul SUA, primul mesaj pe rețeaua Truth Social a lui Trump: Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda „America First”

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, afirmă, în prima sa postare pe reţeaua Truth Social a preşedintelui Donald Trump, că angajamentul neclintit al preşedintelui faţă de puterea şi libertatea Americii reprezintă o inspiraţie pentru munca din fiecare zi , el declarându-se mândru să reprezinte naţiunea americană şi să întărească relaţiile cu România şi cu poporul român.

„Onorat să servesc sub conducerea preşedintelui DonaldTrump în calitate de ambasador al SUA în România. Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda «America First» a preşedintelui. Angajamentul neclintit al preşedintelui faţă de puterea şi libertatea Americii ne inspiră munca în fiecare zi. Mândru să reprezint marea noastră naţiune şi să întăresc relaţiile cu România şi poporul român, să susţin parteneriatul nostru militar şi să promovez şi să apăr interesele economice şi de securitate ale Americii”, a scris diplomatul în prima sa postare pe reţeaua Truth Social a preşedintelui Trump, conform News.ro .

Cu o zi în urmă Darryl Nirenberg şi-a prezentat povestea într-un videoclip, arătându-se „recunoscător” preşedintelui Donald Trump pentru desemnarea sa ca reprezentantul „în această ţară remarcabilă”.

„Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea Statelor Unite şi României în trei domenii cheie”, arată el, menţionând consolidarea parteneriatului în domeniul apărării şi securităţii, în calitate de aliaţi NATO, extinderea relaţiilor comerciale, inclusiv în domeniul energiei şi al tehnologiei, şi aprofundarea legăturilor strânse dintre cele două ţări.

Darryl Nirenberg şi-a început oficial mandatul în România în 3 martie, când şi-a prezentat scrisorile de acreditare în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, în 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

Nirenberg a fost nominalizat oficial în 18 iunie 2025, iar în 19 decembrie a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis atunci Ambasada SUA la Bucureşti.

