Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii din Statele Unite au decis să îi mențină după gratii până când decid dacă îi extrădează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut, în instanță, că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. În același timp, cei doi ar reprezenta un potențial pericol pentru comunitate. Anchetatorii au amintit și acuzațiile formulate de autoritățile române, privind influențarea martorilor, anunță BBC.

Cei doi frați se află în custodia autorităților americane încă de la arestarea lor din luna iulie, după ce Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a dezvăluit noi acuzații împotriva lor.

Marea Britanie are termen până pe 16 septembrie să depună o cerere completă de extrădare, a relatat Reuters.

Avocații lui Andrew și Tristan Tate au declarat că cei doi „vor continua să se apere împotriva acuzațiilor” și „vor participa la procedurile legale corespunzătoare din fiecare jurisdicție”.

59 de capete de acuzare în Marea Britanie

Frații Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare în Marea Britanie, inclusiv acuzații de viol, trafic în scop de exploatare sexuală și acuzații privind imagini indecente cu un minor.

CPS formulase inițial 21 de capete de acuzare, însă în luna iulie a adăugat alte 38, pentru presupuse fapte comise între 2010 și 2017.

Autoritățile americane i-au reținut pe cei doi în luna iulie, după ce Marea Britanie a anunțat noile acuzații și a solicitat extrădarea lor.

În România, situația juridică a fraților Tate este, de asemenea, una complexă. În weekendul trecut, procurorii români i-au pus oficial sub acuzare pe controversații influenceri pentru o serie de infracțiuni de trafic de persoane și infracțiuni sexuale.

Foștii kickboxeri s-au stabilit în principal în România începând din 2017, unde și-au construit o audiență numeroasă, în special în rândul tinerilor, prin mesaje controversate despre femei și prin promovarea unui stil de viață luxos.

Decizia de miercuri înseamnă că Andrew și Tristan Tate vor rămâne în arest pe durata unei eventuale proceduri de extrădare, care s-ar putea prelungi.

Judecătoarea magistrat Lauren Louis a hotărât că, deși frații Tate „s-ar putea să nu dețină, de fapt, averile extravagante pe care pretind că le au online”, dosarul arată că aceștia au „o capacitate excepțională de a se sustrage jurisdicției”.

Judecătorul: Risc ridicat de fugă

Judecătoarea a apreciat că lipsa unor legături solide ale celor doi cu Statele Unite și relațiile puternice pe care le au în străinătate „demonstrează un risc de fugă care nu a fost eliminat”.

Avocații fraților Tate au susținut că aceștia ar trebui eliberați pe cauțiune până la finalizarea procedurii de extrădare. Apărătorii au afirmat că Andrew și Tristan Tate nu prezintă un risc de fugă și nu reprezintă un pericol pentru comunitate.

Avocații au susținut, de asemenea, că frații au respectat condițiile eliberării lor în perioada în care au fost anterior acuzați în Marea Britanie și România.

La o audiere privind posibila lor eliberare, care a avut loc în august, Andrew Tate a declarat că „nu a comis niciodată infracțiunile de care este acuzat”.

Tristan Tate a descris condițiile în care este ținut în detenție, spunând că se află într-un spațiu îngust și călduros, cu acces redus la lumina soarelui și la mișcare. El a mai afirmat că a slăbit 14 livre, echivalentul a aproximativ 6,4 kilograme.

„Începe să mă deranjeze faptul că nu pot contribui la propria mea apărare”, a declarat Tristan Tate, potrivit CBS News, partenerul american al BBC.

Ambasada britanică a solicitat judecătorului ca frații Tate să rămână în arest, în condițiile în care Marea Britanie a cerut extrădarea lor. În documentele depuse la tribunal, autoritățile britanice au susținut că frații prezintă un „risc de fugă” și au afirmat că „ar influența martorii dacă ar fi eliberați”.

Andrew Tate: „Nu am comis niciodată infracțiunile”

Guvernul român a menționat, de asemenea, în documentele depuse la instanță că frații Tate ar fi încercat să influențeze declarațiile unei victime în timpul unei anchete anterioare. În același timp, documentele arată că aceștia „și-au respectat pe deplin obligațiile care le-au fost impuse” pe parcursul desfășurării procesului penal.

În timpul ședinței de judecată, avocații fraților Tate au încercat, de asemenea, să îl convingă pe judecător că imaginea online a lui Andrew Tate reprezintă doar un personaj și nu reflectă cine este el în realitate, potrivit CBS News.

Andrew Tate a recunoscut că în trecut a făcut declarații controversate.

„Am spus câteva prostii (în trecut), dar uneori trebuie să agiți internetul ca să fii remarcat”, a declarat el, potrivit CBS News.

În Marea Britanie, acuzațiile împotriva celor doi au fost extinse în luna iulie, când procurorii au anunțat alte 38 de capete de acuzare. Acestea se referă la presupuse fapte care ar fi fost comise în perioada 2010-2017.

În România, frații Tate au fost, de asemenea, trimiși în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și spălare de bani. Cei doi neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Procedurile judiciare din cele două țări se desfășoară în paralel, iar decizia instanței americane privind menținerea lor în detenție înseamnă că Andrew și Tristan Tate vor rămâne în custodia autorităților din Statele Unite cel puțin până la următoarele etape ale procedurii privind extrădarea.

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Editor : C.A.