Armata SUA va renunța la practica de a împușca animele în scopul pregătirii medicilor care tratează soldați răniți

Armata SUA va renunța la practica de a împușca porci și capre pentru a pregăti medicii în tratarea soldaților răniți în zona de luptă, punând capăt unui exercițiu devenit caduc odată cu apariția simulatoarelor care imită rănile de pe câmpul de luptă, transmite The Guardian.

Interdicția privind antrenamentul cu muniție reală care include animale face parte din proiectul de lege anual privind apărarea din acest an, deși alte utilizări ale animalelor pentru antrenamentul în timp de război vor continua. Interdicția a fost susținută de Vern Buchanan, un congresman republican din Florida care se concentrează adesea pe probleme legate de drepturile animalelor.

Buchanan a numit această schimbare „un pas important în reducerea suferinței inutile în practicile militare”.

„Cu tehnologia avansată de simulare de astăzi, putem pregăti medicii noștri pentru câmpul de luptă, reducând în același timp răul cauzat animalelor”, a declarat acesta pentru Associated Press. „În calitate de copreședinte al Grupului pentru protecția animalelor, sunt mândru să continui să conduc eforturile de a pune capăt practicilor învechite și inumane.”

Biroul lui Buchanan a declarat că departamentul apărării va continua să permită antrenamentele care implică înjunghierea, arderea și utilizarea instrumentelor contondente pe animale, permițând totodată „răni provocate de arme”, adică testarea armelor pe animale de către armată. Grupurile pentru drepturile animalelor spun că animalele ar trebui să fie anesteziate în timpul acestor antrenamente și teste.

Agenția de Sănătate a Apărării, care supraveghează antrenamentele, a declarat vineri într-un comunicat că departamentul apărării „rămâne angajat în înlocuirea modelelor animale fără a compromite calitatea antrenamentului medical”.

Agenția a citat înființarea biroului său de modelare și simulare medicală pentru apărare ca dovadă a acestor eforturi, care includ „scenarii de antrenament realiste pentru a se asigura că furnizorii de servicii medicale sunt bine pregătiți să îngrijească răniții de război”.

Grupuri precum People for the Ethical Treatment of Animals (Oameni pentru tratamentul etic al animalelor) au declarat o victorie, afirmând că această schimbare va salva viețile a mii de animale în fiecare an și „marchează o schimbare istorică către o tehnologie de simulare de ultimă generație, relevantă pentru oameni”.

Nu este clar cât de des armata folosește animale pentru instruire. Proiectele de lege anterioare privind apărarea și alte acte legislative au încercat să reducă utilizarea acestora pentru instruirea în caz de traumatisme, potrivit unui raport din 2022 al Government Accountability Office (GAO), o agenție independentă care deservește Congresul.

Proiectul de lege privind apărarea din 2013 impunea Pentagonului să prezinte un raport a strategiei de tranziție către metode de antrenament bazate pe oameni, a declarat GAO. O lege din 2018 impunea secretarului apărării să se asigure că armata folosește tehnologia de simulare „în cea mai mare măsură posibilă” sau doar în cazul în care utilizarea animalelor era considerată necesară de către lanțul de comandă medical.

Raportul GAO a precizat că animalele sunt anesteziate și apoi eutanasiate.

„Animalele vii, cum ar fi porcii și caprele, sunt utilizate în instruirea în domeniul traumatismelor, deoarece organele și țesuturile lor sunt similare cu cele ale oamenilor, au variații biologice care pot complica tratamentul și oferă oportunități de control al afecțiunilor medicale”, se arată în raport.

Însă grupuri precum Comitetul Medicilor pentru Medicină Responsabilă susțin că porcii și caprele anesteziate nu contribuie prea mult la pregătirea medicilor sau a infirmierilor pentru tratarea militarilor răniți. Aceștia afirmă că apariția „costumelor tăiate” purtate de oameni imită mult mai bine un om rănit care geme și se zvârcolește.

„Argumentul principal este că acesta este un organism viu, care respiră, de care trebuie să aibă grijă, și există acest nivel de realism”, a spus Erin Griffith, medic pensionat din marina militară și membru al comitetului medicilor. „Dar a reproduce situația în care un camarad este împușcat, sângerează și este conștient este cu totul altceva.”

Editor : A.C.