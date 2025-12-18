Au fost publicate noi fotografii din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein

Membrii democraţi ai Congresului SUA au publicat joi noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înainte de termenul limită la care administraţia preşedintelui Donald Trump trebuie să publice documentele aflate în posesia sa despre infractorul sexual condamnat şi mort în închisoare.

Cele 68 de imagini noi se numără printre cele 95.000 pe care aleşii au declarat săptămâna trecută că le-au primit de la legatarii lui Epstein.

Întreaga galerie de fotografii poate fi văzută aici.

Publicarea lor are scopul de a pune presiune asupra administraţiei Trump, care trebuie să publice până vineri cel târziu documentele aflate în posesia sa despre finanţatorul newyorkez, care a murit în închisoare în 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

„Este timpul ca Departamentul de Justiţie să publice dosarul”, au declarat aleşii democraţi, membri ai unei puternice comisii din Camera Reprezentanţilor, într-un mesaj pe X, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În timpul campaniei sale victorioase din 2024, Donald Trump a promis dezvăluiri explozive despre „afacerea Epstein”, dar preşedintele republican şi-a îndemnat susţinătorii timp de luni de zile să treacă mai departe, numind cazul o „farsă” amplificată exagerat de opoziţia democrată.

După ce s-a opus îndelung, a fost forţat în noiembrie să semneze o lege care obligă administraţia sa să publice toate documentele legate de caz.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost ucis pentru a muşamaliza un scandal care implică personalităţi de prim-plan.

Ce conțin pozele publicate

Unele dintre fotografiile publicate joi îl arată pe Epstein într-un birou cu Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, precum şi la bordul a ceea ce pare a fi un avion privat, alături de intelectualul de stânga Noam Chomsky sau pozând cu cineastul Woody Allen.

Alte imagini prezintă paşapoarte şi cărţi de identitate aparţinând unor femei ucrainene, ruse şi sud-africane, numele şi fotografiile acestora acoperite cu bandă neagră.

Într-o poză apare Bill Gates alături de o femeie cu figura blurată.

În altele apar părți din corpul unei femei, pe care cineva a scris citate din romanul „Lolita”, de Vladimir Nabokov.

În altă poză apare conținutul unei conversații pe telefon, în care cineva spune că are o prietenă care îi poate „trimite niște fete azi, dar cere 1.000 de dolari pentru fiecare”.

„O să-ți trimit fete acum, poate una o să fie bună pentru J?”, continuă discuția.

Existenţa unor legături între aceste persoane şi finanţator era deja cunoscută. Niciuna dintre fotografiile publicate de săptămâna trecută nu părea să arate vreun comportament ilegal.

Săptămâna trecută, aleşii democraţi publicaseră deja numeroase imagini, inclusiv cu Donald Trump şi fostul preşedinte Bill Clinton, precum şi cu fostul prinţ britanic Andrew. Steve Bannon şi Woody Allen se aflau deja pe listă, la fel ca şi Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, şi Richard Branson, fondatorul Virgin Group.

Donald Trump, apropiat de Jeffrey Epstein în anii 1990, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă despre comportamentul său infracţional şi susţine că au petrecut timp împreună la începutul anilor 2000, cu mult înainte ca Epstein să fie anchetat de autorităţi.

