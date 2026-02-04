Fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, scrie BBC. Presiunile au crescut asupra acestuia pentru a depune mărturie în SUA cu privire la relația sa cu infractorul sexual, finanțatorul Jeffrey Epstein. Andrew a negat întotdeauna orice faptă ilegală.

Astfel, Andrew Mountbatten-Windsor s-a mutat din locuința sa din Windsor pe domeniul Sandringham din Norfolk. Fostul prinț a părăsit Royal Lodge luni seara și locuiește în prezent la Wood Farm Cottage, pe domeniul Sandringham, în timp ce locuința sa permanentă este renovată.

Palatul Buckingham a anunțat că Mountbatten-Windsor se va muta din Royal Lodge în octombrie, în același timp în care i-a fost retras titlul de prinț.

Se crede că, în cele din urmă, va locui la Marsh Farm, pe domeniu.

Domeniul Sandringham este deținut privat de Rege, iar acesta va suporta costurile noii locuințe a fratelui său.

Citește și: Keir Starmer spune că fostul prinț Andrew ar trebui să depună mărturie în cazul Epstein. În ultimele documente apar noi poze cu el

Mutarea oficială în Norfolk

Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior și ca Duce de York, este așteptat să revină la Windsor în următoarele săptămâni pentru a-și ridica restul bunurilor, însă baza sa permanentă este acum oficial în Norfolk.

A fost văzut ultima dată la Windsor luni, călărind în apropierea fostei sale locuințe. De asemenea, a fost fotografiat plecând cu mașina de la Castelul Windsor, salutând trecătorii.

O declarație a Palatului Buckingham despre Royal Lodge, din octombrie, arăta că „notificarea oficială pentru predarea contractului de închiriere a fost deja transmisă”.

Aceasta a urmat unor săptămâni de controverse privind valoarea chiriei plătite către Crown Estate, instituția care a închiriat proprietatea.

Andrew Mountbatten-Windsor s-a mutat temporar de la Royal Lodge din Windsor la Wood Farm, pe domeniul Sandringham din Norfolk, în timp ce locuința sa permanentă este renovată. Mutarea survine după retragerea titlului său și pe fondul presiunilor legate de legăturile cu Jeffrey Epstein, pe care el le neagă. Foto: Profimedia Images

Un raport al National Audit Office arată că, atunci când Mountbatten-Windsor a preluat contractul în 2003, a fost de acord să plătească peste 8 milioane de lire sterline — acoperind reparațiile și, practic, achitând în avans obligațiile de chirie pentru durata contractului de 75 de ani.

Acordul s-a bazat pe plata anticipată a unei chirii teoretice de 260.000 de lire pe an.

Ca parte a înțelegerii, Mountbatten-Windsor ar fi putut avea dreptul la 488.000 de lire pentru renunțarea anticipată la contractul de 75 de ani.

Însă un raport al Crown Estate pentru parlamentari arată că proprietatea are nevoie de atât de multe reparații încât, „cel mai probabil”, „nu i se va datora nicio compensație”.

Citește și: Misteriosul „A” din dosarele Epstein. Personajul ar fi fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite”

Surse regale au declarat pentru BBC, în octombrie, că mutarea va fi amânată până în noul an pentru a evita situația stânjenitoare ca el să fie la Sandringham de Crăciun — unde Familia Regală se reunește în mod tradițional.

Sandringham a fost cumpărat în 1862 de către atunci Prinț de Wales, care ulterior a devenit Edward al VII-lea, ca refugiu privat la țară.

Domeniul istoric se întinde pe aproximativ 80 de kilometri pătrați de grădini — având cam aceeași dimensiune ca orașul Nottingham.

Andrew Mountbatten-Windsor s-a mutat temporar de la Royal Lodge din Windsor la Wood Farm, pe domeniul Sandringham din Norfolk, în timp ce locuința sa permanentă este renovată. Mutarea survine după retragerea titlului său și pe fondul presiunilor legate de legăturile cu Jeffrey Epstein, pe care el le neagă. Foto: Profimedia Images

Legăturile cu Jeffrey Epstein, din nou în atenție

Mountbatten-Windsor continuă să fie urmărit de legăturile sale cu Epstein. Poliția Thames Valley analizează acuzațiile, relatate de BBC, potrivit cărora o femeie ar fi fost trimisă în Regatul Unit de Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Mountbatten-Windsor.

Întâlnirea ar fi avut loc la Royal Lodge, în 2010. Femeia, care nu este britanică, avea în jur de 20 de ani la acea vreme.

BBC i-a cerut un punct de vedere lui Mountbatten-Windsor când informația a fost publicată d remind duminică, însă acesta nu a răspuns încă și a negat anterior ferm orice faptă ilegală.

Avocatul ei, Brad Edwards, a spus că, după ce a petrecut noaptea cu Mountbatten-Windsor, femeia afirmă că a primit ceai și un tur al Palatului Buckingham.

Relatarea ei despre noaptea petrecută la Royal Lodge este prima dată când o supraviețuitoare a lui Epstein susține că o întâlnire sexuală ar fi avut loc într-o reședință regală.

În 2014, regretata Virginia Giuffre a devenit prima femeie care l-a acuzat public pe Mountbatten-Windsor de întâlniri similare.

Ea a susținut că, la 17 ani, a fost traficată de Epstein și partenera acestuia, Ghislaine Maxwell, și forțată să întrețină relații sexuale cu Mountbatten-Windsor — acuzație pe care acesta continuă să o nege.

Giuffre a intentat un proces civil în SUA împotriva lui în 2021, iar cazul a fost soluționat în februarie 2022 pentru o sumă estimată la 12 milioane de lire. Ea și-a luat viața anul trecut.

Legăturile lui Mountbatten-Windsor cu Epstein sunt supuse unei atenții sporite odată cu publicarea a milioane de pagini de documente și imagini de către Departamentul de Justiție al SUA.

Un set recent de dosare include fotografii care par să îl arate pe Mountbatten-Windsor în genunchi, aplecat deasupra unei femei întinse pe jos.

Mai multe schimburi de e-mailuri între Epstein și Mountbatten-Windsor — care au avut loc după ce miliardarul american a pledat vinovat pentru racolarea unui minor — au fost, de asemenea, publicate.

Citește și: Dosarele Epstein: imagine nouă cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell

Fostul prinț se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a depune mărturie în fața Congresului SUA în legătură cu relațiile sale cu Epstein.

Săptămâna trecută, premierul Sir Keir Starmer a declarat: „În privința mărturiei, am spus mereu că oricine are informații ar trebui să fie pregătit să le împărtășească, în orice formă i se cere acest lucru.

Nu poți spune că ești de partea victimelor dacă nu ești dispus să faci asta.”

Vorbind miercuri la BBC Breakfast, supraviețuitoarea lui Epstein, Lisa Phillips, a spus că mărturia lui Mountbatten-Windsor „ar însemna totul”.

Epstein a murit într-o celulă de închisoare din New York, pe 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

Editor : Ana Petrescu