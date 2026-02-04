Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China

Președintele Chinei, Xi Jinping, a discutat miercuri, la telefon, cu președintele SUA, Donald Trump, înaintea unei vizite așteptate a lui Trump în China, programată pentru luna aprilie, a relatat televiziunea de stat CCTV, citată de Reuters.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Nici presa de stat chineză nu a oferit detalii suplimentare despre convorbire.

Cei doi lideri au mai discutat telefonic la sfârșitul lunii noiembrie, după care Trump a lăudat relațiile cu China, pe care le-a descris drept „extrem de puternice”.

Convorbirea cu Trump a avut loc la câteva ore după ce Xi Jinping a discutat, prin videoconferință, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Kremlinul a transmis că Putin a acceptat invitația lui Xi de a vizita China în prima jumătate a acestui an.

După luni de tensiuni comerciale declanșate de tarifele impuse de Trump anul trecut, relațiile dintre Washington și Beijing s-au stabilizat în urma unei întâlniri între cei doi lideri, în luna octombrie, în Coreea de Sud, unde a fost convenit un armistițiu comercial fragil.

Editor : Ș.A.