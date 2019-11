Bloomberg, fost primar al New Yorkului, ar putea intra în cursa pentru a deveni candidatul democraților la președinția SUA

Michael Bloomberg, fost primar al New Yorkului, se pregătește să intre în cursa pentru a obține poziția de candidat al Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, informează cotidianul The New York Times, citând persoane familiare cu planurile politicianului.

Fostul primar se pregătește în mod activ pentru participarea la alegerile primare din cadrul Partidului Democrat și ar putea depune actele de înscriere chiar săptămâna aceasta, însă un consilier al acestuia a indicat că politicianul nu a luat încă o decizie finală în această privință.

Bloomberg, în vârstă de 77 de ani, a renunțat să participe la alegerile primare pentru scrutinul prezidențial din 2020 din cauză că, inițial, cursa părea dominată de fostul vicepreședinte Joseph Biden, însă între timp a devenit tot mai sceptic în legăturile cu șansele lui Biden de a câștiga nominalizarea Partidului Democrat. Mai mult, fostul primar consideră că principalii favoriți din aripa liberală, senatorii Elizabeth Warren și Bernie Sanders, nu ar fi niște candidați destul de puternici pentru a-l învinge pe actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, în 2020

Fostul primar al orașului New York s-a pregătit să intre și în cursa prezidențială din 2016, dar în cele din urmă a renunțat. Totuși, Bloomberg a dat recent un indiciu că se pregătește serios pentru alegerile primare democrate, trimițând angajați în Alabama pentru a strânge semnăturile necesare calificării pentru alegerile primare din acest stat.

În cazul în care Bloomberg va intra în cursă, acest lucru ar avea un efect seismic asupra alegerilor primare democrate. Cu poziții politice centriste fostul primar, care beneficiază de o avere considerabilă și are legături strânse cu lumea politică, ar fi în mod instantaneu o amenințare pentru Biden, care se străduiește din greu să strângă fonduri și a cărui baza ideologică moderată este contestată de contracandidați pe multiple fronturi.

Însă, la rândul său, Bloomberg ar avea o luptă dificilă de dus în cadrul scrutinului primar din Partidul Democrat care până acum a fost în mare parte marcat de dezbateri despre inegalitatea economică și socială. Prezența sa în cursă ar oferi muniție aripii populiste a partidului, reprezentată în principal de Warren și Sanders, care susțin că persoanele extrem de bogate au deja o influență prea mare în politică. De asemenea, Bloomberg este un fost republican care s-a înregistrat ca democrat abia înaintea alegerilor parțiale de anul trecut.

Redactare G.M.