Bursa de la New York s-a prăbușit din nou. Ce spun analiștii

Bursa din New York s-a prăbuşit dramatic, joi, pentru a doua oară în ultima săptămână. Indicele de reper al bursei, Dow Jones, a încheiat şedinţa de tranzacţionare cu o pierdere de 4,15 la sută. Şi indicii Nasdaq şi Standard and Poors 500 au fost pe minus, cu aproape 4%. Prăbuşirea bursei din New York vine după o zi de calm.

Şi bursele europene au închis în scădere, e drept, mai moderată.

Marţi a fost singura zi de uşoară creştere a bursei americane din această săptămână, după ce luni a suferit cea mai mare scădere într-o singură zi din istorie.

Experţii financiari estimează fluctuaţii ale pieţei în perioada următoare, până se va ajunge la o stabilizare. Asta după ce indicele Dow Jones a crescut anul trecut cu 37%.

Indicele Dow Jones a încheiat joi cu o pierdere de peste 1.000 de puncte, pentru a doua oară în această săptămână, relatează CNN. În timpul ședinței de tranzacționare, indicele a ajuns la a doua cea mai mare scădere din istoria sa, de 4,2%, în timp ce randamentele obligaţiunilor au crescut, potrivit MarketWatch.

Indicele S&P 500 a încheiat tranzacţiile în coborâre cu 3,8%, iar Nasdaq Composite în scădere cu 3,9%, după o nouă şedinţă marcată de fluctuaţii mari ale cotaţiilor acţiunilor. Prin aceste evoluţii, Dow Jones şi S&P 500 au intrat pe o tendinţă de corecţie, evoluţie definită printr-o scădere de 10% faţă de un maxim atins în ianuarie.

Volatilitatea din piaţă s-a menţinut ridicată, iar investitorii nu au putut să constate că piaţa ar atins nivelul minim.

Piaţa a fost dominată de temerile legate de inflaţie, iar randamentele obligaţiunilor au crescut.

În Europa, indicele Stoxx Europe 600 a închis în declin cu 1,6%, iar indicele britanic FTSE 100 a coborât cu 1,5%. Indicele MSCI Emerging Market a pierdut 1,2%, scrie News.ro.

Părerile specialiștilor

Stelian Muscalu, jurnalist Digi24, realizatorul emisiunii „Business Club”: „Ceea ce se întâmplă face parte din corecția necesară. Rămâne de văzut dacă e corecție sau prăbușire. Poate fi momentul în care foarte mulți investitori să considere oportun să între în piață și atunci s-ar produce o revenire prin investiții. (...) Dacă ne uităm la ce se întâmplă în economie, lucrurile arată destul de bine, deși statele sunt îndatorate, inclusiv SUA. Indicatorii macroeconomici arată destul de bine. O parte din explicațiile pentru aceste scăderi sunt și acești indicatori. Unul dintre ei a apărut înaintea primei scăderi, o creștere a salariilor în SUA, care aduce după ea efecte nu tocmai dorite. Înseamnă creșterea consumului, a inflației, o scumpire a banilor. (...) Vestea că banii s-ar putea scumpi poate produce nervozitate. (...) Probabil mâine (vineri - n.r.) și bursele europene vor avea de suferit”.

Ciprian Bârsan, analist economic: „S-ar părea că investitorii sunt stăpâniți de frica creșterii dobânzilor și de aici vedem aceste reacții nervoase ale pieței și aceste scăderi. Piețele la nivel internațional vor fi contaminate de evoluțiile din SUA. Prima zonă va fi cea din Asia, urmând ca dimineață să vedem Europa. Cred că și ea va fi contaminată de ce s-a întâmplat. Cât va mai dura această fluctuaţie? Greu de anticipat. Cert e că informațiile, circulând atât de repede, nu cred că va mai dura această perioadă de incertitudine foarte mult. Lucrurile se vor clarifica, piața se va rebalansa. Atunci, lucrurile vor reintra într-un firesc de care am avut parte atâta timp”.

