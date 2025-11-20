Video Vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă, motiv de spectacol pentru Donald Trump: s-a ajutat de AI pentru a juca fotbal cu portughezul
Donald Trump a transformat vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă într-un spectacol pe rețelele sociale. Nefiind un bun practicant al sportului rege, președintele american a apelat la inteligența artificială pentru a putea ține pasul într-o competiție cu fotbalistul portughez chiar în Biroul Oval.
Cristiano Ronaldo joacă în prezent pentru clubul saudit Al Nassr, la fel ca mulţi profesionişti din domeniu aflaţi la sfârşit de carieră, atraşi de cheltuielile extravagante ale regatului, în pofida criticilor la adresa bilanţului său în materie de drepturile omului. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani a fost aşezat la masă la loc de cinste, nu departe de Donald Trump.
Amintim că Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări.
„O alianță mai puternică și mai capabilă va promova interesele ambelor țări și va servi interesului suprem al păcii”, a declarat liderul american la o cină formală la Casa Albă cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite.