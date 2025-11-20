Donald Trump a transformat vizita lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă într-un spectacol pe rețelele sociale. Nefiind un bun practicant al sportului rege, președintele american a apelat la inteligența artificială pentru a putea ține pasul într-o competiție cu fotbalistul portughez chiar în Biroul Oval.

Înainte de a se fotografia în biroul prezidențial, liderul de la Casa Albă a fost ghidul lui Ronaldo pe holurile Casei Albe și i l-a prezentat pe Baron, fiul cel mic al președintelui american.

„Ronaldo este un TIP MINUNAT. Mi-a făcut plăcere să-l întâlnesc la Casa Albă. Este foarte inteligent și simpatic!!!”,a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA pe Truth Social.

Superstarul portughez şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit de Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Cristiano Ronaldo joacă în prezent pentru clubul saudit Al Nassr, la fel ca mulţi profesionişti din domeniu aflaţi la sfârşit de carieră, atraşi de cheltuielile extravagante ale regatului, în pofida criticilor la adresa bilanţului său în materie de drepturile omului. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani a fost aşezat la masă la loc de cinste, nu departe de Donald Trump.

Amintim că Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări.

„O alianță mai puternică și mai capabilă va promova interesele ambelor țări și va servi interesului suprem al păcii”, a declarat liderul american la o cină formală la Casa Albă cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite.

Citește și:

Trump acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat investiții de un trilion de dolari în SUA

MBS revine pe scena mondială. Liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salman, efectuează marți o vizită în SUA

Editor : A.M.G.