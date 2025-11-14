Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times)

Washingtonul acuză platforma comercială online Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru „operaţiuni” militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe, relatează agenţia Reuters.

Documentul include informaţii „strict secrete” declasificate cu privire la modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare de Eliberare - forţele armate chineze - capabilităţi despre care Casa Albă consideră că ameninţă securitatea SUA, potrivit Financial Times.

Alibaba şi Ambasada Chinei la Washington nu au răspuns pentru moment solicitărilor de comentarii ale Reuters, scrie Agerpres

