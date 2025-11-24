Live TV

Cazurile împotriva dușmanilor lui Trump, fostul șef al FBI James Comey și procurorul general din New York, Letitia James, respinse

FBI Director James Comey Testifies To House Judiciary On Oversight At The F.B.I.
James Comey Foto: Gulliver/GettyImages
Un judecător federal a respins, luni, acuzațiile penale împotriva a doi adversari ai președintelui Donald Trump, directorul FBI James Comey și procurorul general al statului New York, Letitia James, hotărând că procurorul american pe care l-a ales pentru a-i urmări penal a fost numit în mod ilegal, transmite Reuters. Decizia respinge două cazuri pe care Trump le-a solicitat public, presând liderii Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva unor personalități de rang înalt care l-au criticat și au condus anchete privind conduita sa.

Lindsey Halligan, fost avocat personal al lui Trump, a fost numită procuror federal interimar pentru districtul estic al Virginiei în septembrie, pentru a prelua ambele anchete, în ciuda faptului că nu avea experiență anterioară în domeniul urmăririi penale.

Concluziile judecătorului districtual american Cameron McGowan Currie vin după ce atât Comey, cât și James au acuzat Departamentul de Justiție al lui Trump că a încălcat clauza de numire din Constituția SUA și legea federală prin numirea lui Halligan în septembrie.

„Fără autoritate legală”

Currie a constatat că Halligan „nu avea autoritate legală” pentru a formula acuzații împotriva lui Comey sau James. Currie a respins însă cazurile „fără prejudecată”, oferind Departamentului de Justiție posibilitatea de a solicita noi acuzații cu un alt procuror la conducere.

„Toate acțiunile care decurg din numirea defectuoasă a doamnei Halligan”, a scris Currie, „au constituit exercitarea ilegală a puterii executive și sunt prin urmare anulate”.

„Sunt încurajată de victoria de astăzi și recunoscătoare pentru rugăciunile și sprijinul pe care le-am primit din toată țara”, a declarat James într-un comunicat. Avocatul ei, Abbe Lowell, a declarat că James „va continua să conteste orice alte acuzații motivate politic prin toate mijloacele legale disponibile”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii.

„Sunt recunoscător că instanța a încheiat cazul împotriva mea, care a fost o urmărire penală bazată pe răutate și incompetență și o reflectare a ceea ce a devenit Departamentul de Justiție sub Donald Trump”, a declarat Comey într-un videoclip postat pe Instagram.

Nu este clar dacă procurorii ar putea încerca să inițieze un nou proces împotriva lui Comey pentru aceeași faptă. Termenul de prescripție de cinci ani pentru acuzații a expirat la 30 septembrie, iar avocații lui Comey au indicat deja în documentele depuse la tribunal că nu cred că procurorii mai au timp să reia acuzațiile.

Atât Comey, cât și James au fost de mult timp ținta furiei lui Trump. În calitate de director al FBI, Comey a supravegheat o anchetă privind presupusele legături între campania lui Trump din 2016 și guvernul rus și, ulterior, l-a declarat pe Trump nepotrivit pentru funcție. James, un democrat ales, i-a dat în judecată cu succes pe Trump și compania imobiliară a familiei sale pentru fraudă.

Trump i-a ordonat procurorului general Pam Bondi să o numească pe Halligan în funcție după ce predecesorul ei, Erik Siebert, a refuzat să continue urmărirea penală împotriva lui Comey sau James, invocând lipsa de dovezi credibile în ambele cazuri.

Halligan a acționat rapid

La scurt timp după numirea sa, Halligan a obținut singură punerea sub acuzare a lui Comey și James, după ce alți procurori din cadrul biroului au refuzat să participe.

Comey a pledat nevinovat la acuzațiile de fals în declarații și obstrucționarea Congresului, după ce a fost acuzat că a mințit despre autorizarea scurgerilor de informații către mass-media. James a pledat nevinovat la acuzațiile de fraudă bancară și minciună față de o instituție financiară pentru că ar fi indus în eroare cu privire la documentele ipotecare pentru a obține condiții de împrumut mai favorabile.

Avocații lui Comey și James au susținut că numirea lui Halligan a încălcat o lege federală care, potrivit lor, limitează numirea unui procuror federal interimar la o perioadă de 120 de zile.

Numirile interimare repetate ar ocoli procesul de confirmare al Senatului SUA și ar permite unui procuror să exercite funcția pe termen nelimitat, au spus ei. Siebert fusese numit anterior de Bondi pentru 120 de zile și a fost apoi renumit de Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Est al Virginiei, deoarece Senatul nu îl confirmase încă în această funcție.

Avocații Departamentului de Justiție au susținut că legea permite procurorului general să facă multiple numiri interimare ale procurorilor federali. Cu toate acestea, Bondi a încercat să consolideze cazurile numind-o separat pe Halligan ca procuror special desemnat pentru ambele urmăriri penale. În același document, ea a mai spus că a ratificat actele de acuzare.

Currie a constatat că încercările lui Bondi de a asigura retroactiv cazurile erau nevalabile. Currie, care are sediul în Carolina de Sud și a fost numit de fostul președinte democrat Bill Clinton, a fost desemnat să se pronunțe asupra numirii lui Halligan, deoarece judecătorii federali din Virginia au jucat un rol în numirea predecesorului său.

Contestarea numirii lui Halligan a fost una dintre numeroasele eforturi depuse de avocații lui Comey și James pentru a obține respingerea cazurilor împotriva lor înainte de proces. Ambii au susținut, de asemenea, că aceste cazuri sunt urmăriri penale „răzbunătoare”, motivate de animozitatea lui Trump.

Halligan a fost supusă unei examinări intense din partea instanțelor, în special în ceea ce privește modul în care a gestionat cazul Comey. Un judecător federal a constatat că ea ar fi comis erori juridice semnificative în prezentarea probelor și în instrucțiunile date marelui juriu care l-a pus sub acuzare pe Comey. Judecătorul de fond a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării dacă marele juriu în întregime a văzut versiunea finală a actului de acuzare împotriva lui Comey.

