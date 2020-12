Cine este Martin Shkreli, „omul cel mai detestat din SUA”, și cum a făcut-o pe o jurnalistă să se îndrăgostească nebunește de el

Povestea a venit ca un adevărat șoc pentru America și s-a răspândit rapid începând cu 20 decembrie, când a fost dezvăluită de revista Elle: Martin Shkreli, „omul cel mai detestat din Statele Unite”, și-ar fi găsit dragostea în brațele unei jurnaliste încă din iulie 2018.

Martin Shkreli, în vârstă de 37 de ani, este condamnat la șapte ani închisoare pentru fraudă și manipulare de acțiuni, iar jurnalista care s-a amorezat de el, Christie Smythe, s-a ocupat de cazul său de când a fost arestat și până la condamnarea lui definitivă, în martie 2018. Povestea, aparent banală, a captat însă atenția publicului, pentru că Martin Shkreli nu este chiar un escroc anonim.

I s-a spus „cel mai detestat om din SUA”, pentru că pare un adevărat monstru modern: provocator, cinic, fără scrupule, manipulator, repudiat aproape la unison și de republicani, și de democrați. Iar „faptele de arme” care i-au adus această reputație proastă sunt numeroase, însă scandalul Daraprim este cel care a a scos publicul din sărite. Zâmbetul său sfidător și enervant l-a făcut celebru.

Cum și-a căpătat Martin Shkreli „renumele” de ticălos

În septembrie 2015, Martin Shkreli, un autodidact, deținea societatea Turing Pharaceuticals. Cu câteva luni înainte, societatea sa cumpărase drepturile pentru medicamentul Daraprim, folosit contra malariei și contra SIDA. A șocat întreaga Americă în momentul în care a mărit prețul acestui medicament de 55 de ori, de la 13,5 dolari la 750 de dolari pastila.

Trei luni mai târziu, afaceristul a fost inculpat pentru fraudă la bursă şi deturnare de fonduri.

„Monstru modern” cu „părul slinos”, „lipsit de scupule”, „în stare de orice” pentru a se îmbogăți de pe urma pacienților - la vremea respectivă cuvintele folosite pe rețelele sociale au fost mult mai dure. Însăși Hillary Clinton a avut o reacție, calificând drept „scandaloasă” creșterea prețului la medicamentul Daraprim și promițând un „plan de acțiune” împotriva acestui gen de intervenție pe piața medicamentelor.

Însă individul n-a dat nicicum înapoi, ci dimpotrivă, a răspuns cu insulte și cu degetul mijlociu arătat celor care îl criticau. Într-un interviu pentru BBC recunoștea senin că firma sa „trebuia să-și sporească profiturile pe seama acestui medicament, pentru ca apoi acest profit să se întoarcă la pacienți”.

Martin Shkreli, fost director la o firmă farmaceutică, a scumpit de 55 de ori prețul unui medicament pentru malarie și SIDA, fiind o personalitate controversată, considerat un „ticălos” prin excelență Foto: Guliver/GettyImages

Omul șicanelor

Cu un an înainte, Martin Shkreli, pe atunci la conducerea firmei Retrophin, deja încercase rețeta. A oferit drepturile pentru Thiola, un medicament pentru tratarea unei boli rare, cistinuria, la un preț de 20 de ori mai mare. Consiliul de administrație al societății l-a concediat, dar Shkreli a recidivat apoi în scandalul Daraprim.

În plus, omul nu viza să se îmbogățească numai din medicamente, și-a încercat „norocul” și în domeniul cultural.

A făcut să se vorbească din nou despre el în ianuarie 2016, după ce a ameninţat că va distruge cel mai recentalbum al grupului rap/ hip-hop Wu-Tang Clan, a cărui singură copie o cumpărase cu 2 milioane de dolari. Profiturile obținute în afacerile cu medicamente i-au permis în mai 2015 să cumpere acest unic exemplar al albumului Once Upon A Time in Shaolin. Pe rețelele sociale el a publicat ore întregi de materiale filmate în care amenința că distruge discul atât de dorit și că îl va folosi ca suport pentru paharul său cu bere, în timp ce fanii îl implorau să nu o facă și să difuzeze albumul.

În septembrie același an, deși se afla în vizorul justiției și fusese eliberat pe cauțiune, el a oferit o recompensă de 5.000 de dolari aceluia care va reuși să obțină o șuviță din părul lui Hillary Clinton.

Renumit pentru provocările pe care le lansa în spaţiul public, în 2017 i-a fost suspendat contul de Twitter, după ce Martin Shkreli a hărţuit-o pe o jurnalistă care publicase un articol deosebit de critic la adresa lui Donald Trump.

Idila din 2018

Devenit încarnarea presupusului cinism al industriei pharma, Martin Shkreli a fost condamnat în cele din urmă în martie 2018 la șapte ani închisoare de un tribunal din New York pentru fraudă și manipulare de acțiuni. Avocatul lui Shkreli, celebrul Benjamin Brafman, l-a prezentat în timpul procesului pe clientul său drept un „geniu incapabil de relaţii normale cu ceilalţi”.

Fosta jurnalistă Christie Smythe, 38 de ani, fotografiată la câteva zile după ce și-a dezvăluit povestea de dragoste cu Martin Shkreli, supranumit „cel mai detestat om din SUA” Foto: Profimedia

Ironie a sorții, cu această ocazie, „omul cel mai detestat” din Statele Unite și-a întâlnit dragostea: jurnalista Christie Smythe, care urmărea cazul său încă de la arestarea și punerea sa sub acuzare. Jurnalista i-a mărturisit că îl iubește la vorbitorul penitenciarului și după câteva luni, în iulie 2018, renunța la tot pentru el, părăsindu-și soțul și slujba de la Bloomberg News. S-a comportat nebunește și a lansat o adevărată cruciadă de apărare a lui, dezlănțuindu-se împotriva confraților, încălcând codurile etice și dând cu piciorul căsniciei. Chiar dacă nu au făcut dragoste niciodată, jurnalista și-a înghețat ovulele, pentru a-i face copii când va ieși din închisoare.

Acum, după doi ani, jurnalista s-a decis să vorbească revistei „Elle” despre povestea ei de dragoste, considerând că niciodată nu se prezintă și punctul de vedere al acuzatului.

Numai că, într-o răsturnare de situație cumva caracteristică pentru Martin Shkreli, când acesta a aflat despre apariția articolului, a anunțat sec că preferă să rupă relația cu Christie Smythe. „Domnul Shkreli îi dorește doamnei Smythe mult succes în viitoarele ei proiecte”, a comentat scurt deținutul într-un comunicat transmis revistei „Elle” de avocați.

