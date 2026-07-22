Ministerul Finanțelor contestă blocarea banilor ROMATSA decisă în Belgia. Când va fi analizată cererea

Ministerul Finanțelor a depus o contestație împotriva deciziei Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles prin care Eurocontrol a blocat plata sumelor datorate ROMATSA, în cadrul executării silite solicitate de Pfizer împotriva statului român. Acțiunea Ministerului Finanțelor va fi analizată în aceeași zi cu cea depusă de ROMATSA, pe 28 iulie, însă surse guvernamentale precizează că este vorba despre un termen administrativ, iar judecarea pe fond este așteptată, cel mai probabil, în luna august.

„Au depus acțiune atât ROMATSA, cât și Ministerul Finanțelor. În Belgia, ca și la noi, instanța este în vacanță, dar este stabilit un termen pentru 28 iulie. O să vedem dacă se discută sau nu, nu se cunoaște, momentan”, a declarat pentru News.ro Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Potrivit unui înalt reprezentant guvernamental, termenul din 28 iulie este unul administrativ și nu presupune judecarea propriu-zisă a cauzei. Nu este necesară prezența părților în instanță, fiind vorba despre etapele procedurale din faza prealabilă judecății. Cel mai probabil, o decizie pe fond va fi luată la un nou termen, în luna august. Atât Ministerul Finanțelor, cât și ROMATSA au apelat la echipe diferite de avocați, ambele specializate în drept belgian.

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ROMATSA cere ridicarea popririi instituite prin Eurocontrol

În aceeași zi, pe 28 iulie, Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles va analiza și contestația formulată de ROMATSA.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian a fost notificată pe 30 iunie 2026 de către Eurocontrol cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie, în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de Pfizer România SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde de lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

„ROMATSA a contestat măsura în fața instanței belgiene competente, prin avocați specializați în drept belgian. A fost depusă în termenul legal impus de legislația belgiană. Pe 28 iulie are loc înfățișarea”, au declarat pentru News.ro reprezentanții companiei.

Potrivit acestora, contestația urmărește ridicarea popririi instituite asupra sumelor gestionate prin Eurocontrol până la finalizarea procesului dintre statul român și Pfizer.

„Subiectul contestației vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român și Pfizer”, au precizat reprezentanții ROMATSA, care au confirmat că fondurile sunt în continuare blocate.

ROMATSA: Resursele financiare sunt suficiente doar pentru câteva săptămâni

Potrivit notificării transmise de Eurocontrol, organizația europeană pune în aplicare obligațiile care îi revin în calitate de terț poprit și indisponibilizează temporar sumele pe care le colectează pentru serviciile de navigație aeriană de rută furnizate de ROMATSA.

În baza acestei notificări, Eurocontrol este obligată să declare sumele deținute sau datorate statului român și să le indisponibilizeze temporar, fără a putea efectua plăți către altă persoană decât solicitantul popririi până la soluționarea litigiului.

ROMATSA avertiza încă din 10 iulie că situația poate afecta rapid funcționarea regiei.

„ROMATSA dispune pentru o perioadă limitată de resurse financiare care să asigure continuitatea activității operaționale. Serviciile de navigație aeriană se desfășoară normal, niciun zbor nefiind afectat până la această dată, iar cheltuielile critice de siguranță și salariile personalului operațional sunt acoperite cu prioritate. Trebuie însă precizat cu claritate că această situație nu este sustenabilă pe termen nedefinit. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei (85% din total venituri), iar orizontul de funcționare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni - chiar în condițiile măsurilor de conservare a lichidităților deja adoptate. Regia a sesizat formal autoritățile competente și a demarat, prin avocați belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în fața instanțelor din Belgia. Soluționarea cu celeritate a situației, la nivelul autorităților statului, este esențială pentru menținerea neîntreruptă a serviciilor de navigație aeriană”, au transmis reprezentanții companiei.

A treia poprire asupra fondurilor ROMATSA

Actuala situație este a treia în care fondurile destinate ROMATSA sunt afectate prin mecanismul de colectare administrat de Eurocontrol, după cazurile generate de litigiile fraților Viorel și Ioan Micula cu statul român, în 2015 și 2019.

Pentru actualul dosar, regia a apelat la aceeași casă de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția și în precedentele litigii, pentru analizarea opțiunilor legale, inclusiv suspendarea executării măsurii dispuse.

La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri anti-COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro, produse de compania Pfizer. Potrivit instanței, obligația de plată a României este de aproximativ 600 de milioane de euro.

Problemele ROMATSA au ajuns și pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după ce Curtea de Apel București a suspendat pentru 30 de zile certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană al regiei, într-un proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Hotărârea nu este definitivă și nici executorie.

CSAT a avertizat că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar reprezenta o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională, cu impact asupra supravegherii spațiului aerian și a misiunilor NATO de pe flancul estic.

În acest context, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că este analizată inclusiv posibilitatea ca activitatea de dirijare a spațiului aerian să fie preluată, în caz de necesitate, de structurile Ministerului Apărării.

„Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, este semnificativă”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că disputa financiară este coordonată de Ministerul Finanțelor, reprezentantul statului român în litigiul cu Pfizer, și că analiza unor soluții pentru asigurarea continuității serviciilor de dirijare a traficului aerian rămâne o prioritate pentru autorități.

Editor : A.D.