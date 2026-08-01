Complotul pentru achitarea lui Luigi Mangione: cum ar putea scăpa de închisoare americanul care a asasinat un director de asigurări

O particularitate a sistemului juridic american i-ar putea permite lui Luigi Mangione să scape nepedepsit — chiar dacă jurații îl consideră vinovat de uciderea unui director din domeniul asigurărilor de sănătate, iar experții afirmă că este o ofensă adusă justiției, dezvăluie The Times.

Activiștii promovează o particularitate rar utilizată a sistemului juridic american care ar putea permite juraților să-l achite pe Luigi Mangione chiar dacă aceștia consideră că este vinovat de uciderea directorului executiv al UnitedHealthcare.

Mangione, în vârstă de 28 de ani, este acuzat că l-a împușcat pe Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, în fața unui hotel Hilton din Manhattan, în decembrie 2024, presupus ca un act de protest împotriva sistemului american de asigurări de sănătate. Crima a dat naștere unei mișcări pro-Mangione care a fost aspru criticată de experți.

Acum, o organizație numită „Comitetul Juridic 4 decembrie” se află în fruntea unei campanii de sensibilizare cu privire la „anularea verdictului de către juriu” — o prerogativă din perioada anterioară Războiului Civil, care înseamnă că un juriu poate declara un acuzat nevinovat chiar dacă membrii acestuia consideră că persoana respectivă a încălcat legea sau dacă există dovezi împotriva sa.

Anulările sunt rare, dar se consideră că au fost utilizate de-a lungul istoriei de către jurați care considerau că legea era nedreaptă sau pedeapsa prea severă. Se crede că acest lucru s-a întâmplat în timpul proceselor protestatarilor împotriva Războiului din Vietnam acuzați de arderea cartelei de recrutare, precum și în procesele din perioada anterioară Războiului Civil împotriva persoanelor acuzate de ajutorarea sclavilor evadați.

Judecătorii nu îi informează în mod explicit pe jurați cu privire la anularea verdictului, dar nici nu o interzic. În schimb, în timpul procesului de selecție a juraților, judecătorii îi întreabă pe potențialii jurați dacă sunt dispuși să respecte legea și încearcă să-i elimine pe cei care ar putea refuza. Dacă jurații nu se manifestă după proces, publicul s-ar putea să nu afle niciodată dacă au achitat un inculpat, deși erau convinși de vinovăția acestuia.

Într-un interviu acordat ziarului „The Times”, Jamie Peck, unul dintre cei doi purtători de cuvânt ai comitetului, a descris achitarea de către juriu în pofida legii și a probelor ca fiind „o trăsătură frumoasă a sistemului nostru de justiție și, într-adevăr, una dintre singurele garanții împotriva tiraniei pe care le avem”.

Organizația, al cărei nume face referire la ziua în care Mangione l-ar fi împușcat pe Thompson, este condusă de un grup de activiști care au strâns până acum peste 1,5 milioane de dolari pentru a finanța apărarea suspectului.

În ultimele luni, zeci de donatori au postat mesaje pe site-ul organizației în care pledează pentru anularea verdictului de către juriu, mesaje care vor fi incluse și într-o carte ce urmează să fie lansată de comitet. Cartea, intitulată „Depose: Luigi Mangione, the Right to Health, and the Unfinished American Revolution” (Depoziție: Luigi Mangione, dreptul la sănătate și Revoluția americană neterminată, n.r.), urmează să fie publicată pe 1 septembrie, cu o săptămână înainte de începerea procesului lui Mangione. Acesta a pledat nevinovat la acuzațiile de omor formulate atât la nivel statal, cât și federal.

Campania nu este lipsită de riscuri: în trecut, activiști au fost arestați pentru că au distribuit broșuri despre anularea verdictului de către juriu în fața tribunalelor.

Perspectiva ca Mangione să fie eliberat prin anularea verdictului de către juriu a fost criticată de experți juridici. Kenneth Belkin, avocat specializat în apărare penală din New York, a declarat: „Nu vrei ca urmăririle penale să se bazeze pe politică. Nu vrei ca juriile să acționeze pe baza considerentelor politice. Vrei ca aceștia să caute adevărul.”

El a prevăzut că va fi dificil să se găsească jurați care să nu aibă o opinie cu privire la caz. „În New York City, rezerva de jurați este deosebit de polarizată politic. Este un oraș foarte partizan, și cred că Luigi Mangione se bucură de mult sprijin în New York City, în ciuda faptului că este acuzat de o crimă gravă.

„Cred că acest lucru este îngrijorător, deoarece dacă există un număr mare de oameni care susțin poziția politică a unui [presupus] criminal în comiterea unei crime, aceasta ridică o posibilitate reală ca în acel juriu să se regăsească jurați care ar putea să nu-l condamne, indiferent de ce ar arăta probele.”

Sonali Chakravarti, profesoară de științe politice la Universitatea Wesleyan, a adăugat: „Trebuie să existe o modalitate prin care juriul să aibă adevărata libertate de a pronunța verdictul pe care îl consideră cel mai just în circumstanțele date… dar, dusă la extrem, anularea verdictului ar provoca o prăbușire completă a sistemului juridic.”

Comitetul Juridic din 4 decembrie este un grup eterogen format din profesioniști din domeniul medical, istorici și persoane care au abandonat liceul, care l-au descris pe Mangione ca pe un „erou” în ochii multor americani, iar moartea lui Thompson ca fiind „cea mai sărbătorită de la moartea lui Osama bin Laden încoace”.

Acest caz reflectă diviziuni profunde cu privire la sistemul de sănătate american. Potrivit unui sondaj realizat la câteva săptămâni după împușcături, 78% dintre americani au afirmat că persoana care a comis crima poartă „o mare parte” din responsabilitatea pentru moartea lui Thompson. Însă 69% considerau că și refuzurile de acoperire medicală din partea companiilor de asigurări poartă, de asemenea, „o mare parte” din responsabilitate.

În cartea sa care urmează să apară, comitetul susține că valul de susținere pentru Mangione reflectă o ură față de sistemul de sănătate american. Într-un fragment, aceștia scriu: „Nu știm dacă el [Mangione] a făcut ceea ce se spune că a făcut, și nu suntem aici pentru a specula asupra modului în care biografia sa personală ar putea sau nu să dea un sens tuturor acestor lucruri. Pentru noi, ceea ce contează este că milioane de oameni din întreaga lume cred că a făcut-o — și îl iubesc pentru asta.”

Sam Beard, un alt purtător de cuvânt al comitetului „4 decembrie”, a descris grupul ca fiind format din „oameni din clasa muncitoare din întreaga zonă continentală a Statelor Unite, care s-au cunoscut fie prin intermediul unor cauze sociale care ne sunt dragi”. Majoritatea membrilor săi sunt anonimi. Beard este un „organizator comunitar” în vârstă de 32 de ani care prezintă împreună cu Peck podcastul „Party Girls”, în cadrul căruia cei doi discută despre „comunism și bârfe”.

Peste 41.000 de persoane din SUA și din zeci de alte țări au făcut donații către un fond de apărare înființat de grup. Unii donatori au contribuit cu sume de până la 50.000 de dolari.

Procesul lui Mangione urmează să înceapă pe 8 septembrie.

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Editor : B.E.