Concluziile medicului legist în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale Michele

Data publicării:
profimedia-1059374233
Rob Reiner și soția sa, Michele. Foto: Profimedia

Rob şi Michele Reiner au murit din cauza „multor leziuni provocate de obiecte ascuţite”, potrivit noilor înregistrări ale medicului legist din comitatul Los Angeles, care menţionează cauza decesului.

Fiul cuplului, Nick Reiner, este acuzat că şi-a înjunghiat mortal părinţii, potrivit News.ro.

Medicul legist a stabilit că moartea a fost cauzată de „omucidere”, potrivit înregistrărilor publicate miercuri, indicând că decesul lor a fost provocat de o altă persoană.

Leziunile provocate de obiecte ascuţite sunt cele cauzate de obiecte ascuţite sau cu vârf. La o conferinţă de presă marţi, procurorul districtual din Los Angeles a afirmat că Nick Reiner a folosit un cuţit pentru a-şi ucide părinţii.

Conform rapoartelor medicale recent publicate, renumitul regizor şi soţia sa au murit duminică, 14 decembrie – ziua în care cadavrele lor au fost descoperite şi autorităţile au fost chemate la reşedinţa cuplului din West Los Angeles.

Fiica familiei Reiner, Romy, a trecut pe la părinţii ei în acea zi, în jurul orei 15:00, ora locală, şi le-a descoperit cadavrele, a declarat o sursă. Apoi a traversat strada până la casa ei şi i-a spus unui prieten care stătea cu ea să sune la 911, a spus sursa.

Cadavrele lor au fost găsite în dormitorul principal al casei lor, a spus poliţia.

Rapoartele medicului legist menţionează că rămăşiţele pământeşti ale soţilor Reiner sunt gata să fie predate rudelor lor.

Deşi Nick Reiner este acuzat de uciderea părinţilor săi, se ştiu puţine lucruri despre ceea ce a dus la presupusa faptă.

Nick Reiner a fost văzut certându-se cu tatăl său la o petrecere de sărbători, sâmbătă seara, la casa lui Conan O'Brien din Los Angeles, potrivit unei surse familiarizate cu incidentul.

Mama sa, Michele Singer Reiner, era şi ea prezentă, a spus sursa.

Miercuri, Nick Reiner a comparut pentru scurt timp în faţa instanţei, unde a fost stabilită data audierii preliminare pentru 7 ianuarie.

Editor : Ș.R.

O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
