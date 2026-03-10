Live TV

Controverse la New York după ce soția primarului musulman a dat like unor postări despre atacul Hamas asupra Iranului din 7 octombrie

Data publicării:
New York, United States. 04th Nov, 2025. Democratic New York City mayoral candidate Zohran Mamdani and his wife Rama Duwaji check-in at polling station to cast their vote in the general election at Frank Sinatra High School in New York City. Credit: SOPA
Rama Dwaji și Zohran Mamdani. Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Zohran Mamdani, primul primar musulman ales în New York, a trebuit să dea explicaţii pentru o serie de postări pe reţelele sociale referitoare la atacul din 7 octombrie, care ar fi fost apreciate în trecut de soţia sa, Rama Duwaji. Aceste „like-uri” trecuseră neobservate până acum, dar ele au fost scoase la lumină de mai multe instituţii media americane, relatează Le Parisien.

În prima postare în cauză, căreia Rama Duwaji i-a dat „like”, se văd mai multe fotografii cu un buldozer folosit de terorişti pentru a pătrunde în Israel. În imagini apar câteva cuvinte care par să reducă acţiunile Hamas la un simplu act politic şi să celebreze aceste acţiuni care au provocat 1.200 de morţi, în timp ce 250 de persoane au fost luate ostatice: „Spargeţi zidul apartheidului şi al ocupaţiei militare” sau „o schimbare sistemică pentru o eliberare colectivă”, notează News.ro.

Rama Duwaji a apreciat, de asemenea, o postare din februarie 2024 a unui cont pro-palestinian. Aceasta punea la îndoială un articol din New York Times dedicat violurilor şi agresiunilor sexuale comise în timpul atacului. Mesajul afirma în special: „Dacă v-aş spune că New York Times a angajat un tânăr absolvent cu doar câteva articole despre mâncare şi gătit pentru a fi principalul lor reporter pe teren pentru «farsa» violului în masă pe care au fabricat-o, aţi crede?”

Alte capturi de ecran arată că Rama Duwaji ar fi apreciat mesajele care îl numeau pe fostul preşedinte Joe Biden „Butcher Biden” (măcelarul Biden), afirmând că „moştenirea sa este un genocid”.

Confruntat cu această situaţie ce a generat polemici, primarul Zohran Mamdani a încercat să traseze o linie clară între acţiunea sa politică şi opiniile soţiei sale. „ Soţia mea este iubirea vieţii mele şi este, de asemenea, o persoană privată care nu a ocupat niciun rol oficial în campania mea sau la Primărie”, a declarat el jurnaliştilor. „Eu, în schimb, am fost ales pentru a-i reprezenta pe cei opt milioane şi jumătate de locuitori ai acestui oraş şi consider că este responsabilitatea mea să răspund la întrebări despre ideile şi poziţiile mele”, a subliniat el.

Echipa sa de comunicare a reamintit, de asemenea, poziţia sa cu privire la atacul Hamas. Într-un comunicat, aceasta a asigurat că primarul „a fost întotdeauna clar: Hamas este o organizaţie teroristă, 7 octombrie a fost un crimă de război oribilă, iar el a condamnat fără echivoc această violenţă”.

Rama Duwaji, artistă siriano-americană în vârstă de 28 de ani, nu a comentat public aceste dezvăluiri.

Zoharan Mamdani, în vârstă de 34 de ani, primul primar musulman al New Yorkului, a cunoscut-o pe Rama Duwaji - artist, ilustrator şi ceramist siriano-american - pe o aplicaţie pentru întâlniri în 2021, cei doi căsătorindu-se într-o ceremonie la primărie la începutul anului trecut.

Ales anul trecut şi preluându-şi funcţia la 1 ianuarie 2026, Zohran Mamdani este unul dintre cei mai tineri primari ai New York-ului, având înainte un unic mandat de reprezentant al circumscripţiei sale în Adunarea Statului New York.

Criticat pentru lipsa sa de experienţă, el s-a înconjurat însă de colaboratori experimentaţi, unii provenind din administraţiile locale anterioare sau chiar din administraţia fostului preşedinte Joe Biden.

Apărător al cauzei palestiniene, musulmanul de origine indiană trebuie să continue să ofere garanţii comunităţii evreieşti. În urmă cu câteva săptămâni, una dintre colaboratoarele sale demisionase după ce au fost descoperite tweet-uri antisemite pe care le postase în tinereţe.

Soţia sa, Rama Duwaji, ilustratoare de origine siriană, se bucură de aceeaşi popularitate. Contul ei de Instagram a câştigat peste un milion de abonaţi din noiembrie, potrivit statisticilor Social Blade. Pe prima pagină a publicaţiei New York Magazine dedicată modei şi culturii, The Cut, ea a declarat că nu este o „politiciană”, ci „un sprijin pentru Z”, porecla lui Zohran Mamdani, şi că doreşte să-şi folosească rolul de primă-doamnă a New York-ului „cât mai bine posibil, ca artistă”.

